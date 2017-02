Jocuri viu disputate în primele finale la Baby și Minibashet

Finalele grupelor de Babybaschet băieți și Minibaschet fete a celei de-a VI-a ediții a Cupei Transilvania, sub denumires de Transilvania No Borders PEAK Cup la baschet copii, cel mai important turneu juvenil disputat în România s-au încheiat cu victoriile formațiilor CSU Ploiești la Babybaschet băieți și Sportul Studențesc București la Minibaschet fete. Aceasta din urmă a fost prima dintre finalele pentru titlul de campioni și singura în care a evoluat o echipă târgumureșeană, ACS Gladius. Aceasta a cedat cu un aparent categoric 12-34 în fața bucureștencelor, dar diferența a fost dată de două aspecte: un gabarit net în favoarea echipei bucureștene și o experiență superioară a echipei care este angrenată într-un campionat municipal cu mai multe echipe. Tinerele târgumureșene au luptat pentru fiecare minge, dar aceasta era deseori greu de prins cu mânuțele lor, iar forța de a arunca mingea în coș era evident mult mai scăzută față de adversarele la care câteva jucătoare aveau mulți centimetri și kilograme mai mult. Echipa de la Gladius a reușit să înscrie primul coș abia la scorul de 0-18, deși au avut foarte multe atacuri. Au reușit ulterior să echilibreze jocul, în special prin evoluția Oanei Moga, o elevă de clasa a V-a de la Gimnaziul „George Coșbuc” (fosta Nr. 3), care este una din marile promisiune pentru baschetul fetelor din Târgu-Mureș. Echipa antrenată de Florina Pora și Andreea Bereczk a avut o evoluție curajoasă, mureșencele au luptat pentru fiecare minge, indiferent de diferența de pe tabelă, fiind încurajate frenetic și răsplătite cu aplauze la fiecare reușită de către publicul prezent în Sala Sporturilor. Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de echipa Four You Cluj, care s-a impus în finala mică în fața celor de la EKO Sighet cu 20-17. Organizatorii au acordat la finalul întrecerilor și premiile individuale. Coșghetera turneului a fost Luisa Cheioaua de la EKO Sighet, iar Alisia Pușcașu, de la Sportul Studențesc, a fost desemnată MVP-ul finalei.

Echilibru în finala băieților

Ultima întâlnire din cadrul celor două serii a fost finala băieților de la Babybaschet, cea mai mică dintre categorii. În aceasta s-a impus echipa CSU Ploiești, care a câștigat cu 32-23 în fața celor de la Dan Dacian București. Această finală a fost mult mai disputată, cele două echipe fiind mai apropiate din punct de vedere valoric, fapt care a făcut ca spre final cronometrul să fie oprit când mingea nu se afla în joc, la fel ca la categoriile mai mari. Pe locul al treilea s-a clasat echipa Laguna București, care a învins în finala mică cu scorul de 20-18 pe „U” BT Cluj. La această categorie titlul de coșgheter a fost câștigat de Șerban Mătea de la „Dan Dacian” București, iar cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat David Rașoga, de la echipa campioană din Ploiești. Componenții echipelor clasate pe podium și laureații premiilor individuale au fost recompensați de organizatori cu medalii, diplome, cupe, echipament sportiv și rechizite oferite de organizatori și sponsorii ediției organizate de Sportlife și ACS Gladius, cu sprijinul Primăriei Târgu-Mureș, în parteneriat cu Federația Română de Baschet și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș. La această categorie cel mai bine clasată echipă mureșeană a fost ACS Gladius, care a învins în partida pentru locurile 5-6 cu 23-9 formația Slam București, în timp ce Lucky Dragons Târgu-Mureș a pierdut meciul pentru locul 9 în fața echipei Dan Dacian 3 București cu 19-28.

Întrecerile continuă până sâmbătă, cu jocurile categoriei Minibaschet băieți, turneu la care sunt înscrise 23 de echipe din țară și una din Ungaria, Tigers Soproni.