INTERVIU. Olimpici mureșeni: Ilinca Bălașa, câștigătoarea Olimpiadei Naționale de Economie. Pasiune pentru filosofie, politică și economie, cu un strop de cultură japoneză

Share



O fată deșteaptă, elocventă și frumoasă, Ilinca Bălașa, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian” în clasa a XI-a A, profilul matematică-informatică, bilingv engleză ne-a reprezentat în acest an la Olimpiada Națională de Economie unde a câștigat locul I. Este foarte probabil să o vedem acum la cea internațioanală, iar parcursul ei profesional și academic va fi unul cu siguranță presărat cu succes.

Cu o pasiune adâncă pentru filosofie, economie și politică, Ilinca își dorește la un moment dat să lucreze în domeniul științelor politice la ONU sau UE.

Reporter: Cum ți-ai descoperit această pasiune?

Ilinca Bălașa: Inițial am început cu filosofie, știu că eram foarte interesată să văd cam ce ar include și la ce se referă. Am început să citesc „Republica” lui Platon, iar ea fiind mai mult o carte de filosofie politică, am început să mă pasioneze foarte tare și politica, și eventual de la politică am ajuns la economie. Cam acesta a fost parcursul meu.

Rep.: Care sunt cărțile tale preferate? Ce autori preferi?

I.B.: Cum am început cu Platon, normal, el are un loc special în inima mea. Îmi plac foarte mult filosofii antici, stoicismul mai ales, deci Seneca, Marcus Aurelius. Îmi place foarte mult și scepticismul și existențialismul, ca să ajung la niște filosofii mai moderne, de exemplu Jean Paul Sartre sau Albert Camus și Kierkegaard care îmi place foarte tare.

Rep.: Dorești să participi și la anul la această olimpiadă?

I.B.: La anul m-aș duce pe filosofie, deoarece economia se face în clasa a XI-a și atunci m-am gândit să învăț anul viitor pentru filosofie. Asta nu înseamnă că examenul de economie se adresează doar elevilor de clasa a XI-a. Au fost destul de mulți participanți de clasa a XII-a, toți elevii elevii din ciclul liceal pot participa, cei din a XII-a participând prioritar dacă dau admitere la drept sau economie. Examenul a fost constituit dintr-o probă scrisă, o parte de eseu și un set de probleme și grafice legate de economie, alături de explicarea unor fenomene economice.

Rep.: Care este planul tău de viitor, la ce facultate te gândești?

I.B.: Aș dori să studiez mai departe politică, filosofie și economie în Marea Britanie, preferabil la Oxford, dar vom vedea cum se desfășoară totul. Pe lângă Oxford voi mai aplica la UCL, la London School of Economics, la Warwick și la Exeter, probabil.

Rep.: Și la ce carieră te gândești după terminarea facultății?

I.B.: Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez în domeniul relațiilor internaționale, mai ales aș dori să fiu un reprezentant al României într-o organizație de tipul Uniunea Europeană sau ONU, deci către politică internațională mă îndrept cel mai mult.

Rep.: Cum îți împarți timpul între școală și aceste pasiuni?

I.B.: Ocupă mult timp, sunt și eu foarte pasionată de ele și câteodată am tendința să neglijez un pic școala, deși nu este ceva foarte bun neapărat. Cel puțin vorbind de olimpiadă a luat destul de mult timp, pentru că deși este o materie care se face doar în clasa a XI-a, olimpiada nu este cel mai ușor lucru din lume și în jurul olimpiadei naționale făceam în jur de 6 ore de pregătire pe zi.

Rep.: Din ce anume te-ai pregătit?

I.B.: Trebuia să am o bază teoretică foarte bună, mai ales pentru partea de eseu, citeam și foarte multă presă internațională prioritar pentru că ajută foarte mult la dezvoltarea gândirii critice și la a vedea cum se aplică diverse concepte în viața reală. Pe lângă asta, multe probleme și grafice.

Rep.: Ai anumite soluții de time-management pe care le aplici?

I.B.: Sincer, ce mă ajută pe mine foarte mult este să îmi programez foarte exact timpul, adică, de exemplu, după ce vin de la școală fac o pauză de x minute și studiez y ore la ce materii doresc să studiez în ziua respectivă.

Rep.: Ce alte pasiuni mai ai?

