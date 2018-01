INTERVIU. Ovidiu Georgescu, la un nou început profesional

Share



Începând cu data de 31 decembrie 2017, dr. ing. Ovidiu Georgescu şi-a încheiat activitatea de director al SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Mureş. Pentru a pune capăt anumitor speculaţii generate de lipsa unei informări corecte, cum că la mijloc ar fi vorba de o despărţire mai puţin amiabilă de societatea unde a activat mai bine de trei decenii sau… chiar de pensionare, l-am invitat pe dr. ing. Ovidiu Georgescu la dialogul următor, în care domnia sa vorbeşte atât despre activitatea profesională desfăşurată în cadrul Electrica din 1987 încoace, cât şi despre proiecte de viitor. Astfel, am aflat că dr. ing. Ovidiu Georgescu va activa în continuare în domeniul energetic, la Târgu-Mureş, ca freelancer, dar n-ar fi exclusă nici o carieră didactică, la Universitatea „Petru Maior”…

Reporter: Vestea plecării dumneavoastră de la Electrica a venit oarecum pe neaşteptate… Ce s-a întâmplat?

Dr. ing. Ovidiu Georgescu: A venit pe neaşteptate pentru cei din exteriorul societăţii. Am avut această intenţie încă din iunie 2017, când la noi în societate a fost anul trecut un program de plecări cu acordul părţilor, cu salarii compensatorii. M-am hotărât de anul trecut din vară să plec, dar cererea mi-a fost aprobată abia în decembrie. La un moment dat, în mediul online a şi apărut o ştire pe tema aceasta şi am început să primesc telefoane de la cunoscuţi şi prieteni, care mă felicitau pentru pensionare. Nu m-am pensionat şi nu am de gând să mă pensionez pentru că nu am încă vârsta necesară. O să încerc o nouă provocare…

Rep.: Pe această temă au apărut diverse speculaţii, ba că o să mergeţi la Braşov, ba la Bucureşti…

O.G.: Nu ascund faptul că am avut discuţii cu conducerea societăţii, au fost nişte propuneri în acest sens, dar având în vedere vârsta şi unele probleme familiale de care trebuie să mă ocup, plecarea mea în alt oraş era cam dificilă. Am preferat să rămân. La Braşov am mai fost cândva, pe o perioadă de trei ani, între 2002 şi 2005.

Rep.: Aţi rămas în Târgu-Mureş, freelancer. Ce înseamnă mai exact acest termen?

O.G.: În perioada următoare de timp voi lua o decizie concretă în acest sens. Am posibilitatea de a activa în mai multe domenii, poate chiar în mediul universitar, având doctoratul în domeniul Ştiinţelor Inginereşti. De asemenea, am cel mai înalt grad de autorizare pentru proiectare şi execuţie în domeniu, prin urmare am posibilitatea de a verifica documentaţii şi proiecte, să ofer consultanţă… Este o paletă destul de largă în acest sens.

Rep.: Dacă ar fi să facem o retrospectivă a carierei pe care aţi avut-o în cadrul Electrica, care sunt principalele repere din evoluţia dumneavoastră profesională?

