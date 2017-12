Legile justiției și modificările la coduri au scos magistrații mureșeni în stradă

Share



Fără pancarte și în tăcere. Astfel, în jur de 50 de magistrați mureșeni din toate instanțele și din aproape toate parchetele de pe raza Curții de Apel Tîrgu Mureș au protestat, în fața Palatului de Justiție din Tîrgu Mureș, împotriva modificărilor pe care Parlamentul intenționează să le opereze în Codul Penal și Codul de Procedură Penală și noilor legi ale justiției adoptate de Camera Deputaților care vor fi supuse în perioada următoare aprobării în Senat care este cameră decizională.

Aproximativ 50 de magistrați de la Curtea de Apel Tîrgu Mureș, Tribunalul Mureș, Tribunalul Specializat Mureş, Judecătoriile din Tîrgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni, precum și de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, parchetele de pe lângă judecătoriile din Tîrgu Murş Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni, precum și din cadrul DIICOT au protestat luni împotriva modificărilor care au fost aduse legilor justiției în Parlamentul României și împotriva modificărilor care se intenționează a fi aduse codurilor penal și de procedură penală.



“Manifestarea din această seară este una inedită la noi în țară și ea vizează, dincolo de apărarea carierei noastre, apărarea unor valori pe care am jurat să le apărăm atunci când ne-am ales această carieră, or este evident că adoptarea unor legi în domeniul justiției cu ignorarea avizului CSM, dar, mai ales, cu a majorității covârșitoare a corpului magistraților, precum și inițierea unor proiecte care să modifice legislația în domeniul penal fără consultarea prealabilă a corpului magistraților încalcă drepturile și libertățile tuturor cetățenilor. Manifestarea noastră în această formă ar trebui să dea de gândit întregii societăți precum și corpului legislativ”, a declarat judecătorul Simona Tunde Aldea, președintele Judecătoriei Tîrgu Mureș, desemnată de către judecători pentru declarațiile oficiale.

Din partea procurorilor a vorbit Alma Maria Necula, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara: “Suntem complet solidari cu restul magistraților din România care manifestă la această oră sau au manifestat astăzi, suntem întrutotul de acord cu cele declarate de doamna magistrat și arătăm că aceste modificări ale codurilor, dar și ale legilor care stau la baza magistraturii, produc efecte foarte grave atât asupra cetățenilor dar și asupra magistraților”.

Printre amendamentele propuse de PSD, ALDE, PNL și UDMR la Codul Penal și Codul de Procedură Penală se numără: interzicerea oricărei comunicări publice referitoare la dosarele aflate în curs de urmărire penală sau în judecată, în camera preliminară, interzicerea prezentarii publice a persoanelor suspectate de săvârșirea unor infracțiuni purtând cătușe sau alte mijloace de imobilizare, procurorii să fie obligați ca, imediat dupa înregistrarea unei sesizări care privește o persoană, să anunțe acea persoană, dezincriminarea mărturiei mincinoase, eliminarea înregistrărilor video lista probelor admise, posibilitatea ca un suspect să participe la audierea unor martori etc.

Ligia VORO