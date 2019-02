FOTO. Științescu-Richter pentru Chimie completează Fondul Științescu Mureș din acest an

Share



Echipa Științescu Mureș și Fundația Comunitară Mureș au lansat oficial Fondurile Științescu Mureș 3.0 și Științescu-Richter pentru Chimie. Este pentru prima oară când există un fond dedicat chimiei, în cadrul programului Științescu, iar acest fapt se datorează companiei Gedeon Richter România, care și-a oferit sprijinul ca partener.

Fundația Comunitară Mureș a contribuit activ în ultimii trei ani la creșterea interesului elevilor pentru științele exacte, finanțând proiecte care vizează implicarea activă a elevilor prin practică și experiment.

Științescu Mureș este cel mai mare fond de finanțare pe domeniul STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică) din județul Mureș și face parte dintr-o mișcare națională de reenergizare a educației STEM, care-i încurajează pe cei pasionați să le arate copiilor – prin experiment, activități practice și joc – acea latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. Științescu, a cărui menire e să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al științelor, le oferă mentorilor – profesori, elevi, studenți, profesioniști din toate domeniile – finanțări, resurse, îndrumare și sprijin.

Științescu este un program educațional implementat la nivel național de către Fundațiile Comunitare, în parteneriat cu Federația „Fundațiile Comunitare din România“ cu sprijinul Romanian-American Foundation și a unor finanțatori locali. Fundația Comunitară mobilizează resurse financiare locale de la donatori individuali sau companii, iar grantul acordat de RAF (Romanian-American Foundation dulbează sumele atrase din comunitate. Științescu este implementat în Mureș de către Fundația Comunitară Mureș împreună și în acord cu parteneri locali, iar granturile (fonduri nerambursabile) sunt acordate educatorilor, organizațiilor neguvernamentale, grupurilor de inițiativă, persoanelor fizice, stundeților pentru inițiative locale inovative destinate educației în domeniul științelor.

Ediția 2017-2018, un bilanț pozitiv

Sándor Gál, Director executiv al Fundației Comunitare Mureș, a făcut o prezentare a edițiilor anterioare ale Fondului Științescu, subliniind dezvoltarea lor continuă.

Astfel, cea de-a doua ediție a Fondului Științescu a beneficiat de o finanțare de 105.000 lei, având parte de contribuții proprii în valoare de 102.721,45 lei. Au fost implicate 26 de școli, 105 elevi au făcut parte din proiect, iar numărul beneficiarilor direcți a fost de 1.282.

În cadrul celei de-a doua ediții au fost finanțate 14 proiecte: Aplicații ale științelor și tehnologiei în alimentație (desfășurat la Școala Gimnazială „Iuliu Grama“ Chiheru de Jos-Chiorean, Școala Gimnazială Solovăstru, Liceul Tehnologic „Petru Maior“ Reghin – responsabil de activități experimentale), Arduino și Raspberry Pi – platforme de programare (desfășurat la Colegiul Național „Unirea“), Biotech II (desfășurat la Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș), ECDL – 3D Printing (desfășurat la Colegiul Național „Unirea“), Educație prin experimente (desfășurat la Liceul Tehnologic „Petru Maior“ Reghin), Lego Challenge I Jucării STEM pentru îmbogățirea cunoștințelor școlare (clasele primare) (desfășurat la Școala Gimnazială „Dacia“ Târgu-Mureș), Micii Radioamatori (desfășurat la Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș), Minerale, roci, fosile (desfășurat la Școala Gimnazială „Florea Bogdan“ Reghin), Minilaboratorul magic (desfășurat la Școala Gimnazială „Dr. Bernády György“ Târgu-Mureș), Modelio (desfășurat la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș), Modernizare cu 3D printing (desfășurat la Liceul Tehnologic Electromureș – Târgu-Mureș), Monede și zaruri măsluite (desfășurat la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian“ Târgu-Mureș), PapiȘtii – Spectacolul Științelor 2.0 (desfășurat la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian“ Târgu-Mureș) și Robotică și echipamente electronice programabile (desfășurat la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas“ Târgu-Mureș).

Performanța costă

Cristian Man, coordonator Științescu Mureș, a declarat că vrea să continue acest demers educativ, dar că sprijinul financiar este esențial și că va căuta în continuare surse de finanțare.