O.G.: Anul acesta se împlinesc 31 de ani. În 9 martie 1987 am păşit pentru prima dată în Electrica, societate care, pentru cei mai tineri care poate nu cunosc acest fapt, era militarizată, era un domeniu foarte strict. Era foarte greu să lucrezi aşa, în regim militarizat. Am avut marele noroc că am ajuns într-un domeniul al tehnicii de vârf, în staţiile de înaltă tensiune, protecţie, sisteme de automatizări, care m-au ridicat din punct de vedere profesional. Am fost inginer de exploatare din 1987 până în 1990. Aveam în întreţinere şi reparaţii şi modernizări staţiile cele mai mari din judeţul Mureş, Staţia Ungheni, Staţia Târnăveni, Staţia Combinat, şi zi de zi am făcut naveta la aceste staţii pentru a le putea moderniza, cu ele sub tensiune. A fost o experienţă deosebită care mi-a creat baza profesională. Apoi am ajuns şef de Centru de Înaltă Tensiune pe judeţul Mureş, după care şef de secţie pe Înaltă Tensiune – atunci aveam judeţele Mureş, Harghita şi staţiile de înaltă tensiune care astăzi sunt la Transelectrica, staţiile de 220 Fântânele, Ungheni, Gheorgheni, liniile de interconexiune în cele două judeţe. Eram un nucleu de peste 100 de persoane care gestionam tot ce înseamnă înaltă tensiune pe parte primară şi secundară. Au fost vremuri foarte frumoase, până prin 96 când s-a dat judeţului Harghita liniile şi staţiile de înaltă tensiune, după care Transelectrica s-a format ca societate independentă şi a preluat staţiile şi liniile de 220. Apropo, prima linie de 220 din ţară este Fântânele – Gheorgheni – Bicaz, făcută în 1964. Când s-a făcut despărţirea de Transelectrica, am preluat un serviciu de protecţie digitală, automatizări, GIS, informatică de proces. Era un colectiv de profesionişti şi oameni deosebiţi care a făcut lucruri frumoase în judeţul Mureş. Aveam opt staţii telecomandate pe fibră optică, fără personal şi de atunci, din 2002 de când am plecat la Braşov, nu prea s-au mai făcut paşi în acest domeniu, cu excepţia unei staţii. După 2012, activităţile s-au separat din nou în urma unei analize profunde, cu ghilimelele de rigoare, când o societate externă a câştigat licitaţia pentru a remodela activitatea de distribuţie. S-a considerat atunci că unele activităţi care se consideră concurenţiale să fie separate de activitatea de bază. Aceste activităţi concurenţiale erau cea de proiectare, întreţinere, reparaţii, achiziţii. Aşa s-au format două societăţi, una dintre ele fiind Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Echipamente Electrice, care era pornită de la zero. În 2002 am fost solicitat să pornesc această societate la Braşov, împreună cu încă doi colegi. Am luat-o de la zero şi am făcut Societatea de Întreţinere şi Servicii Energetice. Am lucrat la Braşov din 2002 până în 2005, aveam şase judeţe în arealul de competenţă şi în fiecare judeţ aveam o Agenţie de Servicii şi Întreţinere. În 2005, fostul director, domnul Macarie, s-a pensionat, şi am decis să revin acasă, la familie, la Târgu-Mureş. Din 2005 până în 31 decembrie 2017 am activat ca director – inginer şef în cadrul Sucursalei Târgu-Mureş. Între 2005 – 2009 am fost director, între 2009 – 2012 inginer şef şi din 2012 până la finalul anului 2017 iarăşi director. Cam acesta este traseul meu profesional, între timp, în 2009 mi-am dat doctoratul la Braşov, în domeniul Ştiinţelor Inginereşti, mai exact domeniul în care am activat atâţia ani, cel de întreţinere şi reparaţii. Am mai predat între timp şi la Universitatea „Petru Maior” cursuri de Echipamente Electrice şi Protecţie.

Rep.: După plecare, cine v-a înlocuit în funcţie?

O.G.: În locul meu, director interimar a fost numit Claudiu Damian, care a fost şef la PRAN – Protecţie Releu Automatizări, urmând ca până în martie 2018 societatea Electrica să facă, cu ghilimelele de rigoare, o achiziţie de personal. Se intenţionează la nivel general, de societate, ca printr-o firmă externă să se facă selecţia de personal pe diferite niveluri de funcţii.

Rep.: Care este cel mai important proiect la care v-aţi adus contribuţia în cariera dumneavoastră?

O.G.: Sunt mai multe, dar cel mai de suflet proiect este Staţia de la Sânpaul. M-am luptat pentru ea opt ani de zile, m-am luptat cu priorităţile Braşovului, cu politicul local, şi până la urmă am reuşit. Pentru mine, Staţia Sânpaul este o mândrie sufletească, mă bucur că s-a putut face.

Rep.: Încotro credeţi că se îndreaptă Electrica Distribuţie?

O.G.: România este împărţită în mai multe zone de distribuţie şi nu Electrica are majoritatea zonelor. Este o societate – monopol, dar nu de interes naţional, pentru că dacă ar fi fost de interes naţional nu s-ar fi privatizat. De interes naţional în domeniul energetic sunt Nuclear Electrica, Transelectrica. Electrica este listată la Bursă din 2014 şi are capital majoritar străin, dar acţionarul majoritar este statul, totuşi, cu 48,7%, ceea ce face să aibă un cuvânt greu de spus. Totuşi, Electrica nu e societate de stat. Aceste societăţi de distribuţie sunt societăţi – monopol, pentru că ele monopolizează distribuţia, neexistând reţele paralele. Din acest motiv, ele sunt atent monitorizate de reglementator, de ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Noi jucăm după regulile făcute de ANRE şi aceste reguli sunt din ce în ce mai stricte şi mai severe, e o birocraţie care creşte cât casa. ANRE începe să impună nişte reguli draconice în ceea ce priveşte standardul de performanţă şi recunoaşterea investiţiilor făcute la reţelele de distribuţie. Revenind la întrebare, din anul trecut Electrica are o conducere nouă, care a venit din exterior, cu idei noi, idei corporatiste. Această societate se va transforma într-o societate de tip corporatist, în care există alte reguli, alte principii. Regulile unei societăţi corporatiste sunt un pic mai „inumane”, acesta fiind unul din motivele principale care m-au determinat să plec, am văzut că nu mă pot regăsi în valorile unei societăţi corporatiste.

