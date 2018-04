Uleiuri sănătoase din inima Ardealului

Share



L-am cunoscut pe Ovidiu Duma, cel care se ocupă de IF DUMA Turda de mulți ani deja, la Târgul de Paște din Mureș Mall. „Am început activitatea în 1996, e o afacere de familie, împreună cu soția. Aceeași numeroși membri am rămas și în momentul de față pentru a face aceleași produse, atât că ne-am diversificat. La început am luat-o cu floarea-soarelui presată la rece, e un produs care e foarte sănătos față de produsele rafinate, nu e tratat chimic, termic, nu are conservanți, are vitamina E în exces, deci este chiar foarte foarte sănătos. Se poate de exemplu începe ziua cu o gargară bucală, se face o detoxifiere foarte bună, apoi dacă sunt probleme gastrice curente e indicată o lingură dimineața pe stomacul gol, se face un tratament gastric extraordinar. Se poate folosi și la gătit, dar în momentul în care îl încălzești sau îl prăjești, începe să-și piardă din vitamine. Ceea ce vă oferim, sunt netratate termic. De aici am început să ne diversificăm, să avem încă opt sortimente de uleiuri terapeutice care se folosesc pentru a combate diverse afecțiuni.” ne spune el.

Uleiul neprocesat, un medicament natural

Consumul de uleiuri speciale a luat avânt în ultimii ani chiar și în România. Cel de semințe de dovleac previne afecțiunile gastrice și hepatice, hipercolesterolul și constipația, cel de in ajută în ateroscleroză, hipercolesterolomie, obezitate, ulcer gastric și duodenal, cel de cătină combate bolile de piele, uneori chiar arsuri, degerături, ulcere cutanate sau acnee, iar cel din miez de nucă se folosește pentru protecția aparatului cardio-vascular, fiind utilizat cu succes și în tratamentul varicelor și căderii părului.

„Tratamentul cu astfel de produse are trei mari avantaje față de un tratament clasic cu medicamente cu care suntem atât de obișnuiți. În primul rând nu au reacții adverse astfel de tratamente, nu au contraindicații și nu creează dependență. Ceea ce nu ne place la niciunul dintre noi este durata; deci orice organism nu răspunde la astfel de îndemnuri mai repede de o lună, o lună și jumătate. Dar e o cantitate mică care nu creează dependență, iar după un timp, cam după trei luni de zile, noi propunem o lună pauză și apoi eventual reluați din nou tratamentul. Exceptând ca afecțiune osteoporoza la doamne care, fiind o boală mai veche și cumulată în timp, tratamentul este de mai lungă durată, putând ajunge la un an de zile ca interval. În rest avem de semințe de dovleac, de nucă, de in, de cânepă, care e unul dintre cele mai echilibrate uleiuri care există, din semințe și coajă de cătină pentru imunitate, de muștar care este iarăși un ulei foarte rar care ajută în activitatea ficatului și a pancreasului, a bolilor cardiovasculare pe fond diabetic, un antireumatic foarte bun, uleiul de mac recomandat persoanelor care nu se pot odihni prea bine noaptea și pentru doamnele mai în vârstă cu osteoporoză, susan care e foarte bogat în calciu, nucă cu rezultate spectaculoase cardiovasculare. Două sortimente de uleiuri de dovleac. Eu zic că facem o treabă bună, până acum oamenii sunt mulțumiți, apreciază, și observ o tendință de a trece tot mai mult pe astfel de produse.” a ținut să precizeze Ovidiu Duma.

Puteți afla mai multe despre produsele lor sau achiziționa dacă treceți prin Turda sau dacă intrați pe www.uleiuriturda.ro

Elena POLEARUȘ