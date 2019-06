FOTO: SS 2019, colecţie de primăvară-vară lansată de Târnava Sighişoara

Share



Lansată de curând, în luna aprilie, Colecţia SS 2019 continuă tradiţia societăţii Târnava SA Sighişoara în ceea ce priveşte calitatea superioară şi eleganţa produselor vestimentare dedicate atât femeilor, cât şi bărbaţilor. Colecţia de primăvară-vară a fost prezentată în cadrul Romanian Fashion Philosophy, eveniment important din calendarul industriei vestimentare din România, iar ecourile acesteia au fost, aşa după cum era de aşteptat, pozitive. Detalii despre colecţia SS 2019 am obţinut de la Cristina Cecilia Hancu, director general al Târnava SA Sighişoara, care a avut amabilitatea să ne acorde următorul interviu.

Reporter: Vă rog să ne spuneţi când a fost lansată colecţia şi să descrieţi conceptul acesteia.

Cristina Cecilia Hancu, director general, Târnava SA Sighişoara: Colecţia a fost lansată în aprilie 2019 în cadrul Romanian Fashion Philosophy, eveniment organizat în Bucureşti. Această colecţie oferă posibilitea de a purta aceeaşi piesă vestimentară dimineaţa la birou până seara la un cocktail cu colegii. Pot fi elegante sau casual, în funcţie de cum le asortăm şi cum le accesorizăm. Considerăm că o piesă vestimentară versatilă şi de calitate poate fi folosită la diferite evenimente şi pe o perioadă îndelungată, înlocuind astfel mai multe piese vestimentare. Conceptul acestei colecţii a fost de a pune în valoare piesele elegante şi versatile.

Rep.: Cine este designerul cu care aţi colaborat la această colecţie?

C.C.H.: Am colaborat cu designerul Rinad Muti. Este prima colecţie realizată cu ajutorul unui designer, pentru noi.

Rep.: Care este grupul ţintă de clienţi al produselor vestimentare din colecţie?

C.C.H.: Această colecţie se adresează unui grup ţintă destul de vast. Este o colecţie în multe culori care acoperă o gamă largă de mărimi şi care se adresează în special celor care lucrează la birou.

Rep.: Care sunt piesele de rezistenţă ale colecţiei, pentru femei, respectiv pentru bărbaţi?

C.C.H.: Piesele de rezistenţă pentru femei sunt salopetele, pantalonii lejeri, rochiile şi bluzele. Toate pot fi combinate între ele sau cu alte piese. Sunt gândite astfel încât să fie purtate la diferite ocazii. Pentru bărbaţi, cămăşile, cele elegante sau casual, rămân piesele de rezistenţă. Am creat cămăşi din viscoza şi in, care sunt în trend, rămânând totuşi comode.

Rep.: Ce materiale şi culori propuneţi clienţilor dumneavoastră pentru această vară?

C.C.H.: S-a folosit bumbac, viscoza, mătase şi in, iar culorile predominate au fost alb, coral, albastru roial, mov închis şi dungi sau imprimeuri multicolore.

Rep.: Care a fost impactul colecţiei pe piaţă?

C.C.H.: Deoarece România se află în recesiune, vânzările au fost mai slabe decât anii sau lunile trecute. Observăm multe aprecieri şi interacţiuni pe reţelele de socializare, dar nu toate se concretizează în vânzare. Observăm acest trend negativ în multe domenii.

Rep.: Care sunt modalităţile de achiziţie/comandă pentru produsele din cadrul colecţiei?

C.C.H.: Produsele pot fi achiziţionate din magazinele noastre sau online, pe www.tarnava.ro. Comercianţii ne pot contacta pe adresa de e-mail office@tarnava.ro sau adt@tarnava.ro.

Rep.: Ce alte informaţii relevante ne mai puteţi furniza despre societatea pe care o conduceţi?

C.C.H.: În continuare exportăm peste 80% din produsele noastre, în ţări ca Italia, Franţa, Germania, Austria etc. Lucrăm în sistem lohn, semi-lohn sau produs finit. Producem cămăşi, bluze, fuste, rochii, salopete şi uniforme pentru piaţa internă şi cea externă. Încercăm să păstrăm achiziţia materialelor şi a auxiliarelor în Europa şi să colaborăm în special cu firme româneşti. Fiindcă am sărbătorit 70 de ani de activitate am marcat evenimentul printr-o colecţie capsulă, în care am oferit diferite variante şi interpretări a bluzei şi cămăşii clasice. Ne dorim să furnizăm cât mai multe produse finite pe viitor şi să continuăm să creştem şi pe piaţa românească.

A consemnat Alex TOTH