„Noi ne dorim foarte mult să continuăm Fondul Științescu. Am avut un parteneriat cu Fundația Româno-Americană pe trei ani care tocmai acum se încheie. Va urma o evaluare în această vară a programului la nivel național și nu știm încă dacă ei se vor implica mai departe, dar noi vrem să continuăm. Până acuma, jumătate din banii pe care îi adunam era de la ei, iar noi trebuia să venim cu încă jumătate de la companiile din județul Mureș. Acum, dacă vrem să continuăm, pentru anul următor va trebui să adunăm toți banii de la companii, ceea ce ar însemna cel puțin 100.000 lei“, a specificat Cristian Man.

Ligia Marian, consilier Afaceri Europene la Instituția Prefectului Județului Mureș a recunoscut prestigiiul de care Fondul Științescu l-a căpătat în cele două ediții anterioare: „Împreună cu Fundația Comunitară Mureș care deja este predictibilă la nivel național și eficiența de care ei dau dovadă este recunoscută și la nivel internațional. Prin Fondul Științescu, aceste materii exacte vor deveni niște materii plăcute pentru copii și astfel vom reuși să dezvoltăm și noi parte din economia în care trăim.“

Szabó Zoltán, inspector școlar pentru Informatică în limba maghiară din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a declarat că aportul Fondului Științescu la infrastructura și logistica școlilor este deosebit de importantă pentru un proces educativ performant: „Eu sper că acuma, cu astfel de posibilități, elevii noștri se vor putea pregăti și vor putea participa la concursuri serioase pentru că robotica este știința, disciplina modernă care există, și cei care se pegătesc și învață lucrurile cele mai moderne vor avea reușite în viață.“

24.000 de lei – Fondul Științescu-Richter pentru chimie

Compania Gedeon Richter România oferă o susținere financiară importantă ediției din acest an. Datorită acestei contribuții Fondul Științescu-Richter pentru chimie dispune de 24.000 de lei. Zayzon Zsuzsanna, PR Manager Gedeon Richter România a oferit mai multe detalii despre implicarea companiei în cadrul noului proiect Științescu.

„Mă bucur că ne revedem și în acest an la evenimentul de lansare al Fondului Științescu Mureș. Compania Gedeon Richter s-a alăturat proiectului încă de la prima ediție, din 2016, și iată că astăzi, împreună cu Fundația Comunitară Mureș, avem ocazia să lansăm Fondul Științescu-Richter pentru chimie. Compania noastră se implică activ în diferite proiecte de chimie cum ar fi „Când voi fi mare voi fi cercetător!“, „Farmacia, formula chimică a vieții“ și de zece ani premiem elevii care reprezintă județul Mureș la Olimpiada națională de Chimie. Credem în proiectele prin care putem trezi interesul elevilor pentru științele exacte și în special cele prin care elevii pot descoperi frumusețea chimiei. La vârsta școlară, copiii învață de fapt bazele științelor și este important felul în care sunt introduși în tainele științelor, în această perioadă. Dacă participă activ la proiecte interesante, interactive, cu siguranță acești copii vor fi interesați de științe, de chimie, de fizică în viitor, și poate vor descoperii vocația înspre științe. Acesta este defapt rolul Fondului Științescu și a Fondului Științescu Richter pentru chimie, să susține acele proiecte interesante prin care copiii vor descoprii frumusețea științelor. Prin prisma celor doi ani de când colaborăm cu Fundația Comunitară Mureș prin Fondul Științescu Mureș am văzut foarte multe proiecte interesante și aici este momentul să felicităm copiii și dascălii, care au participat anul trecut cu proiecte. Am convingerea că și anul acesta vom avea foarte mulți aplicanți la Fondul Științescu – Richter pentru chimie și Fondul Științescu Mureș 3.0. Doresc mult succes aplicanților și în acest an!“, le-a urat Zayzon Zsuzsanna atât organizatorilor, cât și viitorilor participanți în cadrul proiectului.

S-a dat startul la Științescu 3.0

Fondul Științescu 3.0 a fost lansat oficial în 14 februarie, urmând ca până în 24 februarie să fie lansat în școlile din județ. Depunerea scrisorilor de intenție se va face în intervalul 24 februarie-1 martie, iar între 1-5 martie se vor face consultări cu echipele de proiect. În perioada 5-12 martie va avea loc înscrierea proiectelor, selecția acestora se va desfășura între 12-19 martie, iar între 19-20 martie se vor anunța proiectele câștigătoare.

În etapa următoare vor fi semnate contractele de finanțare în perioada 20-25 martie, între 25-31 martie vor fi organizate sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate, iar în intervalul 1 aprilie – 31 octombrie va avea loc implementarea propriu-zisă a proiectelor. Termenul limită pentru raportarea financiară și narativă este 15 noiembrie.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa web http://www.mures.stiintescu.ro

Andrei VORNICU