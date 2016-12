Petreceri de Revelion organizate la Târgu-Mureș

Doar câteva zile ne mai despart de noul an, iar pregătirile pentru petrecerea de Revelion sunt pe ultima sută de metri. Restaurantele și hotelurile din Târgu-Mureș se întrec în petreceri tematice, elegante și sofisticate, cu invitați de seamă, bucate pe alese, muzică de calitate și tombole cu premii. Dacă încă nu v-ați decis unde să vă petreceți noaptea dintre ani, puteți lua în considerare câteva locații din Târgu-Mureș și din județ, care au pregătit pachete avantajoase pentru toate gusturile și buzunarele.

Revelion Grand Retro

O noapte cu momente de nostalgie a vremurilor de altadată promit reprezentanții Grand Hotel, care au pregătit o petrecere în stil clasic, cu șlagărele ultimilor 50 de ani, unde Marcel Cătană va fi maestrul de ceremonii. Nu vor lipsi, bineînțeles, parada culinară, muzica live și tombolele cu premii din oră în oră sub focul de artificii. Ținuta recomandată este alb-negru. Detalii și rezervări: 0744-960.345.

„Pisica Albă, Pisica Neagră”, la Continental

Hotel Continental Târgu-Mureș a pregătit pentru seara de Revelion o tematică inedită: „Pisica Albă, Pisica Neagră”. „V-am pregătit un program artistic surpriză, cu momente de umor-parodie, muzică live, DJ, concursuri în ton cu tema serii „Pisica Albă, Pisica Neagră”. Decorul va fi în contrastul clasic și elegant alb-negru. Pentru noi, cromatica aleasă are o semnificație aparte. Dacă negrul semnifică anul vechi, albul înseamnă anul nou cu veselie și gânduri bune. Salonul Aman, în care va avea loc petrecerea, este unul elegant, cu o capacitate de 180 de persoane, care se întinde pe două etaje. Salonul este extrem de spațios, fiind dotat cu o scenă de spectacol. Meniul pentru petrecerea de Revelion 2017 cuprinde un aperitiv bogat, cu nu mai puțin de șase tipuri de gustări, trei feluri de preparate calde și garnituri gustoase. Desigur, noaptea se încheie cu un tort pe care noi l-am numit „Tortul Pisicilor”, au transmis reprezentanții Hotelului Continental. Preț: 300 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0372-658.800.

Noaptea în care poți fi cine vrei tu!

În noaptea dintre ani, în Dublin Irish Pub Târgu-Mureș poți fi cine vrei tu. Costumează-te în personajul tău preferat și fii star pentru noapte. Vei fi primit ca atare, pe covorul roșu. Preparate delicioase, Photobooth, open bar-all, muzică live cu Rotilos, tombole cu premii, surprize, iar atmosfera va fi întreținută de către Party Djs. Preț: 300 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0757-570.777. „O petrecere reușită de Revelion este una de care îți amintești ani și ani la rândul. Revelioanele de la noi sunt adevăratele petreceri unde creăm amintiri”, promit organizatorii.

Un altfel de Revelion, în Old City Pub

Reprezentanții Old City Pub din Târgu-Mureș promit un altfel de Revelion într-o atmosferă caldă și elegantă, cu multă voie bună, cu bufet suedez, preparate speciale și open bar. Preț: 300 lei/persoană. Organizatorii petrecerii promit reduceri pentru grupuri. Detalii și rezervări: 0736-388.923.

A sparkling night, la Privo

O petrecere de neuitat îi așteaptă și pe târgumureșenii care aleg Hotel Privo, cu meniu by CMC Henrik Sebok & the Privo team, open bar, seweet & fresh corner, ice bar & shots, muzică live cu Alexandra Mitroi & The Band și after party Etnoteca Privo. Somelierul Marius Danciu se va ocupa de selecția de vinuri. Preț: 530 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0725-466.466.

Revelion magic, la Restaurantele Darina

La Restaurantele Darina petreci noaptea de Revelion într-o atmosferă magică, iar meniul îl ai la prețuri speciale: Darina Dacia (200 lei/persoană), Darina Dâmb (180 lei/persoană), Darina Ungheni (190 lei/persoană), Peştişorul de Aur (230 lei/persoană). În aceste preţuri sunt incluse muzica live & DJ, delicii culinare cu un meniu festiv bogat, băuturi atent alese pentru o noapte specială, tombolă cu premii şi alte surprize. Pentru meniul detaliat accesează http://darina.ro/oferta-revelion-2017, iar pentru rezervări sună la numerele de telefon: 0771-260.737 sau 0740-936.140.

Eleganță și rafinament, la Hotel Plaza

Hotel Plaza din Târgu-Mureș pregătește o petrecere elegantă și rafinată de Revelion, cu preparate culinare delicioase, premium open bar, muzică live și DJ, șampanie și foc de artificii la miezul nopții. Preț: 78 euro/persoană. Detalii și rezervări: 0732-500.233 sau 0730-009.980.

Mâncăruri alese și pahare pline, la Casa Mureșană

Târgumureșenii care aleg să-și petreacă noaptea dintre ani la Restaurantul Casa Mureșană vor fi tratați așa cum se cuvine, cu mâncăruri alese și pahare pline. Așadar, meniu all inclusive și tombole cu premii. Atmosfera va fi întreținută de către Adriana Sita & Dj. Preț: 250 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0745-998.018.

Revelion 2017, la Restaurantul Cezar

Petrecerea de Revelion organizată la Restaurantul Cezar cuprinde cina festivă cu preparate speciale, divertisment și muzică live, open bar și tombole cu premii. Marele premiu este un city break, în colaborare cu True Travel. Atmosfera va fi întreținută de către Big Deejays – Alin Sălăgean și Horațiu Petac și formația Răzvan Porime. Preț: 249 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0265-269.797 sau 0751-690.345.

Petrecere de neuitat în Zanza

Grăbiți-vă să vă rezervați un loc la petrecerea dintre ani în Zanza. Noul an vă va găsi în spiritul petrecerii alături de oamenii dragi și veseli. Pachetul unei seri de neuitat este la prețul de 180 lei/persoană. Atmosfera va fi întreținută de către DJ Grime. Detalii și rezervări: 0265-250.359.

White Party Revelion, la President

Complexul President din Târgu-Mureș pregătește, White Party Revelion, în Restaurantul Only White, cu cină festivă, open bar, Photobooth, tombolă cu premii, kids corner, foc de artificii și suprize. Atmonsfera va fi întreținută de către Leontina Pop, Dj Doidj și MC Florin Săliștean. Preț: 250 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0265-252.388 sau 0752-200.402.

Revelion 2017, la Zambara Bistro & Lounge

Târgumureșenii care aleg să-și petreacă noaptea dintre ani în Zambara Bistro & Lounge din Târgu-Mureș au parte de un meniu all inclusive la prețul de 195 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0726-684.444.

Petrecere excepțională la Hotel Fabesca

Persoanele care își vor petrece Revelionul la Hotel Fabesca din Sovata Băi vor avea parte de petrecere excepționala, cu invitați de seamă, cu meniu bufet, open bar și candy bar. Seara va debuta pe acordurile Cvartetului ArteMiss, Gențiana & The Band va oferi momente de muzica live, Alin Cubix va da serii o notă magică prin nenumarate numere de magie și iluzionism, iar invitatul special, actorul Nicu Mihoc, se va ocupa de buna dispoziție. Nu vor lipsi momentele artistice, tombolele cu premii și multe alte surprize. Preț: 350 lei/persoană. Detalii și rezervări: 0731-027.639 sau 0365-100.150.