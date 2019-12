Doi ardeleni, expediție auto către polul frigului din Siberia

Share



Soţii Attila şi Kinga Bertici au pornit, joi, într-o expediţie de peste 40 de zile şi 25.000 de kilometri, din Satu Mare până la polul frigului din Siberia, localitatea Oimiakon, ei afirmând că sunt primul echipaj din România care face acest lucru cu o singură maşină.

“Eu mă simt foarte bine, soţia mea a avut emoţii că abia am putut discuta cu ea. Abia aştept să ajung în Rusia. Încă la ora 2 noaptea am mai montat pe maşină şi am pus bagajele. E foarte greu să te pregăteşti pentru 50 de zile şi să ai un portbagaj mic. O să fie ceva special. Crăciunul o să-l ţinem la Novosibirsk, Revelionul nu ştim încă, dar va fi cu siguranţă ceva special faţă de ce am trăit 43 de ani. Din bagaje nu lipsesc gecile groase, sacul de dormit şi Nurofenul, fiindcă fusul orar ne dă peste cap, şi anul trecut am avut dureri de cap permanente. În toată Rusia deja este zăpadă, în Yakutia deja săptămânile trecute au fost sub minus 40 de grade Celsius, deci a fost frig, zăpadă, ceea ce aşteptăm”, a declarat Attila Bertici.

El a precizat că faţă de expediţia din Siberia de anul trecut acum nu vor trece peste 20 de vămi, unde au stat şi câte o zi la coadă, dar va fi obositor condusul pe zăpadă.

“O să fim mai obosiţi din cauza drumurilor. Condusul pe zăpadă epuizează mult mai mult. Cu siguranţă vor fi momente în care vom vorbi singuri în maşină de la oboseală. Este o expediţie. Ne-am propus să facem 800, chiar 1.000 de kilometri pe zi, deci cam 12-13 ore de condus. Cea mai mare temere este să nu se oprească maşina. Avem încredere în maşină”, a mai spus Attila Bertici.

Soţia acestuia, Kinga, a afirmat că îi este frică şi de frigul extrem dar şi de faptul că se vor certa în maşină.

“Mi-e frică un pic de recele extrem, de temperaturile scăzute de acolo. Mi-e frică un pic de maşină, să nu se întâmple nimic. Mi-e frică puţin de ce va fi în maşină. Şi el e încăpăţânat, şi eu sunt încăpăţânată, să nu ne certăm foarte mult. În rest cred că o să fie totul bine”, a spus Kinga.

Attila Bertici a explicat că a luat decizia de a pleca spre Oimiakon după expediţia pe care a avut-o iarna trecută la Vladivostok. Dacă atunci a condus un autoturism Dacia Logan, acum vor pleca cu o Dacia Duster.

El a explicat că traseul este unul periculos, iar distanţele între localităţi sunt foarte mari. Ei vor dormi în maşină şi la pensiuni, iar instalaţia de alimentare cu combustibil a maşinii a fost modificată astfel încât să nu îngheţe la temperaturi extreme. Traseul este de 25.000 de kilometri, din care 10.000 în Siberia sălbatică.

(www.agerpres.ro)