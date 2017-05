Participanții din Mureș la etapa națională a Concursului „Spune NU intimidării (Stop Bullying)”

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș a organizat, în perioada 10-14 mai 2017, etapa la nivel județean a Concursului „Spune NU intimidării (Stop Bullying)”. Concursul face parte din activitățile Proiectului Educațional Național cu aceeași denumire organizat în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj Napoca.

Elevii premiați la faza județeană

Cele mai bune trei lucrări înscrise la faza județeană în fiecare dintre secțiunile Concursului „Spune NU intimidării (Stop Bullying)” participă la faza națională, desfășurată la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj Napoca.

În urma jurizării, la secțiunea Compoziţie plastică simplă (desen, pictură), clasele III-VI, au fost premiate lucrările elevilor: Premiul I – Andra Felei, Sandra Simon și Larisa Filip, Școala Gimnazială „Serafim Duicu” din Târgu Mureș, profesor coordonator: Biró Szász Enikö; Premiul II – Lucian Simionica, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Luduş, profesor coordonator: Lăcrămioara Cătinean; Premiul III – Carmen Hulpe, Denisa Chendereși, Beatrice Piper și Miruna Corlean, Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu, profesor coordonator: Adriana Porime.

La secțiunea Compoziţie plastică prin mijloace tradiţionale (desen, pictură, colaj), clasele VII-XI, au fost premiați: Premiul I – Dalia Andreea Popa, Liceul Tehnologic „Electromureș” din Târgu Mureș, profesor coordonator: Alexandra Tătar; Premiul II – Carmen Maria Moldovan, Școala Gimnazială „Bernady Gyorgy” din Târgu Mureș, profesor coordonator: Luminița Iosif; Premiul III – Szasz Rita, Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” din Reghin, profesor coordonator: Emilia Fărcaș.

Primele trei locuri la secțiunea Compoziţie plastică prin mijloace digitale (foto, video, prelucrare de imagine), clasele VII-XI, au fost obținute de elevii: Premiul I – Ionuț Varga, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, profesor coordonator: Szasz Renata; Premiul II – Andrada Alexandru, Denisa Bloj, Diana Zaharia și Carmen Gliga, Colegiul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, profesor coordonator: Adriana Cerghedi; Premiul III – Barátosi Krisztina-Henrietta, Daria Adriana Miclea, Georgiana Bianca Biro și Septimiu Cioloboc, Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Târgu Mureș, profesor coordonator: Ramona Cocis.

Felicitări și succes elevilor din Mureș!

Adriana Cerghedi le transmite „felicitări elevilor premiați și tuturor participanților la acest concurs, precum și cadrelor didactice care i-au îndrumat în realizarea acestor minunate lucrări” și le urează succes elevilor care vor reprezenta județul în etapa națională.

Potrivit regulamentului Concursului „Spune NU intimidării (Stop Bullying)” jurizarea lucrărilor înscrise în etapa națională se realizează online în aceste zile, până în 31 mai. „Organizatorul (CJRAE/CJAP Cluj) va trimite tuturor judeţelor partenere toate lucrările înscrise la etapa naţională, separat pe grupe de vârstă şi pe secţiuni, precum şi fişele de jurizare. Pe baza acestor fişe, câte un reprezentant al fiecărui judeţ va evalua lucrările, acordând puncte pe fiecare criteriu. Fişele de jurizare vor fi centralizate apoi de către organizator, premiile fiind acordate pe fiecare secţiune şi grupă de vârstă în ordinea descrescătoare a punctajului.”

Simplu: Stop Bullying!

Ionuț Varga a câștigat secțiunea Compoziţie plastică prin mijloace digitale cu un scurt-metraj pe care l-a numit simplu: Stop Bullying! „Video-ul l-am făcut după lucruri care se întâmplă în toate școlile/liceele din lume. Am încercat să transmit cât mai mult oamenilor sentimentele și emoțiile pe care le are o victimp a bullying-ului. Prin scurt-metrajul meu am vrut să ajut la oprirea acestui manifest răutăcios care se întâmplă în lume, adică bullying-ul. Când am aflat de concurs, am vrut să particip nu pentru câștig, ci pentru simplul fapt să îmi arăt sprijinul meu tuturor victimelor bullying-ului”, mi-a spus Ionuț Varga, elev în clasa a IX-a la Liceul „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș.

19 școli din Mureș implicate în proiect

Proiectul „Spune NU intimidării (Stop Bullying)” a fost implementat în 19 unități școlare din județul Mureș, și anume: Școala Gimnazială „Europa” Tg.Mureș, Școala Gimnazială Nr. 7 Tg. Mureș,Școala Gimnazială „BernadyGyorgy” Tg. Mureș , Școala Gimnazială „Dacia” Tg. Mureș, , Școala Gimnazială „George Coșbuc” Tg. Mureș, Gimnaziul „Liviu Rebreanu” Tg. Mureș, Școala Gimnazială „Serafim Duicu ” Tg. Mureș, Colegiul Național ”Unirea” Tg. Mureș,Colegiul Vocațional Mihai Eminescu Tg. Mureș, Colegiu Economic „Transilvania” Tg.Mureș, Liceul Tehnologic „Electromureș” Tg. Mureș, Liceul Tehnologic „Gh. Şincai” Tg. Mureș,Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara,Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighişoara,Școala Gimnazială ”Al. Ceușianu” Reghin, Liceul Tehnologic ” Ion Bojor” Reghin, , Colegiul Tehnic Târnăveni, Liceul „C-tin Brâncuşi”, Școala Gimnazială „Traian” Tîrnăveni, , Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu. „În urma implementări proiectului în cele 19 unități școlare au beneficiat de activități de prevenire și combaterea fenomenului de bullying un număr de 3049 de elevi”, precizează psihologul Adriana Cerghedi, coordonatorul proiectului la nivelul CJRAE Mureș.