Produse lactate gustoase și sănătoase de la „Gabriella” (II)

Magazinele Metro, Selgros și Auchan, Tordai, Petry, Fazakas, Dosa, Merkur și mai multe magazine locale din Miercurea Nirajului au în oferta de produse lactate și brandul “Gabriella”. Cașcavalul clasic, brânza frământată, untul, smântâna, cașcavalul afumat și mozzarella sunt tipurile de lactate produse la o fabrica din Miercurea Nirajului, care a cucerit piața cu lactate gustoase și sănătoase.

Produse 100% naturale…

Cea mai mare parte din hrana pe care o consumă americanii, spre exemplu, este produsă de ferme mecanizate, cu monoculturi dispuse în şiruri interminabile, pentru a putea asigura necesarul de hrană al populaţiei. Fermele industriale obţin recolte mari folosind îngrăşăminte şi pesticide ca să cultive suprafeţe uriaşe de pământ. În România, în schimb, avem mulţi producători locali, cum este și cazul unității de produse lactate “Gabriella”, din Miercurea Nirajului, care se străduiește să ţină piept concurenţei şi fabrică produse 100% naturale. Cei care lucrează în această fabrică, dar și restul producătorilor locali, fac parte dintr-un viitor alimentar mai sigur. Ne-am dori ca prin promovarea produselor locale, să reuşim să-i convingem pe mureşeni că, deşi micile ferme tind să rămână în urma celor industriale, când vine vorba de producţie, ele ar trebui să asigure mai multă hrană populaţiei, deci trebuie sprijinite. Cerem diversitate şi calitate, dar cheltuim mai mult pe produse procesate şi semiprocesate, la preţuri mici, uitând de amprentele ecologice şi de calităţile nutritive, extrem de importante şi benefice pentru organismul nostru.

… şi mai sănătoase

Csizmadia György, proprietarul unității Produse lactate “Gabriella” afirmă că tot ceea ce procesează din laptele proaspăt de vacă este biologic, fără adaosuri sau conservanți și subliniază că, paradoxal, consumatorii români preferă de multe ori chimicalele în detrimentul naturalului. Așa își explică debutul modest al vânzărilor în 2018:

“Cifra de afaceri crește, progresăm în fiecare an, situația nu se compară cu cea de acum 15 ani când aveam de procesat 2.000 de litri de lapte pe zi. Acum avem 11.000 de litri/lapte pe zi. În mai-iunie vom avea în jur de 20.000 de litri de lapte de procesat într-o zi. Cu toate acestea, începutul anului 2018 a fost destul de precar. Piața de desfacere este modestă deocamdată. Față de anul trecut pe vremea aceasta, merge mai greu acum. Probabil oamenii sunt tentați să consume produse mai ieftine și de slabă calitate.”

Debut greoi în 2018

Referitor la cifrele pe anul 2017, directorul firmei din Miercurea Nirajului spune că a ajuns la 1.360.000 de euro cifră de afaceri, fără a avea mare profit, deoarece a făcut multe investiții. ”Vrem să ne extindem încontinuare, să montăm utilaje de procesare a laptelui noi, performante. Ne mărim și suprafața de procesare, așa că circuitul banilor este închis”, a mai spus omul de afaceri.

Din păcate, prea puţini fermieri autohtoni ajung să-şi vândă marfa în marile magazine. Micul agricultor e obligat să investească mult ca să ofere volume mari de marfă la o calitate constantă. De asemenea, practicile hipermarketurilor pot fi descurajante – taxele de raft sunt foarte mari comparativ cu prețul net primit de fermier, termenele de plată sunt prea lungi, unele contracte cer şi exclusivitate, lăsându-i fără opţiuni dacă magazinul le refuză marfa. Competiţia importurilor, mai ales în sezon, îi obligă pe producătorii români să coboare preţurile. Cu toate acestea, mica fabrică autohtonă de lactate tradiţionale din Miercurea Nirajului a găsit şi poarta spre hipermarketuri, unde livrează aproape toată producţia: „Prețurile pe care le practicăm, față de concurență, sunt mai scăzute. Încă pe noi nu ne cunoaște lumea, nu ne permitem bugete de marketing prea mari, comparativ cu firmele susținute de multinaționale. Supermarketurile ne rețin discounturi, așa numitele taxe de raft, plus altele pe care nu are rost să le amintesc și mai pun adaosul lor, iar noi suntem obligați prin contract să distribuim la timp, exact cantitatea cerută. Și mai e ceva. Pe rafturile supermarketurilor scrie pe eticheta produselor noastre un anume preț per kilogram, iar la celelalte produse scrie prețul pe bucată. Noi încă nu avem gramaj fix, dar vom avea de anul acesta, îl vom monta și sperăm că până în mai sau iunie vom distribui bucăți de cașcaval cu un gramaj fix, ca să fie vizibil prețul exact.”

Cu certitudinea că veți consuma produse de calitate, sănătoase și veți sprijini o companie locală, vă invităm să consumați produsele lactate“Gabriella”.

Denisa MORAR