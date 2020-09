La Mulți Ani, SMURD! Maria-Elena Casoni: ”Pentru mine, SMURD a fost și este ca a doua familie”

Share



În data de 25 septembrie se împlinesc 30 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) în Târgu-Mureș. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Maria-Elena Casoni, asistent medical principal – instructor formator Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)-SMURD Târgu-Mureș, a vorbit atât despre echipa din care este mândră să facă parte, cât și despre experiența sa ca voluntar în cadrul luptei anti-COVID 19.

Reporter: Pentru început, spuneți-ne cum a debutat activitatea dumneavoastră în cadrul SMURD în Târgu Mureș?

Maria-Elena Casoni: Activitatea mea în cadrul SMURD a început ca voluntară, timp de 6 ani, după care m-am angajat ca și asistent medical. Pentru mine, SMURD a fost și este ca a doua familie și sunt mândră că fac parte din această echipă.

Rep.: Cum contribuie SMURD Târgu Mureș la dezvoltarea dumneavostră?

M.E.C.: SMURD nu contribuie doar la dezvoltarea mea, ci la dezvoltarea întregului colectiv, prin pregătirea continuă a întregului personal, mai ales că avem și centrul de formare. Educația medicală continuă este foarte importantă în sistemul medical.

Rep.: Ce înseamnă SMURD pentru dumneavoastră?

M.E.C.: Pentru mine, SMURD înseamnă, așa cum am spus și mai devreme, a doua familie și, bineînțeles, cariera mea. Pot spune că acest serviciu mi-a îndrumat pașii către carieră, încă de la început, când am fost voluntară. Până să fac parte din această echipă, sincer, nu știam încotro să o iau, datorită acestui serviciu m-am dezvoltat profesional și sunt foarte mândră de acest lucru. Încet, încet, cu trecerea anilor, am devenit și instructor formator al acestui serviciu și am avut plăcerea de a instrui și de a da mai departe tot ceea ce am învățat pe parcursul acestor ani.

Rep.: Care este cea mai memorabilă experinență pe care ați trăit-o până acum în cadrul SMURD?

M.E.C.: Sunt multe experiențe prin care am trecut… atât plăcute, cât și neplăcute. Dacă ne referim la misiunile la care am participat, pentru mine, cea mai grea a fost misiunea de la Colectiv.

Rep.: Care este cea mai mare provocare?

M.E.C.: Cea mai mare provocare? Hmmm… cred că fiecare garda e o provocare, deoarece nu știi niciodată ce te așteaptă, ce caz nou mai apare, în concluzie, trebuie să fii tot timpul pregătit pentru orice.

Rep.: Ce ne puteți spune despre experiența dumneavostră ca voluntar în cadrul luptei anti-COVID 19?

M.E.C.: Experiența mea în cadrul luptei anti-COVID 19 a fost o experiență unică și nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea. Mi-a făcut plăcere să pot ajuta în condiții grele, să fim solidari cu alte țări care au avut nevoie de ajutor. Am lucrat cot la cot cu colegii mei, colegii din Italia și din Republica Moldova, a fost o colaborare foarte bună, deschisă, din care fiecare am avut câte ceva de învățat. Dar să nu uitam și de colegii din România, care au luptat și luptă în continuare cu acest virus, care au muncit și muncesc la fel de mult în continuare.

Rep.: În încheiere, ce mesaj transmiteți tuturor colegilor dumneavoastră cu ocazia acestei aniversări?

M.E.C.: La ceas de aniversare, le doresc tuturor colegilor mei un mare și călduros la mulți ani, multă sănătate și putere de muncă, pentru a putea face față tuturor provocărilor și misiunilor! La mulți ani, SMURD Târgu-Mureș!

A consemnat Sonia-Andreea BORȘA