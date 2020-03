Trei scenarii pentru anul școlar 2019-2020

Share



Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni că există există trei scenarii posibile în privinţa anului şcolar.

“Sunt trei etape posibile, cel puţin din perspectiva mea. Una ar fi ca anul şcolar să continue şi evaluările să fie aşa cum au fost prevăzute, dar e un scenariu destul de greu de atins, întrucât deja se prefigurează închiderea şcolilor peste perioada anunţată. Al doilea scenariu ar fi al decalării evaluărilor, iar al treilea ar fi al repetării anului, însă vom vedea. E foarte dificil de afirmat acum care va fi soluţia”, a afirmat vicepremierul la RFI.

Raluca Turcan a precizat că a solicitat o analiză din partea Ministerului Educaţiei cu privire la modul de desfăşurare a educaţiei online şi în baza programelor speciale create în parteneriat cu TVR.

“Am solicitat o analiză din partea Ministerului Educaţiei, tocmai pentru a vedea cum se desfăşoară educaţia online şi în baza programelor speciale create în parteneriat cu TVR pe educaţia copiilor. Plecăm de la principiul că nicio evaluare nu poate să fie în afara materiei predate. Dacă efectele predării online vom vedea că ating toate segmentele sociale, pentru că România are şi segmente extrem de vulnerabile, unde accesul la internet este îngrădit, unde inclusiv accesul la televiziune este deficitar, vom vedea în funcţie de aceste evaluări cum vom proceda cu anul şcolar”, a spus vicepremierul.

Ea a arătat că este posibil ca măsurile privind unele restricţii în contextul epidemiei de coronavirus să evolueze.

“Măsurile au fost graduale. (…) Acum am ajuns la măsuri de conduită internă, de prevenire a lipsei de responsabilitate, inclusiv prin întăriri ale Codului penal pentru cei care zădărnicesc combaterea efectelor bolilor. Aceste recomandări sunt un început pentru a vedea cum reacţionează oamenii. Odată starea de urgenţă declanşată, măsurile pot să aibă un caracter gradual pentru a vedea cum evoluează din perspectiva efectelor acestor măsuri. Dacă, de exemplu, românii înţeleg din prima că un comportament mai restrictiv pentru fiecare înseamnă o sănătate garantată pentru societate, atunci e foarte posibil ca măsurile să-şi atingă efectul din prima etapă. Dacă românii nu înţeleg şi vor continua să dea prioritate unor obişnuinţe de consum pe care cu toţii le-am avut înainte de criză, atunci probabil că aceste aceste restricţii vor evolua”, a mai declarat Turcan.

Potrivit vicepremierului, nu este vorba de o ezitare în ceea ce priveşte faptul că ordonanţa militară cuprinde recomandări.

“Nu este vorba de o ezitare, este vorba de un gir pe care îl acordăm oamenilor, e un plus de încredere cu care plecăm la drum în această încercare pentru toată ţara. Poate românii înţeleg că este nevoie să-şi limiteze interacţiunea socială, să nu mai strângă mâinile, să nu mai meargă în locuri aglomerate, să nu se mai îmbrăţişeze, să nu mai circule dacă nu au extremă nevoie. Dacă vom vedea că aceste recomandări nu produc efecte, nu vom ezita să luăm măsuri graduale, astfel încât garantarea sănătăţii întregii populaţii să fie asigurată”, a accentuat vicepremierul.

În cazul în care s-ar fi luat măsura restrângerii liberei circulaţii în timpul zilei, a adăugat ea, toate magazinele ar fi luate cu asalt.

“Românii nu au un comportament social cu totul diferit faţă de alte naţii. Cel mai probabil, vremea frumoasă i-a ademenit şi mai ales gândindu-se că s-ar putea să urmeze perioade de restricţii. Responsabilitatea lasă de dorit în asemenea momente, dar sunt comportamente sociale pe care trebuie să le luăm ca atare şi noi, ca autorităţi, să facem tot ce se poate pentru ca efectele acestei crize să fie diminuate”, a mai arătat Turcan.

Ea le-a transmis reprezentanţilor mediului de afaceri că măsurile luate pentru acest domeniu sunt un început.

(www.agerpres.ro)