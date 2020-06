Scleroza multiplă – Studiu clinic pe 83 pacienți tratați naturist

Share



Un material amplu privind un studiu clinic efectuat pe un număr de 83 de pacienți bolnavi de scleroză multiplă, pacienți tratați naturist de doamna Dr. Cristina Aoșan, membru în Comisia de Apiterapie a Apimondia.

„În 2009 când am făcut primul studiu pe 33 de pacienți tratați naturist de scleroză multiplă, mi-am propus să-l extind la peste 80 de pacienți, pentru că acest număr conferă stabilitate statistică, față de rezultatele orientative ale celui dintâi. Am realizat acest lucru în 2017, când pregăteam participarea la Congresul al 45-lea al Apimondia.

Scleroza multiplă este o suferință degenerativă a creierului și/sau a măduvei spinării. Medicina convențională o consideră incurabilă și are în vedere în toate tratamentele practicate doar teoria auto-imunitară a originii bolii, oferind medicație imuno-supresoare. Însă există mai multe teorii care încearcă explicarea originii, dar nici una complet demonstrată. În realitate suferința este multi-factorială și nu poate fi nici explicată, nici tratată luând în calcul un singur factor determinant. De aceea nici nu se obțin rezultate satisfăcătoare în medicina convențională, unde maximul de rezultate pozitive raportate este de 30 %, însemnând nu vindecare ci doar ameliorare simptomatică, fără îmbunătățiri ale imaginilor RMN. La care însă se adaugă efectele adverse ale medicamentelor, care adesea generează noi patologii.

În schimb în optica naturistă este acceptat faptul demontrat în studii moderne complexe (ex. Laboratory of Molecular Biology, Department of Biofunctional Evaluation, Gifu Pharmaceutical University, Japan), că regenerarea e o realitate în creier. Noi privim factorii implicați în multitudinea și complexitatea lor, și utilizăm remedii cu o paletă larga de efecte terapeutice, între care cel regenerator, esențial pentru o boala degenerativă, dar inexistent în medicația alopată. Acestea vor fi menționate în continuare.

În noul studiu din 2017 am introdus 83 pacienți dintre cei aflați în tratament, selectați după câteva criterii:

corectitudinea în aplicarea tratamentului recomandat continuitatea în aplicarea tratamentului realizarea de RMN înainte de tratament realizarea de RMN după circa un an de tratament, când a fost posibil.

Analiza s-a făcut pe pacienți tratați între anii 2004 – 2017.

În acest studiu am analizat evoluția pe parcursul primului an de tratament. Având în lucru un grup mai mare decât în studiul anterior, am putut extinde calculele numerice la grupe pentru care anterior nu se întrunea numărul necesar de pacienți: grupa de vârstă sub 20 de ani și grupa de vechime a simptomelor bolii între 2 și 5 ani.

Descrierea lotului

Structura în funcție de sex: femei 52 pacienți, bărbați 31 pacienți

Precizez ca în unele cazuri simptomele erau mult anterioare diagnosticului (câțiva ani).

Afecțiuni majore asociate: atrofie cerebrală, hidrocefalie, epilepsie, atacuri de panică, ipohondrie, tulburare psihică bipolară, infecție cu Borrelia burgdorferi (un pacient, negativat in 2006); hipertensiune arterială, infecții urinare recurente, ulcer duodenal, gastrită, gastric sleeve, hemoroizi, hepatită cronică cu virus C, hipotiroidie, tiroidectomie, tiroidită Hashimoto, astm bronșic, rinită, rinită alergică, sinuzită, alergie sezonieră, diabet zaharat tip II, infertilitate, chiste ovariene,

Alte asocieri majore: sarcină.

La stabilirea diagnosticului au contat:

elementele clinice

imaginile RMN

potențialele electrice stimulate

analiza lichidului cefalo-rahidian

elemente de diferențiere a unei eventuale infecții cu Borrelia sau alți posibili germeni (ex. Babesia, Bartonella)

Terapia naturista aplicată

Principalele efecte urmărite:

– regenerator

– anti-inflamator

– detoxifiere generală

– eliminarea depozitelor nefolositoare și a blocajelor din organe, dosha-uri, meridiane de acupunctură

– îmbunatățirea, digestiei, tranzitului intestinal

– îmbunătățirea status-ului psiho-emoțional; armonizarea relațiilor cu familia, rudele, prietenii; controlul stresului

– creșterea nivelului energetic al organismului

– reglarea sistemului imunitar

– îmbunătățirea și menținerea tuturor funcțiilor și organelor

– compensarea unor deficite

– corectarea altor patologii asociate

– controlul simptomelor

Terapia – două părți principale:

– introducere, în primele 6-8 săptămâni; a inclus remedii administrate oral (apicole și plante medicinale) +/- crema cu venin de albine în masaj pe spate

– terapia curentă a inclus tratamentul oral și înțepături cu venin de albine

Plante medicinale administrate:

– ceaiuri din Lavandula angustifolia, Petasites hybridus, Urtica dioica, Mellilotus off., Lavandula angustifolia, Thymus serpilus, Melissa off., s.a.

