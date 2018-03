Turbocam România, pas înainte pe piaţa internaţională de turbine

Share



Compania Turbocam România din Sântana de Mureș produce din 2008 piese de schimb și componente de înaltă tehnologie, destinate să echipeze generatoare, turbine, compresoare, pentru industria auto, energetică sau aeronautică. Cu ajutorul unei finanțări europene, exportatorul de componente pentru turbine are acum posibilitatea de a exporta nu doar componente, ci și ansambluri integrate pentru pia­ța internaționala de turbine, informează www.europa.eu.

Componente pentru turbine

Potrivit sursei citate, cu sprijinul finanțării europene, compania Turbocam a realizat o schimbare importantă în structura afacerii, devenind nu doar furnizor de componente, ci și unul de ansambluri și sub-ansambluri pentru turbine, deservind astfel companii internaționale de renume.

Prin extinderea producției cu sprijinul european, întreprinderea din județul Mureș va contribui la echiparea centralelor electrice ale lumii cu componente de înaltă tehnologie și producerea de turbine care echipează aparatele de zbor.

„Piața de componente pentru turbine este una foarte competitivă, iar finanțarea primită prin planul de investiții pentru Europa #InvestEU ne-a facilitat accesul la colaborări cu mari producători internaționali și, implicit, dezvoltarea activității noastre locale”, a declarat, pentru www.europa.eu, Sorin Ignat, director general al Turbocam România.

Totodată, site-ul www.europa.eu menţionează că Turbocam România beneficiază de experiența grupului Turbocam International, „care desfășoară activități în industria aerospațială, auto și energetică, în SUA, Canada, Marea Britanie, Olanda, India, Taiwan.”

Despre Turbocam România

– Firmă înființată în 2008;

– 60 de angajați;

– Cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro în 2017;

– Fonduri europene accesate: 144.000 euro prin programul COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) și de un credit la termen pentru IMM-uri de aceeași valoare, oferit prin Planul de Investiții pentru Europa (Planul Juncker).

