Sărbătoarea tenisului de masă la Memorialul ”Dan Leorda”

Sala de Sport din Parcul Tineretului din Reghin a găzdui sâmbătă, 6 mai, cea de a IX-a ediţie a Memorialului ”Dan Leorda” la tenis de masă. La ediția din acest an și-au anunțat prezența 160 de sportivi din întreaga țară care au concurat la cele 22 de mese puse la dispoziţie de organizatori în frunte cu Răzvan Leorda, fiul regretatului Dan Leorda. “Primele turnee de tenis de masă au fost organizate de Kantor Imre și de tatăl meu, în memoria că- ruia organizăm acest turneu de la Reghin. Aceste turnee erau organizate cu peste zece ani în urmă. După ce tatăl meu a murit, am preluat eu ștafeta și am început eu să organizez acest turneu alături de Kantor Imre, un om foarte apropiat mie și alături de care organizăm acest turneu în fiecare an. Așa se face că în acest an am ajuns la ediţia a IX-a a acestui turneu organizat în memoria lui Dan Leorda”, a precizat Răzvan Leorda, organizatorul Memorialului ”Dan Leorda”.

Trei categorii de concurs

Ediţia din acest an a adus și o noutate, respectiv trei categorii de concurs, Avansaţi, Elite și Open. “Au fost înscriși 160 de comcurenţi, împărţiţi pe mai multe categorii. În premieră, în acest an avem trei categorii, Avansaţi, Elite și Open. Suntem deja la cea de a IX-a ediţie și de la an la an lucrurile devin din ce în ce mai simple în ce privește organizarea. An de an căpătăm experienţă, fapt ce ne ajută în organizarea acestui turneu. De regulă, cu două trei zile înainte punem lucrurile cap la cap, adunăm mesele, ne organizăm, astfel ca în ziua turneului totul să iasă bine. Sunt multe turnee de amatori în ţară, iar cel de la Reghin a devenit deja o tradiţie, dovadă că a ajuns la cea de a IX-a ediţie. Lumea vine pentru socializare, vine pentru sport, să mai mâncăm un gulaș, practic lumea vine să se simtă bine și să joace tenis de masă”, a declarat Răzvan Leorda.

Câştigătorii Memorialului

După partide aprig disputate, la final au fost stabiliţi câștigătorii. La Categoria Elite locul 1 a fost ocupat de Gabriel Gogu (Cluj-Napoca), urmat de Dorel Nistor (Bistriţa), respectiv Cosmin Pop (Turda), Andreea Hudușan (Târgu-Mureș) ocupanţii locului 3. Categoria Open a fost câștigată de Bardocz Szilard (Câmpeni), urmat de Denes Ferenc (Praid), locul 3 fiind obţinut de Janosi Attila (Târgu-Mureș) și Cristi Curtescu (Iași). La Categoria Avansaţi, printre premianţi s-a numă- rat și un reprezentat al gazdelor, Kantor Imre Zoltan (Reghin) obţinând în final locul 2, întrecut de Gabriel Tipser (Sibiu), ultima treaptă a podiumului fiind completată de Ioan Negrean (Sibiu) și Kriszta Arpad Lorand (Sânpaul).