– pulberi de Zingiber off., Phoeniculum vulgarae, Chelidonuim majus, Acorus calamus, s.a.

– tincturi de Crataegus monogyna, Valeriana off., Echinacaea angustifolia, s.a.

– preparate ayurvedice cu Withania somnifera, Asparagus racemosus, Centella asiatica, s.a.

Plantele, combinațiile dintre ele și perioadele de administrare au fost individualizate în funcție de nevoile fiecărui pacient. Ele au fost administrate alternativ, cu perioade de pauză pentru fiecare dintre ele, încât să respectăm nevoile organismului cât și capacitatea și limitele sale de a răspunde la tratament. Protocoalele se adaptează pe parcursul tratamentului, în acord cu evoluția clinică și paraclinică.

Produsele apicole administrate per-oral au fost:

– lăptișor de matcă

– apilarnil

– propolis

– polen

– miere

Alte remedii administrate:

– zeolit: detoxifiant, elimină metale grele, reglator al imunității, calmant pentru Vata dosha și Pitta dosha (concepte ayurvedice)

– ghee: remediu/aliment tip Rasayana (adica, în Ayurveda: “hrănește cu satisfacție toate țesuturile”), regenerator, anti-stres, anti-oxidant, anti-toxic, calmează Vata dosha și Pitta dosha

– remedii florale Bach, elixirele stupului – efecte armonizatoare în plan psiho-emoțional

Terapii asociate:

– corecții ale alimentației

– corecții ale stilului de viață individual și în relație cu cei din jur; controlul stresului

– terapie emoțională indirectă (remedii florale Bach, elixirele stupului); sau directă (cu participarea pacientului (metoda Călătoria,…)

– psihoterapie în consultațiile de la cabinet sau în convorbirile telefonice

– masaje diverse, după nevoile pacienților

Criterii analizate:

simptome clinice la început și după un an de tratament – am urmărit cinci categorii care sunt mai frecvent manifeste:

dezordini motorii

astenie

dezordini senzoriale (parestezii, hipoestezie, hiperestezie)

tulburări vizuale

tulburări sfincteriene (urinare, anale)

evoluția imaginilor din RMN corelația factorului psiho-emoțional cu evoluția simptomelor și a RMN-ului

Aceste criterii au fost aplicate pentru fiecare grupă de vârstă și pentru fiecare grupă de vechime a simptomelor.

Evoluție clinică

Pe grupe de pacienți, am observat următoarele:

– la grupele de vârstă până la 20 ani, 20-30 și 30-40 ani, rezultatele au fost similare, așa că le-am unit și am considerat mai departe unitar grupa de vârsta 0-40 ani, cu 63 pacienți

– aceeași observație am făcut-o pentru grupele de vechime a simptomelor 0-12 luni, 12-24 luni și 2-5 ani, pe care le-am unit în grupa 0-5 ani de lungime a simptomelor, cu 59 pacienți.

Direcții de evoluție clinică în primul an, la cele două grupe unificate, menționate anterior:

la o parte dintre pacienți, toate simptomele au dispărut la alți pacienți, toate simptomele aproape au dispărut la unii pacienți unele simptome au dispărut iar alte simptome au diminuat important staționar pentru unele simptome

Nu am înregistrat agravări ale simptomelor.

Evoluția în primul an de tratament, pentru cele cinci grupe de simptome analizate

În grupa de vârstă 0-40 ani: 81,69 % dintre simptome s-au redus spre dispariție, adică cu 80-100% din amplitudinea pe care o aveau anterior începerii tratamentului.

În grupa cu vechimea simptomelor până la 5 ani: 75 % dintre simptome s-au redus spre dispariție, adică cu 80-100% din amplitudinea pe care o aveau anterior începerii tratamentului.

La polul opus, reducerile nesemnifictive, adică cu până la 20% din amplitudinea pe care o aveau anterior începerii tratamentului, au fost pentru doar 5,23 % dintre simptome, la grupa de vârstă 0-40 ani și de doar 2,94% în grupa cu vechimea simptomelor până la 5 ani.

Pacienții cu răspunsuri slabe, sub 20% reduceri ale simptomelor, îi vom numi mai departe neresponsivi la tratament.

Corelațiile dintre aspectele emoționale și evoluția simptomelor sub terapie, calculate pentru întreg lotul de 83 pacienți, au fost următoarele:

74 % au fost dominant pozitivi emoțional, dintre cei cu reducere 80-100% a amplitudinii simptomelor

au fost emoțional, dintre cei cu a amplitudinii simptomelor 100% au fost dominant negativi emoțional, dintre cei cu reducere 0-20% a amplitudinii simptomelor.

