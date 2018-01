Conferință despre legislația achizițiilor publice, la UPM

Share



Dezbaterea efectelor actelor normative adoptate la sfârșitul anului 2017, privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică au fost scopul pentru care Universitatea ”Petru Maior” (UPM), prin Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, și în parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române, Asociaţia Română de Drept și Afaceri Europene, Asociația Experților în Achiziții și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private a organizat marți, 23 ianuarie, ediția a II-a a Conferinţei Naționale ”Achizițiile publice în România”.

Imaginea dezolantă a legislației achizițiilor

Problema legislației achizițiilor publice, una extrem de stufoasă și insuficient de clară, a suscitat numeroase critici. Legislația în domeniu este, în opinia vicepreședintelui Consiliului Județean, Ovidiu Dancu, o mare problemă pentru toți cei care lucrează în administrația publică, ale căror așteptări erau de simplificare drastică a legii. ”Chiar dacă argumentul aducerii legislației românești la nivelul celei europene este unul credibil, în ce privește modalitatea practică de punere în aplicare, realitatea o dovedește că nu este una corectă. Să ne uităm în județul Mureș la cele mai mari investiții derulate. Să ne uităm înspre Parcul pentru sporturi cu motor, să vedem că datorită prevederilor legislative și a hățișului legat de trimiterea în instanțe cu cât se prelungește implementarea pe fonduri europene a unor proiecte, să ne uităm la proiectul de management al deșeurilor din județul Mureș care este întârziat cu ani buni, să ne uităm la implementarea Masterplanului de alimentare cu apă și canalizare care tărăgănează de ani de zile și o să avem imaginea aplicării legislației de achiziții publice din România. Eu nu vreau să considerați că nu îmi doresc o legislație care să asigure cheltuirea legală a banului public. Cu toții trebuie să fim atenți cu banul public. Dar când ajungi la situația că pentru un pix trebuie să mergi în SEAP, undeva chestiunea nu este în regulă”, a subliniat Ovidiu Dancu.

Acesta a atras atenția că legislația trebuie să fie implementată până în cea mai mică localitate din România, și ca atare se impune simplificarea ei. ”Cât timp nu se înțelege că sistemul legislativ cineva trebuie să-l și implementeze și să lucreze cu el și că acesta trebuie simplificat, vom fi nevoiți să creăm specialiști, să așteptăm absolvenții cursurilor de master și să presupunem că ei vor fi viitorii aplicanți ai acestor legi”, a declarat Dancu. Vicepreședintele CJ Mureș a dezvăluit și faptul că a atras atenția asupra acestui aspect și secretarului de stat responsabil de sectorul IMM-urilor, prezent zilele trecute în Târgu-Mureș.

Nu legislația, ci modul de aplicare?

O problemă asemănătoare a ridicat și viceprimarul Sergiu Papuc. ”Legea despre care se vorbește astăzi a fost întocmită pornind de la un principiu, și anume de la prezumția de vinovăție de care funcționarul public care se ocupă de achiziții este acuzat. Prin modificările care vor intra în vigoare mai mare va fi povara pe funcționarii care se vor ocupa de achizițiile publice. Legea achizițiilor publice trebuie să se modifice drastic”, a declarat Sergiu Papuc. Acesta a criticat legislația extrem de stufoasă, datorită căreia se devansează termene importante. ”Un exemplu simplu, a durat 5 luni de zile ca să cumpărăm la Sere material dendrofloricol. Așa cum se știe, nu putem planta flori oricând în an. Asta înseamnă mult mai puține achiziții, mai puține investiții pentru locuitori”, a arătat viceprimarul municipiului Târgu-Mureș.

Au fost și voci care au încercat să scoată legislația de sub acuzații. ”Din punctul meu de vedere, nu legislația este vinovată ci modul de interpretare și de aplicare”, a susținut Florin Irimia, președintele executiv al Asociației Experților în Achiziții.

Lumină în domeniu

După astfel de dezbateri aprinse încă din primele momente ale Conferinței, utilitatea acesteia nu mai trebuie subliniată. ”Legislația oarecum ambiguă arată că organizarea acestui eveniment este foarte bine venită. Universitatea Petru Maior face toate eforturile ca să se implice în problemele comunității, acesta este rolul unei universități, pe lângă rolul didactic și de cercetare”, a arătat rectorul UPM, Călin Enăchescu. Participarea la eveniment, alături de specialiștii în achiziții publice și legislație, a rectorului Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Leonard Azamfirei, în acest context a fost oarecum surprinzătoare. ”Ce are medicina cu achizițiile publice? Eu am cel puțin trei motive ca să fiu aici. Primul este mesajul pe care vreau să-l transmit că între UMF și UPM este o colaborare foarte strânsă, cu potențial de dezvoltare și că am trecut de la vorbe la fapte, că intenția noastră este să găsim forma cea mai dreaptă pentru ca în viitorul apropiat să fim împreună nu doar la astfel de evenimente. Pe de altă parte, mă confrunt cu achizițiile publice, acesta este domeniul cel mai vulnerabil și din cauza legislației cât și a celor care o aplică”, a declarat Azamfirei, în speranța că astfel de evenimente pot face lumină în acest domeniu extrem de stufos.

La Conferință au participat teoreticieni și practicieni în domeniu din București, Cluj Napoca, Galați, Alba Iulia, alături de un mare număr de specialiști din Târgu-Mureș. La lucrări a luat parte via Skype Bogdan Pușcaș, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Edith VEREȘ