Sara Badiu: ,,Interact promovează ideea de schimbare, de nou”

Cotidianul Zi de Zi vă va prezenta o serie de actuali, respectiv foşti tineri preşedinţi ai ONG-urilor Interact Maris, Interact ,,Târgu Mureş” şi ai Interact ,,Renaşterea” Târgu Mureş. Astăzi, ne întâlnim cu Sara Badiu care este noul preşedinte al Interact Târgu Mureş ,,Renaşterea”. Eleva în vârstă de 16 ani a Colegiului Naţional ,,Unirea” şi-a detaliat procesul de evoluţie în cadrul Interact, scopurile pe care şi-a propus să le îndeplinească pe parcursul mandatului său şi a dezvoltat diverse subiecte în ceea ce priveşte Interact Târgu Mureş ,,Renaşterea”.

Reporter: Ce presupune Interact?

Sara Badiu: Interact este un ONG, o organizație non-profit care face acțiuni și evenimente cu scop caritabil, dar asta ar fi doar definiția formală. Interact este, de fapt, ca o a doua familie pentru mine, un loc unde știu că pot să mă simt în largul meu.

Rep.: Ce promovează Interact?

S.B.: Interact promovează ideea de schimbare, de nou. Noi încercăm mereu să venim cu idei cât mai diverse pentru evenimente, să ieșim din monoton. De asemenea, promovează și ideea de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși ca noi, și de a demonstra că nu e nevoie să le oferi luna de pe cer pentru a le pune zâmbetul pe buze. De exemplu, la târgul de Paște din Promenada Mall am avut și noi un stand unde am strâns bani pentru Asociația Împreună Pentru Copiii cu Cancer, oferind în schimb câte un sticker celor care donau. Cred că acesta e cel mai important lucru pe care îl promovează Interact.

Rep.: De cât timp ți-ai început mandatul de președinte?

S.B.: Nu sunt președinte de mult timp, am avut schimbarea de mandat în 28 iunie, când s-a terminat anul rotarian.

Rep.: Care este targetul tău pe care vrei să îl atingi pe perioada mandatului tău?

S.B.: Unul dintre lucrurile pe care mi-am propus să le fac în acest mandat este să readuc spiritul interactian care era mereu prezent la întâlniri când am intrat eu, pentru că o echipă care e unită face treabă mult mai bună. Aș vrea ca și pentru cei din exterior, Interact să nu pară doar o adunătură de oameni care organizează evenimente, însă asta depinde doar de bucuria pe care o au membrii când ne întâlnim.

Rep.: Care este structura boardului în momentul actual?

S.B.: Boardul este format dintr-un președinte, doi vicepreședinți, un secretar, un trezorier și sergent-at-arms. Sinceră să fiu, sunt chiar mândră de boardul pe care îl avem în acest an și ce mă bucură cel mai tare este că suntem toți prieteni și ne înțelegem foarte bine.

Rep.: Ce te motivează să îți continui activitatea în cadrul Interact?

S.B.: Mereu am avut impresia că în acest oraş nu se întâmplă mare lucru, că nimeni nu face nimic, însă de când sunt în Interact mi-am dat seama că nu este chiar așa cum credeam și că există oameni care încearcă să “facă lumea mai bună” prin gesturi mici. Un alt lucru ce mă motivează sunt oamenii cu care lucrez, care din cunoștințe s-au transformat în prieteni și mai apoi unii dintre ei chiar și în familie.

Rep.: Îmi poţi spune ceva despre proiectele viitoare? Ce scop au sau ce presupun?

S.B.: Momentan încă nu ne-am început activitatea căci în timpul verii, cum majoritatea pleacă, ne întâlnim mai greu. Cât despre evenimentele de care ne vom apuca din toamnă vor fi pe listă și nelipsitele petreceri de care se bucură cel mai mult adolescenții, dar vom încerca să mai colaborăm și cu școlile, pentru a mai face prezentări educaționale cum am mai avut, de exemplu, despre vegetarian vs vegan sau bullying, abordând în continuare subiecte de care sunt interesați elevii.

Rep.: Care crezi că trebuie să fie calităţile unui președinte?

S.B.: În primul rând să știe să comunice cu cei din jur și să asculte ideile tuturor, oricât de absurde ar părea unele la început, dar să știe și să se impună atunci când este nevoie. În același timp, trebuie să știe și să își asume alegerile pe care le face, alături de boardul său.

Rep.: Ce te-a determinat să te înscrii în Interact? Acum cât timp ai făcut-o?

S.B.: Când am aflat de Interact eram abia în clasa a VII-a. Când am văzut afișul pentru recrutări, eu și încă o prietenă am decis să ne înscriem, având în gând ideea că vom merge acolo să ajutăm oamenii și comunitatea. A fost greu la început căci eram cele mai mici de acolo şi nu eram nici tare vorbărețe, dar cu trecerea timpului pot spune că nu mi-am regretat decizia de a mă înscrie.

Rep.: Ce le-ai transmite tinerilor care ar lua în considerare înscrierea în Interact? Ce calități trebuie să aibă un membru Interact?

S.B.: Încercați, pentru că se merită. Aveți ocazia să faceți ceva ce vă va ajuta să vă dezvoltați și, în același timp, să vă faceți prieteni pe care să îi aveți pentru mult timp de acum în colo. Nu e nevoie de cine știe ce calități, doar puțină voință, mult entuziasm și implicare.

Bianca SĂLĂGEAN