Final cu program avantajos pentru mureșence în Liga Națională

Share



În a doua etapă a returului primei faze din cadrul grupei valorice B la baschet feminin CSM Târgu-Mureș va întâlni miercuri, 28 noiembrie, de la ora 18.00, pe teren propriu, formația Rapid București. Întâlnirea este una importantă pentru ocuparea locului secund în grupa dominată categoric de Phoenix Știința Constanța. Aceasta din urmă a revenit pe prima poziție și este singura care nu a suferit nicio înfrângere. Are totuși una, dar aceasta a fost dictată de decizia FR Baschet la „masa verde”, cauza fiind folosirea unei jucătoare a cărei amendă în urma unei eliminări nu a fost achitată, iar regulamentul prevede că jucătoarea nu are drept de joc în acest caz. În urma acesteia, cu câte 12 puncte, câte are și formația mureșeană, se află Rapid și CSU Oradea. Prima are în schimb un joc mai mult disputat, iar formația bihoreană este a doua care a reușit să învingă echipa antrenorului Ionel Brustur în tur.

Mureșencele rămân favorite la promovare

Cu cele doar două eșecuri suferite în turul primei faze a campionatului, mureșencele rămân printre favorite la câștigarea seriei și promovarea în primul eșalon. Ele au cedat ambele jocuri în deplasare, dar la Oradea au controlat o bună parte jocul, cedând spre final, iar înfângerea de la Constanța a venit după un adevărat „tur de forță”, într-o sptămână în care au străbătut multe sute de kilometri și au susținut trei partide într-o singură săptămână. Ambele învingătoare ale formației mureșene vor fi oaspete în retur. Cu Rapid CSM s-a impus cu 74-68 în jocul disputat în tur și în mod normal nu ar trebui să aibă emoții în partida de pe teren propriu. Pe de altă parte, formația mureșeană este singura care nu a fost învinsă pe teren propriu și acest avantaj poate fi decisiv pentru câștigarea seriei, în cazul în care invincibilitatea va fi menținută până la final. Până la încheierea primei faze mai sunt de disputat șase etape, dar acestea sunt comprimate pe durata a doar trei săptămâni, până în 19 decembrie. După partida cu Rapid, mureșencele vor avea cele mai importante dueluri, cu primele două clasate, în 5 și 12 decembrie, ambele în zile de miercuri, ambele pe teren propriu.