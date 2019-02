Galerie FOTO: ”Memorialul Ștefănescu & Benedek”, la cea de a doua ediție

Share



Sala Sporturilor din Parcul Tineretului, Reghin a găzduit sâmbătă, 16 februarie, cea de a doua ediţie a Concursul Internaţional de Lupte Libere “Memorialul Voicu Ştefănescu şi Benedek Levente”, eveniment organizat de Clubul Sportiv Şcolar Reghin.

„Mai tare decât campionatul national”

Competiţia a reunit un număr de 252 de sportivi de la 20 de cluburi din ţară şi străinătate, care au concurat la cele 39 de categorii de vârstă şi greutate, atât băieţi cât şi fete.

„A fost o competiţie extrem de reuşită. A fost organizată şi anul trecut când s-a bucurat de un success deosebit. La prima ediţie am avut un număr de 264 de sportivi, iar în acest an, numărul sportivilor prezenţi a fost de 252 de la 20 de cluburi din ţară şi străinătate, respectiv sportivi din Ungaria şi Republica Moldova. Avem o bună colaborare cu clubul din Kiskunfélegyháza, în fiecare an noi mergem la competiţiile lor, ei vin la noi, inclusiv cantonamente. Chiar anul trecut am participat cu ei într-un cantonament extrem de benefic pentru sportivi. Din România, au fost prezente cluburi din toată ţara, de la Reşiţa, Deva, Iaşi, Odorhei, Corund, Sfântu Gheorghe, Din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna au fost prezente toate cluburile. De la Reghin, au participat un număr de 18 sportivi. Au fost 39 de categorii, de greutate şi vârstă, de la 10 ani până la 18 ani, atât la băieţi cât şi la fete. Arbitrajul competiţiei a fost asigurat de către arbitrii naţionali şi internaţionali, am avut chiar şi un arbitru olimpic, prin domnul profesor Gyarmati Ferenc de la CSŞ Târgu Mureş. Pot spune că “Memorialul Voicu Ştefănescu şi Benedek Levente” reprezintă o competiţie puternică, la unele categorii cred că este şi mai tare decât campionatul naţional. Contează foarte mult pentru sportivi să aibă competiţii în picioare, prin astfel de concursuri testăm sportivii, îi pregătim pentru concursurile viitoare. Pentru noi începe sezonul, în luna martie urmează etapele naţionale pentru cadeţi şi junior, apoi etapele finale”, a precizat Peres Miklos, antrenor în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Reghin, secţia Lupte libere.

Respect înaintașilor

Implicarea antrenorilor, părinţilor şi a celor care iubesc luptele libere fac ca povestea începută cu ani în urmă profesorii Voicu Ştefănescu şi Benedek Levente, să continuie frumos, dusă mai departe de generaţiile actuale de sportivi pregătite de Peres Miklos.

„Cei doi care poartă numele acestui turneu, Voicu Ştefănescu şi Benedek Levente, au fost nişte antrenori deosebiţi, inclusiv Antrenor Emerit, cum a fost în cazul lui Voicu Ştefănescu, care au avut rezultate foarte bune. Fiind un antrenor tânăr, doresc să continui această tradiţie şi sper să calc pe urmele lor cu success în ce priveşte obţinerea rezultatelor sportive”, a precizat Peres Miklos.