I.B.: Pe lângă asta sunt foarte pasionată de cultura japoneză, am fost într-un schimb de experiență de 5 luni în Japonia, am stat într-o familie gazdă, am studiat la o școală normală de acolo, între japonezi. Era totul în japoneză, o școală de stat obișnuită. Cunosc japoneza la un nivel colocvial, cât să mă înțeleg cu lumea. Dar normal că atunci când aveam ora de literatură japoneză nu înțelegeam foarte mult, dar mă descurc într-o converstație normală.

Rep.: De ce Japonia?

I.B.: Asta iarăși are legătură cu ceva ce am citit. Mă pasionează foarte mult și literatura japoneză, am luat din proprie inițiativă volumul „Confesiunile unei măști” de Yukio Mishima și mi-a plăcut foarte foarte mult stilul lor de a scrie, e un stil foarte descriptiv și axat mult pe trăirea interioară a personajelor. Încetul cu încetul, am citit tot mai mult, m-am interesat de cultură și am zis că de ce nu.

Rep.: Atunci de ce nu relații internaționale sau politică în Japonia?

I.B.: Nu toate părțile la Japonia sunt de dorit, în sensul în care sexismul este încă o problemă foarte mare pe care societatea japoneză o are și ca femeie, și ca străin acolo, decât dacă te duci cu o companie din care tu deja faci parte, ai șanse, dacă nu, efectiv te mănâncă. Asta pentru că femeile sunt mult inferioare bărbatului, nu în mod direct, ci indirect și se observă foarte mult în societate. Și știu că a fost și situația de la Universitatea din Tokyo, la medicină, unde corectorii au dat note mai mici femeilor decât bărbaților pur și simplu din cauza sexului, deși ar fi meritat note mai mari, ca să intre mai mulți bărbați.

Rep.: În ce te mai implici?

I.B.: M-am împlicat în Parlamentul European al Tinerilor și în Model United Nations, am fost la o conferință. Mai am de gând să merg vara aceasta la Londra la o școală de vară pe politică și e posibil să merg și la Olimpiada Internațională de Economie. România nu participă, dar eu le-am scris un e-mail, prezentându-mă și arătându-mi rezultatele obținute și mi-au zis că aș putea să particip, dar trebuie să le trimit anumite documente, deci momentan aștept răspunsul lor.

Rep.: De ce nu participă România la această olimpiadă?

I.B.: E o olimpiadă relativ nouă, anul acesta este abia a doua ediție, prima desfășurându-se anul trecut la Moscova, iar România pur și simplu nu se află printre țările participante, sunt doar 20 de țări. Inițial am scris și o scrisoare de cerere Ministerului Educației și nu mi-a răspuns nimeni. Însă încerc pe cât posibil să ajung și acolo.

Rep.: Ai un sfat pentru cei care ar dori să ocupe locuri fruntașe la olimpiade?

I.B.: Ceea ce consider eu vital la obținerea unei performanțe oricare ar fi ea este pasiunea, care te motivează foarte tare. În momentul în care tu dorești să excelezi într-un domeniu, pe lângă pasiunea respectivă trebuie să fie și foarte mult devotament și dorință de muncă pentru că până la urmă, la asta se rezumă totul.

Rep.: Ce ți se pare că este important și nu cunoaște lumea despre politică/filosofie/economie?

I.B.: Observ că există o tendință, ceea ce este absolut normal, sunt lucruri care ne afectează pe noi toți, de a oferi diverse păreri cu privire la evenimente politice sau economice care se întâmplă în lume. Având în vedere că unele persoane nu cunosc baza teoretică, cât de puțin, măcar la suprafață, pot avea anumite opinii care nu sunt neapărat în concordanță cu realitatea și tocmai de aceea aș dori, mai ales tinerii, să se implice mai mult în dimensiunea asta pentru că este ceva foarte important, care afectează pe toată lumea, indiferent că vrem, că nu vrem, măcar cel puțin la un nivel bazal, să știe câteva concepte primare.

Rep.: Ai o recomadare de carte sau website pe care crezi că ar trebui să le citească toată lumea pentru o bază de pornire?

I.B.: Depinde către ce anume am vrea să ne orientăm. De exemplu, o carte care pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce e politica ca și concept și cât de multe interpretări asupra acesteia putem avea, este „What is politics” de Adrian Leftwich. E o carte care m-a ajutat foarte mult să văd un pic conceptul de politică din viziuni diferite, începând de la marxiști până la comuniști, și ce înseamnă pentru fiecare. Deși poate nu sunt de acord cu toate opiniile exprimate în cartea respectivă, consider că a cunoaște o varietate cât mai mare de opinii ajută până la urmă la formarea omului și a opiniei personale până la urmă.

Îi dorim mult succes în continuare!

Elena Polearuș