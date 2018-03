eMobility: Parteneriat strategic E.ON şi Nissan pentru vehicule electrice

Share



E.ON și Nissan au convenit, la Salonul Auto de la Geneva, asupra unui parteneriat strategic prin care îşi propun să valorifice experiența internațională a ambelor companii atât în domeniul mobilității electrice, cât și în distribuția și stocarea energiei electrice, se arată într-un comunicat de presă al E.ON.

Mai exact, cei doi parteneri urmăresc, în primul rând, să exploreze oportunitățile legate de ofertele comerciale privind reîncărcarea vehiculelor electrice, precum şi serviciile de tipul vehicle-to-grid (servicii de integrare în reţea). De asemenea, cooperarea se concentrează pe un subiect foarte actual, anume soluțiile de generare și stocare a energiei descentralizate.

Parteneriatul se desfășoară pe baza angajamentului Nissan de a dezvolta un ecosistem electric complet atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, precum și pe baza viziunii E.ON privind transformarea vehiculului electric în componentă a ecosistemului eMobility.

Cooperarea dintre cele două companii prinde deja contur în Danemarca, acolo unde clienţilor li se oferă un pachet complet, compus dintr-o stație de încărcare pentru acasă și beneficiază de o rată fixă de energie pentru a-și încărca vehiculul electric Nissan. De aici, se are în vedere în viitorul apropiat extinderea programului în alte țări europene, pentru a continua electrificarea durabilă a vehiculelor și a locuințelor.

În plus, parteneriatul va crea pârghii pentru dezvoltarea infrastructurii pentru maşinile electrice Nissan și pentru implementarea tehnologiei avansate de încărcare bi-direcțională. Cea din urmă va permite clienților să își optimizeze costurile şi consumul de energie. E.ON are deja o experienţă extinsă în domeniul soluțiilor solare și de stocare pentru proprietarii de case. Această calitate va permite celor doi parteneri să ofere clienților Nissan soluții de energie regenerabilă și de optimizare a costurilor cu energia electrică.

„Ne-am propus să eliminăm orice barieră în calea deţinerii vehiculelor electrice. Un astfel de parteneriat inovator precum cel cu E.ON este un nou pas în această călătorie. Obiectivul nostru este ca Nissan să fie recunoscută ca partener de încredere al industriei auto pentru servicii energetice, cu scopul final de a furniza electricitate gratuită cumpărătorilor noștri de vehicule electrice”, a declarat Paul Willcox, președintele Nissan Europe.

„Parteneriatul dintre Nissan și E.ON a luat naştere din dorința noastră de a elibera mașina electrică de orice fel de constrângeri. Ne angajăm să furnizăm clienților produse și servicii inovatoare, integrate și durabile pe piaţa energetică. Acest parteneriat este un pas important spre îndeplinirea acestui scop”, a punctat Karsten Wildberger, şef de operaţiuni al E.ON.

E.ON este deja implicată alături de Nissan, Grupul MOL, Hrvatska elektroprivreda din Croaţia, PETROL şi BMW în dezvoltarea unei reţele europene pentru alimentarea vehiculelor electrice în cadrul proiectului NEXT-E, cofinanţat de Comisia Europeană.

În cadrul acestuia, consorţiul va instala 222 de staţii de încărcare rapidă multi-standard (50 kW) şi 30 de staţii de încărcare ultra-rapidă (150-350 kW) de-a lungul principalelor coridoare europene de transport şi a reţelei trans-europene de transport. În Romania vor fi instalate 40 staţii de încărcare rapidă a vehiculelor electrice. Dintre acestea. un număr de 19 staţii vor fi instalate de către E.ON Energie România, care va susţine această investiţie printr-o finanţare nerambursabilă din fonduri europene, în valoare de peste 1 milion de euro.