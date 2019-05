Deputatul Lavinia Cosma: „Contează să reușești să convingi cât mai mulți parlamentari că e o reală nevoie de acea inițiativă”

Share



Deputatul mureșean Lavinia Cosma (USR) a depus recent o inițiativă legislativă privind incriminarea traficului și consumului de etnobotanice, modificare care vine să completeze legislația în domeniu. Într-un interviu pe care ni l-a acordat am discutat despre traseul unei inițiative legislative, de la cetățeanul care ridică o problemă până la depunerea acesteia în Parlament. Discuția cu parlamentarul mureșean va continua în săptămânile ce urmează și ne vom opri în dialogul nostru inclusiv asupra unor probleme de interes local.

Reporter: Cât de dificil este să obțineți un consens pe o inițiativă legislativă?

Lavinia Cosma: În general, în momentul în care ai o inițiativă legislativă, după ce e finalizată, urmează momentul strângerii de semnături. Semnăturile se strâng, de obicei, în plenul Camerei Deputaților, pentru că acela e momentul când îi găsești pe cei mai mulți parlamentari, pe cei mai mulți colegi, și te duci la fiecare și le explici despre ce e vorba în inițiativa respectivă. Contează foarte mult subiectul, tema inițiativei. Eu, de obicei, împart subiectele în două, sunt subiecte politice, care țin de partidul din care faci parte, și sunt subiecte care nu sunt politice și țin de școală, spital, de comunitate în general. Dacă reușești să convingi cât mai mulți parlamentari, de la toate partidele parlamentare, atunci ai șanse mari ca acea inițiativă să fie susținută în comisiile de specialitate și să nu fie foarte modificată în acestea. Se întâmplă foarte des ca o inițiativă să ajungă în comisii și forma finală să nu mai semene cu cea inițială. De cele mai multe ori nu e neapărat un lucru bun pentru că în momentul în care ai o inițiativă, te documentezi, vorbești cu specialiști din domeniul respectiv și ajungi din punctul tău de vedere din acel moment la cea mai bună variantă. Pot să dau exemplul inițiativei de modificare a legislației privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. Am lucrat cu instituțiile specializate, am ajuns la un consens, ceea ce, de multe ori, este destul de greu când sunt implicate foarte multe instituții. Dacă inițiativa ar ieși din comisii foarte modificată, pur și simplu munca ta de luni de zile, poate, ajunge să fie distorsionată, iar în felul acesta există pericolul să avem o lege care, de fapt, nu reflectă realitatea, nu rezolvă o nevoie, ci pur și simplu din anumite orgolii politice, că vine de la un partid sau de la un altul, că vine de la o persoană sau vine de la alta, se uită scopul pentru care aceasta a fost inițiată. Contează să reușești să convingi cât mai mulți parlamentari că e o reală nevoie de acea inițiativă și că acea inițiativă vine, într-adevăr, să rezolve o nevoie. După ce inițiativa trece de comisii, urmează dezbaterea și votul în plen.

Rep.: Spuneați de nevoi, cât a contat în formularea unor inițiative legislative relația cu mureșenii, chiar dacă în Parlament sunteți reprezentantul tuturor cetățenilor?

L. C.: E cel mai important lucru, discuția cu oamenii care te-au trimis în Parlament. Fac acest lucru în fiecare zi, eu sunt în București de luni până miercuri, iar de joi până duminică sunt în Târgu Mureș, mai multe zile sunt acasă, generic vorbind, mă întâlnesc cu oamenii și îmi spun problemele pe care le au. În urma discuțiilor cu oamenii, care îmi semnalează o anumită problemă, am constatat că sunt două categorii de persoane. De obicei, dacă o persoană îmi semnalează o problemă și consider că e necesară o schimbare de legislație, îi cer să îmi scrie pe email câteva rânduri despre acea problemă pentru că ea este specialistul care s-a confruntat cu acea problemă și știe cel mai bine ce lipsește. Sunt oameni care îmi trimit foarte repede câteva rânduri despre situația concretă și sunt alți oameni care în momentul în care le cer asta, au o reacție de genul: “Păi, să mai și scriu lucrul acesta”?

Mi-am dat seama că acest lucru provine dintr-o lipsă de exercițiu de a merge până la capăt cu rezolvarea problemei. Mulți dintre noi, poate și eu înainte de a fi deputat, avem un obicei de a sta și a ne plânge pe la colțuri, discutăm cu vecinii, discutăm cu tata, cu mama, cu toți cei pe care îi cunoaștem, și în momentul în care vine cineva care are putere legislativă și poate să îți rezolve problema, când îți cere să scrii cinci rânduri, refuzi. Trebuie să menționez că nu am rugat să-mi trimită pagini întregi și nici să întocmească documentația pentru inițiativa legislativă, ci doar să îmi arate contextul ca să văd dacă e o problemă care afectează doar județul Mureș sau întreaga țară, pentru a decide care e cea mai bună soluție pentru a o rezolva.

Tipul acesta de reacție provine și dintr-o lipsă de exercițiu a democrației participative, spre exemplu nu suntem obișnuiți să ne ducem la ședințele de consiliu local, de consiliu județean etc.

Ca o paranteză, când am participat la ședința Consiliului Județean Mureș, toată lumea a fost extrem de șocată că m-am dus la acea ședință și am avut și o intervenție legată de activitatea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș. Mi se pare absolut normal să merg să vorbesc la ședința de consiliu județean cu cei care răspund de activitatea aeroportului, mai mult decât atât era acolo și cel care în momentul de față ocupă acel post de management.

(Va continua)

A consemnat Ligia VORO