Rep.: Recent, pe piaţa electricităţii au apărut societăţi care au diverse oferte tentante pentru clienţi. Ce părere aveţi despre aceste mişcări de pe piaţa energetică?

O.G.: Curentul electric este o marfă, energia electrică este o marfă care este vândută de mai mulţi furnizori. Când te duci la piaţă, la tarabe, cartofii sunt vânduţi de mai mulţi comercianţi. Aşa e şi energia electrică, este vândută de mai multe firme. Nu e nicio problemă ca şi consumatorul casnic să acceseze o altă firmă, cu un alt contract. Trebuie să fie însă foarte atent la clauzele contractuale. Probabil, firmele vin cu un preţ mai bun, dar cu clauze contractuale un pic mai diferite. Dacă omului nu-i convine preţul, el nu devine captiv acelui contract, putând să se mute la alt vânzător. Totuşi, recomand oamenilor să fie atenţi la clauzele existente în contractul pe care îl semnează. Electrica Distribuţie este obligată să facă serviciul de distribuţie, indiferent cine vinde marfa. Noi facem întreţinere, reparaţii, modernizări pe sârmele prin care circulă marfa tuturor.

Rep.: Vă interesează politica?

O.G.: Nu există om care să nu facă politică. Cine zice că nu face politică se ascunde după deget. Politica, în general, sigur că mă interesează, am şi eu o părere…

Rep.: Întrebarea are un substrat… Sunt voci, deloc puţine, care văd în dumneavoastră un viitor candidat la alegerile locale din 2020, poate chiar un viitor primar… Vă interesează politica de o asemenea manieră?

O.G.: Nu. În acest moment, nu mă gândesc la astfel de candidaturi, dar nu neg că nu aş putea să îmi aduc aportul cu experienţa mea în cadrul Partidului Naţional Liberal, pentru că eu sunt liberal din fire şi am recunoscut întotdeauna asta. Dar nu am ieşit în faţă pentru că nu era momentul, nu puteam să activez şi în politică, şi să fiu şi conducător de societate. Am considerat că nu e bine şi de aceea am stat în spate. Dacă mi se va cere părerea sau experienţa, cu mare drag, dar nu mă interesează să ajung la funcţii politice.

Rep.: Ce vă aduce satisfacţii în viaţă?

O.G.: În primul rând, îmi aduce satisfacţii în viaţă faptul că sunt un om de familie, de echipă. Întotdeauna am preferat să am în jurul meu oameni cu care să colaborez, să fim prieteni. Întâi mi-am făcut echipa, după care am muncit cu ea. Îmi place să am prieteni, să am hobby-uri, să am o familie care e lângă mine.

Rep.: Ştiu că un hobby pe care îl aveţi e gătitul…

O.G.: Da, în general celui care îi place să vâneze şi să pescuiască îi place şi să gătească. Îmi place să şi gătesc. Mă destinde. Activitatea de 30 de ani în care în ultimii 20 de ani am fost în funcţii de conducere a fost foarte stresantă şi atunci mi-am găsit un refugiu, pe lângă alte activităţi, deoarece nu gătesc toată ziua. Îmi face plăcere să gătesc o dată, de două ori într-o săptămână, la fel cum îmi place ca în sezon să mă duc săptămânal la o vânătoare. Toate cu măsură.

Rep.: Ce alte pasiuni mai aveţi?

O.G.: Îmi place să citesc, să fac excursii, să schiez. În general, mi-au plăcut toate sporturile, în special cele cu mingea. Am făcut volei, am făcut tenis de masă. Volei am făcut mulţi ani, chiar volei de performanţă, la Şcoala Sportivă, în Divizia B, la mai multe echipe. Mereu mi-au plăcut sportul şi cartea.

A consemnat Alex TOTH