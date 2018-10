Hirschmann România pregătește noi linii de producție

Share



Hirschmann România, companie cu sediul în Parcul Industrial Mureș, reprezintă o importantă investiție austriacă pe piața auto românească. În peste 10 ani de activitate, compania din Parcul Industrial Mureș, producătoare de cablaje auto, cabluri pentru panouri fotovoltaice și senzori industriali, și-a triplat capacitatea de producție și a ajuns printre cei mai importanți angajatori privați din Ardeal. Recent, prin optimizarea spațiului din cele două fabrici aflate în județul Mureș, Hirschmann România a pregătit terenul pentru noi proiecte, care vor genera noi locuri de muncă.

Probabil, puțini mureșeni conștientizează faptul că mașinile pe care le conduc au în componență elemente fabricate aproape de ei, în Parcul Industrial Mureș. Asta pentru că Hirschmann România produce diverse componente, în special cablaje auto, care sunt folosite de mulți producători importanți de autoturisme.

Recent, conducerea Hirschmann România a demarat un proiect de anvergură, care se va derula până la sfârșitul anului 2018. Acesta vizează reoptimizarea spațiului din ambele fabrici, atât cea din Parcul Industrial Mureș, cât și cea din Sânpaul. Astfel, reorganizarea a generat un spațiu de aproximativ 3.500 de metri pătrați. Raportat la volumul total, spațiul reprezintă aproape jumătate din suprafața de producție a uneia dintre cele două fabrici. Acest lucru nu înseamnă o capacitate mai mică de producție, ci doar un spațiu eficientizat, după cum ne spune Sebastian Cândea, Director General Operațional Hirschmann România. „Am evaluat tot ce înseamnă spațiu de producție, astfel încât să avem doar activități care adaugă valoare, care transformă produsul. Depozitările de paleți, de materiale, materie primă, stocurile mai mici, toate au fost scoase și s-a lucrat mult pe optimizarea de producție. Am mutat inclusiv școala Hirschmann din spațiul de producție în zona de birouri, unde nu este nevoie de pardosea rezistentă la greutate mare”.

Prin această inițiativă, divizia din România a companiei Hirschmann va putea să atragă noi proiecte, mai precis va putea realiza noi produse în același spațiu. Noul proiect se află momentan în faza de design, crescând producția în mod semnificativ în anul 2021, însă până atunci spațiul nou va găzdui proiecte mai mici, care până acum nu ar fi avut unde să fie puse în practică. „De exemplu, tocmai am câștigat un proiect de anvergură, la unul dintre cei mai mari constructori de mașini din lume, pentru cabluri necesare sistemului de frânare. Noi producem astăzi generația veche de componente pentru respectiva companie și, prin proiectul obținut, vom lucra și la generația nouă”, a spus Sebastian Cândea.

Noi locuri de muncă pentru mureșeni

Această reoptimizare a spațiului reprezintă un plus nu doar pentru companie, ci și pentru comunitate. Prin proiectele ce urmează să fie lansate de Hirschmann România, vor fi generate mai multe locuri noi de muncă.

Referitor la forța de muncă, Directorul General Operațional, ne spune că fluctuația de personal a fost redusă față de anii trecuți prin diverse acțiuni de motivare din cadrul companiei. Această îmbunătățire are ca explicație și faptul că Hirschmann România primește, de la an la an, de la nivel de grup, mai multe responsabilități, ceea ce înseamnă și mai multă libertate. ”Această independență este un factor important în motivarea oamenilor. Mulți angajați pot crește profesional, au acces la posturi mai importante, cu responsabilități mai mari și cu venituri pe măsură. Prin această evoluție se eliberează posturile lor vechi, ceea ce explică faptul că există încontinuu anunțuri de oferte de muncă postate de companie. Printre acestea se numără posturile de inginer calitate, responsabil logistic proiecte change management, demand planner, inginer proces, inginer specialist, inginer suport injectare, inginer test și automatizări, operatori sau tehnicieni. Consider că preluarea de noi responsabilități în dezvoltare este un câștig pentru România, în condițiile în care multe companii din țară au avut doar rol de a produce. În ultimii ani, situația a început să se schimbe, să se transfere responsabilități tot mai mari, să se ofere flexibilitate și încredere. Transferul are o logică, deoarece lucrând de ani buni în producție, acumulezi experiență, iar experiența te ajută și să îți formezi o opinie în ceea ce privește noile proiecte”, a spus Sebastian Cândea.

