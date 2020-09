Milioane de puieți plantați prin campania ,,O pădure cât o țară”!

Share



Direcția de Comunicare, Transparență și IT din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis miercuri, 16 septembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că în cadrul ediției de toamnă a campaniei naționale de împădurire ,,O pădure cât o țară”, vor fi plantați 17 milioane de puieți.

,,O pădure cât o țară este mai mult decât o mare adunare de oameni care plantează. Campania are în spate strategii silvice, prin care construim păduri puternice. Am anunțat, în prima etapă a campaniei, plantarea a peste 50 de milioane de puieți. Cu toate că am avut perioadă de urgență în mijlocul campaniei, am reușit să plantăm în primăvară 33 de milioane de puieți. Ne apropiem de partea a doua a campaniei O pădure cât o țară și astfel, în octombrie – noiembrie vom planta peste 17 milioane de puieți. Dacă în primăvară ne-am concentrat pe zonele de munte și deal, în toamnă campania va ajunge în zonele de câmpie, în mod special în județele deficitare în păduri”, a declarat ministrul mediului, Costel Alexe.

Județele în care se vor planta cei mai mulți puieți

În cadrul ediției de toamnă a campaniei de împădurire, cei mai mulți puieți vor fi plantați în următoarele județe: Tulcea – peste jumătate de milion de puieți, Galați – 430.000, Ialomița – 370.000, Călărași – 200.000, Dolj – 180.000, Brăila – 150.000 și Vaslui – 110.000 de puieți.

Dintre aceștia, peste 1 milion de puieți sunt de stejar, peste 700.000 de plop, 150.000 de slacie, frasin, arțar și alte specii. Campania presupune și plantarea de păduri de la zero, pe o suprafață de 1100 hectare și vor fi completări pe o suprafață de 2000 de hectare.