Se probează numeric impactul psihicului asupra reușitei tratamentului. Rezultatele cele mai bune s-au obținut la pacienții cu un psihic pozitiv, iar cele mai slabe la cei cu psihic negativ.

Evoluția imaginilor RMN în primul an de tratament

Precizez că toți 83 pacienți au avut RMN înainte de începerea tratamentului. După un an, au facut RMN de control 51 de pacienți. Evoluția imaginilor la cei 51 a fost de cinci tipuri:

I – 22 pacienți: dispariția și/sau diminuarea unor imagini de demielinizare; semnificînd REGENERARE la nivelul creierului

II – 10 pacienți: staționar, semnificând stoparea procesului de demielinizare sau cicatrizarea leziunilor

IIIa – 5 pacienți: dispariția și/sau diminuarea unor imagini de demielinizare, concomitent cu apariția unor imagini noi, mai puține decât cele dispărute/diminuate, semnificând regenerare concomitent cu mai puțină demielinizare

IIIb – 14 pacienți: dispariția și/sau diminuarea unor imagini de demielinizare, concomitent cu apariția unor imagini noi, mai multe decât cele dispărute/diminuate, semnificând regenerare concomitent cu mai multă demielinizare

IV – 2 pacienți: apariția unor leziuni noi, semnificând continuarea procesului demielinizant.

Reunindu-le după semnificația histologică, am considerat 3 grupe:

evoluție favorabilă cu regenerare sau cicatrizare: categoriile I + II, totalizînd 62,74 % dintre pacienții cu RMN de control

cu regenerare sau cicatrizare: categoriile I + II, totalizînd dintre pacienții cu RMN de control evoluție medie , cu regenerare (mai multă) împreună cu demielinizare (mai puțină): categoria III-a, adică 5,88 %

, cu regenerare (mai multă) împreună cu demielinizare (mai puțină): categoria III-a, adică 5,88 % evoluție nefavorabilă, cu demielinizare mai mult decât regenerare sau doar demielinizare: categoriile III-b + IV, totalizând 31,35 %.

E important de precizat că din cauza convingerii generale a medicilor că în creier nu ar exista proces de regenerare, atunci când imagiștii găsesc leziuni dispărute sau diminuate la RMN-urile de control, nu le vine să creadă acest lucru… Așa se explică faptul că în astfel de situații adesea pe buletinele de interpretare imagistul face mențiunea: “staționar”, fără să facă descrierea detaliată și comparativă a imaginilor. La primul studiu am reușit să analizez personal prin comparație toate RMN-urile disponibile, așa am depistat aceste situații și am re-considerat situația reală imagistică. Dar la al doilea studiu, timpul nu mi-a mai permis acest lucru. și am luat în calcul doar ce era scris în buletinele de interpretare. Dacă aș fi putut analiza personal toate RMN-urile și de asta data, posibil că rezultatele favorabile reale ar fi fost mai bune decât cele menționate mai sus.

Corelația între aspectele psiho-emoționale și evoluția imaginilor RMN:

– grupa cu evoluție favorabilă: 26 din 32 pacienți, adică 81,25 % au fost dominant pozitivi

– grupa cu evoluție mijlocie: 3 din 3 pacienți (100 %) au fost dominant negativi

– grupa cu evoluție nefavorabilă: 11 din 16 pacienți, adică 68,75 % au fost dominant negativi.

Din nou, observăm că cele mai bune rezultate s-au obținut la pacienții cu un psihic pozitiv, iar cele mai slabe la cei cu psihic negativ.

Ce idei se desprind din cele descrise mai sus ?

Pacienții tineri și cei aflați aproape de debut, dacă au urmat tratamentul corect au evoluat spre regenerare, evidențiată atât clinic cât și paraclinic (RMN).

Menționez că am obținut bune rezultate și la pacienți cu vârste mai înaintate, chiar peste 60 ani, inclusiv cu dispariții de leziuni pe RMN. Însă datorită faptului că mi s-au adresat mai mult pacienți tineri, numărul celor de vârste mai înaintate a fost insuficient spre a constitui o grupă adecvată unor calcule statistice.

Procentul de non-responsivi la același tratament este foarte mic. Evoluția clinică favorabilă nu este întâmplătoare, ea fiind dublată de evoluția favorabilă pe RMN, ceea ce probează că demielinizarea poate fi stopată și creierul se poate regenera. De altminteri noi știam din 2007 că în laboratoare universitare renumite (ex. în Japonia) se demonstrase că regenerarea se produce în creier. La pacienții cu recuperarea clinică cea mai bună, problemele psiho-emoționale au fost puține, comparativ cu pacienții non-responsivi, care 100% au avut dezordini psiho-emoționale. Și în evoluția pe RMN se observă aceeași corelație: pacienții cu un psihic bun au avut o evoluție favorabilă; în schimb rezultatele slabe s-au înregistrat la cei cu dezordini psiho-emoționale. Tot dintre aceștia au fost cei mai mulți care nu au făcut RMN după un an.

