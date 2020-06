Victima accidentului din Nazna, salvată de o voluntară ISU!

Share



Ieri 20 iunie, in jurul orei 20:50, pe raza localității Nazna, a avut loc un accident rutier.

Un autoturism în care se aflau trei persoane, a parasit partea carosabilă și s-a izbit într-un cap de pod. În urma coliziunii o persoană de sex feminin, de aproximativ 47 de ani, a avut urgent nevoie de îngrijiri medicale, aceasta a suferit traumatism cranio-cerebral și cranio-facial cu plagi deschise și era inconștientă. Până la sosirea forțelor de intervenție, voluntarul din pasiune din cadrul ISU Mureș Carmen-Maria Gheorghiță, i-a acordat victimei de cod rosu prim-ajutor.

Acestea sunt cuvintele voluntarei din pasiune Carmen-Maria Gheorghiță:

– “Din momentul în care am auzit despre accident și până am ajuns, mă gândeam la un singur lucru, trebuie sa fac ce știu mai bine și ce am învățat la cursurile SMURD pentru a salva victima. În momentul în care am ajuns la mașină, ușa era blocată și nu se putea deschide, am pus un picior pe mașină și am tras tare de clanță până ușa a cedat și s-a deschis. După ce am pătruns la victimă, am încercat să opresc hemoragia, să stabilizez și să țin victima trează până la sosirea ajutoarelor.

Chiar dacă la început eram speriată tot timpul mă gândeam că în scurt timp va ajunge echipajul de la ambulanță.”

Felicitări Carmen, mulțumim pentru dedicare și implicare.

Suntem mândri să avem alături oameni ca și tine.

(Echipa ISU ”Horea” al județului Mureș)