VIDEO, FOTO: Sindicaliştii E.ON cer salarii mărite. Răspunsul dat de conducerea companiei

Aproximativ 400 de sindicalişti au participat vineri, 15 februarie, la o acţiune de pichetare a sediului companiei E.ON România din Târgu-Mureş. Protestul a fost organizat de Federaţia Sindicatelor „GAZ – România”, iar principala solicitare a sindicaliştilor a fost obţinerea unei salarizări „decentă şi echitabilă”. De partea cealaltă, conducerea E.ON România a deplâns situaţia financiară dificilă a companiei care ar putea avea ca efect reduceri de personal şi a promis că discuţiile cu sindicaliştii vor continua pentru găsirea unei soluţii de compromis acceptabilă de ambele părţi.

Sindicalişti: „Oamenii nu mai au răbdare, efectiv”

Reprezentantul Federaţiei Sindicatelor „GAZ România”, Gheorghe Rizescu, a declarat că sindicaliştii au solicitat conducerii Grupului E.ON o creştere salarială de 30 de procente. Totodată, Gheorghe Rizescu a afirmat că nivelul actual al salarizării provoacă angajaţilor „foarte multe frustrări”, iar „oamenii nu mai au răbdare, efectiv”.



„Salariile au rămas în urmă pe aproape toate zonele, inclusiv în zona superioară. Dacă acum şapte-opt ani eram un angajator de top, la ora asta suntem rămaşi în urmă, din diferite motive. La ora aceasta ne aflăm sub media salariului brut pe economie. Având în vederea responsabilitatea colegilor noştri, autorizările de care au nevoie în prestarea activităţilor pe care le desfăşoară, noi considerăm că sunt (salariile – n.a.) destul de jos. Noi am cerut un procent de 30%. Ne-am orientat la piaţa muncii, la nivelul salarial actual şi la faptul că la ora aceasta efectiv oferta de forţă de muncă tinde nu spre zero, dar este foarte redusă, mai ales pe anumite activităţi specifice”, a precizat Gheorghe Rizescu, care a adăugat că în luna noiembrie 2018 conducerea E.ON România a iniţiat negocieri cu sindicaliştii pentru prelungirea contractului colectiv de muncă, dar „fără nicio ofertă”.

Frank Hajdinjak (CEO) anunţă o „situaţie foarte dificilă”

Coborât din birou în mijlocul protestatarilor aflaţi în faţa sediului de pe Bulevardul Pandurilor din Târgu-Mureş, Frank Hajdinjak, CEO-ul E.ON România, a mărturisit că „niciodată situaţia companiei noastre nu a fost aşa de gravă.”

„Noi vom continua discuţiile cu sindicaliştii, cu reprezentanţii dumneavoastră, şi sunt sigur că vom găsi o soluţie acceptabilă pentru fiecare parte, pentru companie şi pentru dumneavoastră”, a mai transmis Frank Hajdinjak participanţilor la acţiunea de pichetare.

Câteva minute mai târziu, CE-O-ul E.ON România a promis, printr-o declaraţie de presă, că va căuta soluţii pentru găsirea unui compromis acceptat atât de sindicalişti, cât şi de conducerea companiei.

„Companiile noastre sunt într-o situaţie foarte dificilă din punct de vedere financiar şi asta trebuie să fie rezolvat. Înţeleg şi nemulţumirea colegilor noştri şi vrem să găsim un compromis pentru fiecare parte. Acest lucru înseamnă că vom continua discuţiile cu sindicaliştii, cu reprezentanţii angajaţilor, asta este clar, asta am făcut întotdeauna”, a declarat Frank Hajdinjak.

Plan de reorganizare cu posibile reduceri de personal

Totodată, numărul 1 în compania E.ON România a confirmat existenţa unui plan de reorganizare şi nu a exclus varianta unor viitoare reduceri de personal.

„Este posibil că vom avea o reducere de personal, din cauza tarifelor de distribuţie pentru electricitate şi încă nu ştim cum vor fi tarifele de distribuţie pentru gaze în perioada următoare de reglementare care a început deja în 1 ianuarie. Suntem în discuţii cu ANRE şi o să vedem cum va fi rezultatul. Cu siguranţă, trebuie să facem şi ceva pentru angajaţii noştri”, a subliniat Frank Hajdinjak.

„Avem un program de transformare şi reorganizare a companiilor noastre care a început deoarece trebuie să asigurăm un viitor foarte sănătos pentru companiile noastre, numai aşa putem să asigurăm locuri de muncă sigure. Aceasta e prima intenţie a noastră”, a adăugat CEO-ul companiei E.ON România.

Rezultatele firmelor din Grupul E.ON în anul 2017, potrivit www.listafirme.ro:

Delgaz Grid SA

Cifră de afaceri: 1,48 miliarde lei

Profit net: 201,5 milioane lei

Angajaţi: 3.946

E.ON Servicii Clienţi SRL

Cifră de afaceri: 101,3 milioane lei

Profit net: 1,4 milioane lei

Angajaţi: 483

E.ON Servicii SRL

Cifră de afaceri: 117,1 milioane lei

Profit net: 2,1 milioane lei

Angajaţi: 413

E.ON Energie România SA

Cifră de afaceri: 4,73 miliarde lei

Profit net: 72,4 milioane lei

Angajaţi: 182

E.ON România SRL

Cifră de afaceri: 32,7 milioane lei

Profit net: 517,5 milioane lei

Angajaţi: 32

E.ON Servicii Tehnice SRL

Cifră de afaceri: 0,9 milioane lei

Pierdere netă: 5,7 milioane lei

Angajaţi: 21

E.ON Innovation Hub SA

Cifră de afaceri: 6 milioane lei

Profit net: 0,2 milioane lei

Angajaţi: 6

E.ON Gaz Furnizare

Cifră de afaceri: 509,5 milioane lei

Profit net: 9,9 milioane lei

Angajaţi: 5

E.ON Flash SRL

Cifră de afaceri: 0,4 milioane lei

Pierdere netă: 2,6 milioane lei

Angajaţi: 4

E.ON Software Development SRL

Cifră de afaceri: 0,2 milioane lei

Pierdere netă: 1,7 milioane lei

Angajaţi: 0

Text şi foto: Alex TOTH