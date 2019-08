FOTO: Demersuri pentru accederea pe piața din Egipt, pentru tractoarele IRUM

Share



Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea a efectuat vineri, 2 august, o vizită în municipiul Reghin, la invitația colegului de partid Vasile Gliga, președintele PSD Mureș, prilej cu care a vizitat Compania IRUM SA. Scopul viziteli la reprezentat dezvoltarea unui parteneriat cu fabrica din Reghin în vederea dezvoltării exportului de utilaje agricole în zona Egipt. „Avem piețe tradiționale care cunosc produsele românești de odinioară, cum era tractorul U-650, și unde există un foarte mare potențial , pentru că există o foarte mare așteptare a produsului românesc, un produs de calitate, un produs fiabil și robust. Le mulțumesc celor de la IRUM că m-au primit la fabrica lor unde să putem discuta despre lucruri concrete , cum să putem acționa împreună, reprezentanții guvernului împreună cu cei care astăzi dezvoltă produse inovative. Ținta care o avem este să le explicăm celor de la IRUM ce înseamnă programele de promovare a exportului pe care le susținem ca și guvern. Vorbesc de programul de promovare a exportului atunci când mergem sub pavilion de țară sau de internaționalizare, când se merge sub brand propriu. Mai mult decât atât, vorbim de misiunea economică. Am redesenat-o, ea este astăzi axată pe interesele ofensive ale mediului de afaceri din România. Dorim să mergem împreună, reprezentanții guvernamentali cu coampaniile românești, țintit, în discuțiile cu potențialii parteneri. Așa este cultura de afaceri în acea zonă, dacă vorbim despre zona Golfului, despre zona magrebiană sau zona asiatică. Poate să fie un ajutor foarte important, participarea unui demnitar al statului român la o astfel de misiune economică țintită. Asta este propunerea mea către cei de la IRUM, și nu numai, către toți cei care astăzi produc și au aceste noi produse care pot fi exportate, să fim prezenți împreună pe aceste piețe”, a precizat ministrul Ştefan-Radu Oprea.

TAGRO, Duster agricol

Acesta s-a declarat optimist în ce privește succesul tractorului românesc fabricat la Reghin pe piața extermă, dând exemplul modelului Duster, cel mai bine vândut produs Dacia peste hotare. „Suntem în discuții, înclusiv cu capitalul străin care investește în România care sunt exportatori importanți. Chiar zilele trecute am avut o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri francez Știm foarte bine că primul exportator al României este Grupul Dacia-Renault, cu podusul Duster. Trebuie să găsim acest tractor românesc fabricat la Reghin, TAGRO, și să-l transformăm într-un Duster agricol, să reușim ca IRUM să fie un exportator principal , pentru că atunci va exista o dezvoltare pe orizontală. Este un subiect pe care îl discut întotdeauna cu investitorii importanți din România, indiferent de originea capitalului, de felul în care integreză intreprinderile mici și mijlocii, respectiv pe orizontală. Dacă acest tractor românesc fabricat la Reghin va avea un succes foarte mare, cu ceritudine pe o rază de 100 de kilometri o să apară companii noi care vor prelucra și vor putea să livreze o parte din componentele care intră în acest produs. Acesta este modelul economic, așa trebuie să fie și aici. Depinde de cei de la IRUM, depinde și de noi ca acest produs să fie unul de succes. Dacă este unul de succes, cu certitudine acestă zonă va crește foarte mult, și se va putea vorbi despre un nou pol de dezvoltare al României”, a subliniat ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

