Dub FX la UNTOLD: „Muzica mea e mai apreciată în România decât în multe alte locuri“

Celebrul muzician loop artist din Australia, Dub FX, care a devenit faimos prin concertele pe care le ținea inițial pe stradă, a susținut un nou concert la UNTOLD. Muzicianul a urcat pe scena Alchemy, după miezul nopții, în ultima zi de festival, unde a electrizat mulțimea alături de invitatul său special, saxofonistul Mr Woodnote, care susținuse la rândul său un concert mai devreme, la Forest Stage. Dub FX onorase invitația prietenului său de a urca pe scenă, și a făcut o reală surpriză publicului entuziast. La finalul concertului, artistul și-a întâmpinat jovial fanii care îl așteptau pentru o poză sau un selfie. Dub FX mi-a spus cu acea ocazie și câteva gânduri oneste referitoare la publicul est-european și la festivalurile la care e invitat să participe.

Reporter: Te afli pentru a treia oară pe afișul Festivalului UNTOLD.

Dub FX: Asta ar fi trebuit să fie a treia mea prezență aici, dar din păcate, la prima ediție am pierdut zborul și nu am mai ajuns.

Reporter: Ce te aduce aici din nou?

Dub FX: Mă solicită organizatorii. Mie îmi place să particip la toate festivalurile, în general, nu doar la ăsta. Îmi place să vin în România și să cânt în fața unor grupuri mari de oameni, fie că e vorba de Festivalul UNTOLD sau de Club Midi. Iubesc să cânt în fața oamenilor, indiferent că e în cadrul unui festival sau pe stradă, atâta timp cât cânt în fața unor oameni care sunt interesați să asculte muzica mea.

Reporter: Crezi că publicul român are ceva specific, distinct față de publicul din alte țări?

Dub FX: Muzica mea e mai apreciată în România decât în multe alte locuri. România, Ungaria, Bulgaria și Serbia sunt țări care, pentru un motiv anume, manifestă o pasiune mai mare față de muzica mea decât cele din Vest. Poate că asta are legătură cu felul în care Europa de Est s-a deschis către restul lumii. După regimul comunist, a intrat în această lume a capitalismului, și cred că est-europenii au o mentalitate diferită față de ceilalți oameni. Trăind atâta timp sub presiune, când s-au eliberat de ea și au avut acces la muzică fără bariere, m-au găsit pe mine și iubesc ceea ce fac. Pentru mine ăsta e un compliment uriaș pentru că, în Vest, toată lumea e pompată cu informație în fiecare zi. E foarte dificil să devii mare în America sau în Europa Occidentală fiindcă acolo toată lumea e pompată cu informații de către mass-media încât devin spălați pe creier și ascultă orice li se spune, chiar dacă e rahat. În Europa de Est, oamenii nu au atitudinea asta, și faptul că mă ascultă pentru mine îmi confirmă că fac ceea ce trebuie.

A consemnat Andrei VORNICU