Urmărind cu atenție pacienții pe parcursul anilor, am constatat o accentuare a problemelor psiho-emoționale pe măsură ce trece timpul, iar pacientul se acomodează cu ideea de boală, creându-și un nou stil de viață, deși cu disconforturi. Pacientul intră într-un cerc vicios: dezordinile psiho-emoționale întrețin problema fizică, iar aceasta devine cauză de adâncire a problemelor psiho-emoționale. După câte am observat, aceasta pare a fi explicația faptului că pacienții mai în vârstă, în fapt cu vechime mai mare a bolii, răspund mai greu la tratament față de cei mai tineri, de regulă aflați mai aproape de debut. Nu este vorba despre o lipsă de răspuns a corpului, ci de o blocare a reactivității acestuia față de tratament, determinată de blocarea mentală în starea de boală.

Cu atât mai important pentru cei aflați la debut, și având motive întemeiate științific (după cum am precizat în articolul “Scleroza multiplă și api-fito-terapie partea 1”), să înțeleagă că problema lor poate fi rezolvată și să nu cadă în capcana bolii, nici în capcana etichetării medicale printr-un diagnostic considerat în mod desuet și ne-drept ca fiind incurabil. Repet: dacă medicamentele existente acum în spitale nu reușesc să rezolve această patologie, nu înseamnă că nimic în lume nu o poate face. Cel mai corect pentru acești oameni este să considere că se află într-o situație delicată de viață, dar din care pot ieși cu bine. Dacă doresc cu adevărat să iasă din această dilemă, dacă se mobilizează să participe la o muncă de echipă și fac un tratament adecvat, ei vor putea avea o viață normală.

Este esențial să accepte că manifestările de la nivelul corpului sunt precum vârful unui iceberg. Așa cum cea mai mare parte a icebergului este nevăzută sub apă, la fel și problema lor are o mare parte ascunsă vederii fizice, deoarece se află în partea nevăzută a ființei lor. În mod oarecum similar, rădăcinile unui copac nu se văd, deși ele există. Uneori se întâmplă ca frunzele să se ofilească, și deși udăm planta suficient, frunzele continuă să se usuce. E semn că problema se află în partea nevăzută a plantei. Poate un vierme roade rădăcina. Până când vom săpa la rădăcină, spre a descoperi viermele altfel nevăzut, planta se va ofili, oricâtă apă i-am da. Odată viermele îndepărtat, problema s-a rezolvat și copacul va continua să trăiască.

Căutând acele probleme din părțile de natura eterică ale ființei umane, nu numai că cele fizice se vor rezolva mai repede și mai ușor, dar și sufletul va avea de câștigat în drumul său. Lucrăm într-un plan și câștigăm în două…

Mențiuni despre evoluția ulterioară a pacienților din acest studiu:

23 dintre ei sunt scoși din tratament de mulți ani, pentru că nu mai aveau nevoie, ei trăind normal

7 dintre femei au născut în cursul tratamentului, în bune condiții pentru ele și copii

femeia considerată medical infertilă e una dintre cele care au născut

pacienții care asociau epilepsie, astm bronșic, tulburare psihică bipolară au fost recuperați și din aceste patologii

Ce ați citit mai sus a rezultat din munca unui singur om, chiar dacă cu numeroși pacienți pe durata a mai mulți ani. Din acest motiv e imposibil să vorbim despre loturi foarte mari de pacienți, așa cum prezintă concernele farmaceutice.

Dar prin acest studiu nu încercăm să spunem că am găsit soluția absolută și unică pentru problema demielinizării. Dorim doar să dăm un semnal că este posibilă evoluția mai sus prezentată, chiar dacă e vorba despre o boală considerată incurabilă. Dorim să dăm un semnal că este posibil să se facă pentru acești pacienți mai mult decât tratamente medicamentoase experimentale, care abordează direcții ce nu respectă necesitățile impuse de această suferință și cu atât mai puțin complexitatea ființei umane. Trebuie doar căutat și acționat dincolo de cadrele fixate actualmente în medicina convențională. Farmacia de sinteză are limitări strâmte, în timp ce farmacia naturii face parte din Infinitul Universal care ne cuprinde și le cuprinde pe toate: probleme, necazuri, soluții, rezolvări, bucurie…”

Dr. Cristina Aoșan

Membru în Comisia de Apiterapie a Apimondia,

Membru în Comisia pentru Medicină Alternativă a Ministerului Sănătății din România,

www.melidava.ro