Tractorul IRUM, proiectat să îndeplinească cele mai exigente cerințe

Directorul de dezvoltare al Companiei IRUM, ing. Andrei Oltean, a salutat propunerea venită din partea ministrului Ştefan-Radu Oprea, fiind totuși realist în ce privește finalitatea unui astfel de demers care necesită timp dar mai ales muncă. „Ministrul Ştefan-Radu Oprea a venit cu propunerea de a dezvolta anumite relații cu statul român prin care să ne ajute să exportăm utilajele noastre în alte țări, cum ar fi zona Egipt, în piețe tradiționale unde produsele românești aveau succes în anii trecuți. Din cauza faptului că foarte multe fabrici s-au închis în România , nu mai există produse pentru piețele respective. Unul dintre acestea era tractorul construit la Brașov, care s-a vândut foarte bine în acea zonă. Tractorul TAGRO produs de noi poate să fie un subiect în această ecuație, însă de la vorbă la realitate e cale lungă. Este mult de lucru în primul rând , plus că trebuie dezvoltat un produs care să îndeplinească cerințele pe zona respectivă.În acest moment, tractorul fabricat la IRUM este un utilaj care a fost conceput pentru piața din Europa. Este proiectat să îndeplinească cele mai exigente cerințe, începând de la zona de emisii ale motorului, până la confortul în cabină. Toate aceste exigențe fac ca utilajul să aibă un preț destul de piperat pentru zone mai slab dezvoltate cum este Egiptul, unde calitatea combustibilului nu este una foarte bună , plus că nici cerințele clienților nu sunt la un nivel atât ridicat precum în vestul Europei, fapt pentru care acest utilaj ar trebui adaptat pieței din Egipt”, a menționat ing. Andrei Oltean.

TAF-ul de Reghin ajunge în Chile

Potrivit directorul de dezvoltare al Companiei IRUM, tractorul TAGRO produs la Reghin a intrat de o lună în procesul de asamblare, prima piață externă unde urmeză să fie părezent fiind Ungaria. „Am început de o lună asamblarea tractorului TAGRO. Momentan ne-am focusat pe piața din România și Ungaria, unde am reușit să vindem utilajele noastre în ce privește zona agricolă. Strategia noastră a fost să creăm un produs care să ne consolideze piețele pe care noi deja activăm , apoi să dezvoltăm utilaje care să poată să îndeplinească cerințele și pe alte continente. Noi așa am gândit linia de asamblare și producție a acestui tractor agricol încât să putem să ajungem foarte ușor la 2.000 de unități pe an. Acest lucru va necesita timp. Am gândit lucrurile pe termen lung, fapt pentru care vom putea să ne dezvoltăm destul de ușor, fără complicații prea mari. În ce privește zona forestieră, având o tradiție mult mai mare, respectiv produse dezvoltate de ani de zile, aici deja reușim să îndeplinim cerințe, atât pentru zona din Europa, cât și pe alte continente. Chiar în această lună urmează să meargă un utilaj de-al nostru în Chile. Vindem utilaje forestiere în zone precum Africa de Sud, America de Sud, desigur Europa. Tocmai ne-am întors de la un târg din Belgia, unde am expus două din utilajele noastre împreună cu dealerii din Franța și Belgia. Spania este de asemenea o piață foarte importantă pentru noi ”, a precizat ing. Andrei Oltean.

Vasile Gliga: „ Trebuie să promovăm oamenii de calitate și faptele bune ale românilor”

Prezent la vizita ministrului Ştefan-Radu Oprea, președintele PSD Mureș, Vasile Gliga a subliniat importanța business-ului solid dezvoltat de familia Oltean la Reghin menit să reînvie producția românească, în special cea de tractoare. „Cred că familia Oltean, prin ceea ce au arătat, nu știu dacă are foarte multă nevoie de colaborarea cu cei din minister, deoarece sunt niște omeni puternici, dar orice ajutor binevenit de la stat, de la Guvern, în ce privește promovarea, finanțarea ieșirilor pe piața externă , la expoziții și târguri finanțate de Guvern e una binevenită. E o adevărată istorie, să poți să spui din nou că produci tractor românesc. Când aude toată țara acest lucru, trebuie să-și dea seama ce oameni de valoare avem în Reghin , azi când în mass media vedem cât de multe lucruri urâte fac românii, cu atât mai mult trebuie să promovăm oamenii de calitate și faptele bune ale românilor”, a subliniat Vasile Gliga.