Piața de mașini electrice, în continuă creștere

Vânzările la mașinile electrice au luat avânt în ultimii ani, existând chiar dublări sau triplări de volume la producție. Situația reprezintă o provocare pentru tot lanțul de furnizori, unde fiecare trebuie să acopere atât capacitatea pe echipamente, materiile prime, dar și nevoia de personal. Componentele necesare acestei industrii sunt produse și la Hirschmann România, într-o pondere importantă, cu tendințe de creștere. „Avem un segment de producție cu produse specifice pentru mașinile electrice, unde în ultimul an volumele au crescut foarte mult. Avem astăzi situații în care efectiv nu putem produce mai mult, pentru că nu avem materie primă din cauza inabilității furnizorilor de a reacționa rapid la această schimbare bruscă. Noi lucrăm pentru a anticipa momentul în care ei își vor rezolva problemele și ne vor livra la timp, având la această oră echipamente comandate și bugetul pregătit”, a precizat Sebastian Cândea.

Referitor la următorii ani, conducerea Hirschmann România este de părere că premisele sunt foarte bune. Conform acesteia, creșterea continuă a volumului de producție și rezultatele financiare sunt o confirmare a direcției bune către care se îndreaptă activitatea Hirschmann în România. Anul 2018 se anunță a fi cel puțin la fel de bun ca 2017, iar expansiunea este asigurată și prin munca plină de pasiune, care garantează prezența companiei pe piață pentru un timp îndelungat.

Implicare în comunitate

”Din punct de vedere financiar, optimizarea de spaţiu din interior duce și la o creștere a investiţiilor în echipamente cu peste 15%, ceea ne va impacta pozitiv în cifra de afaceri, cu 18%, în următorii 2 ani. Acest lucru ne arată încă o dată consolidarea poziție Hirschmann pe plan local și la nivel de grup, în perioada următoare.

Legat de activitatea firmei Hirschmann România și de impactul pe care îl are asupra pieței muncii, aș oferi câteva detalii și despre implicarea companiei în ceea ce însemnă viața comunității.

Printre tipurile de programe ‘standard’, pe care le presupune așa numitul CSR, se numără donaţiile, programele de asistența socială, sponsorizările, sprijinul acordat fundațiilor umanitare, evenimentele corporatiste, finanțarea unor proiecte ştiințifice sau de cercetare, programe educaționale, sprijin acordat persoanelor defavorizate, programe pentru protecția mediului înconjurător.

Hirschmann a fost implicată și va fi implicată și în viitor în mai multe activități, fără a face acest lucru pentru publicitate. Dovadă este faptul că, multe dintre activități au fost mediatizate doar în interiorul companiei.

Pe partea de responsabilitate și implicare socială, compania a activat sub o multitudine de forme în diferite proiecte, atât singură cât și în colaborare cu diverse asociații din zonă sau instituții publice. Mai jos puteți găsi o parte dintre activitățile întreprinse în ultimii ani.

Activităţi de protejare a mediului înconjurător:

– Let’s do it Romania, prin care am făcut curățenie pe malul lacului Zau de Câmpie precum și în împrejurimile satului Cucerdea.

– Proiectul educația ECO” – prin intermediul căruia elevi de la diferite licee și școli din judeţ au fost aduși la companie, unde li sa prezentat implicarea și modul de protejare a mediului înconjurător.

Activități de implicare socială:

– Acordare rechizite la început de an şcolar, atât pentru copiii angajaților, cât și unui grup de copii care fac parte din Centru ”Sfântul Dumitru” din Sângeru de Pădure.

– Pregătirea de cadouri pentru acești copii, cu ocazia Crăciunului precum și a altor activități.

– Implicarea în programul „Școala Altfel”, prin intermediul căruia mai multi copii de la școli generale și licee din judeţ au vizitat compania precum și derularea unor proiecte de practică în colaborare cu licee și universități din Mureș

– Parteneriat în diferite proiecte, evenimente și activități organizate în judeţ, cum ar fi „Pedalez pentru Grădinițe”, Crosul Companiilor, Critical Mass, Ascotid Trail Race, Proiectul Ştiinţescu etc.

Paul Ilea,

Managing director administration

Hirschmann România”

