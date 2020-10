10 octombrie – Ziua mondială a sănătății mintale

Share



Ziua mondială a sănătăţii mintale se marchează în fiecare an la 10 octombrie. Această zi a fost stabilită, în 1992, de către Federaţia Mondială pentru Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health – WFMH), pentru a creşte gradul de conştientizare şi educare, la nivel mondial, în privinţa sănătăţii mintale.

Într-o perioadă în care lumea se confruntă cu consecinţele şi impactul fără precedent al sănătăţii mintale şi impactul pandemiei de COVID-19 asupra a miliarde de oameni, Federaţia Mondială pentru Sănătate Mintală (WFMH) lansează campania Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale, tema din acest an fiind “Sănătate mintală pentru toţi. Investiţii mai mari – Acces mai mare”, scrie site-ul wfmh.global.

“Acum este nevoie mai mult decât oricând de investiţii mai mari în sănătatea mintală pentru a ne asigura că toată lumea are pretutindeni acces la îngrijirea sănătăţii mintale. Investiţiile insuficiente în sănătatea mintală au lăsat mari lacune de tratament la nivel global. Sănătatea mintală este o investiţie şi nu o cheltuială şi ar trebui acordată prioritate pentru a evita o nouă catastrofă”, afirmă dr. Daniels, preşedintele WFMH, conform site-ului amintit.

Potrivit paginii dedicate evenimentului, decalajul de tratament rămâne mare – 50% dintre persoanele cu tulburări mintale din ţările cu venituri ridicate şi 85% dintre persoanele din ţările cu venituri mici şi medii nu au acces la tratament. “Sistemele fragile de sănătate nu au reuşit să soluţioneze sau să facă faţă lacunelor mari de tratament şi necesităţii îngrijirii sănătăţii mintale”, scrie site-ul wfmh.global.

“Ziua mondială a sănătăţii mintale nu este doar un eveniment de o zi, ci ne oferă ocazia şi avantajul de a atrage atenţia guvernelor, donatorilor, factorilor de decizie politică şi tuturor părţilor interesate, pentru a asigura acţiuni pentru investiţii mai mari în sănătatea mintală. Să unim forţele şi vocile pentru impulsionarea agendei de investiţii în sănătate mintală, pentru concentrarea sporită şi accesul la sănătatea mintală”, se arată în mesajul postat pe site-ul amintit.

Liga Română pentru Sănătate Mintală atrage atenţia că tulburările mintale pot lovi pe oricine, neţinând cont de vârstă, statut economic, rasă, crez sau culoarea pielii.

“În ultimul secol, medicina a făcut progrese incredibile în a înţelege, a vindeca şi a elimina cauzele multor suferinţe, incluzând tulburările mintale. În timp ce doctorii încearcă să descifreze unele din misterele creierului uman, multe dintre funcţiile sale rămân o adevărată enigmă. Totuşi, cercetătorii au descoperit că multe dintre bolile mintale apar ca rezultat al unor dezechilibre chimice la nivelul creierului. Aceste dezechilibre pot fi moştenite sau se pot dezvolta ca urmare a stresului excesiv sau abuzului de substanţe. Un lucru uşor trecut cu vederea – ca şi celelalte organe ale corpului, creierul este vulnerabil în faţa bolilor. Oamenii care suferă de tulburări mintale se comportă deseori diferit: de la tristeţe extremă şi nervozitate, până la, în cazuri mai severe, halucinaţii şi izolare totală. În loc să fie acceptaţi şi trataţi cu compasiune, cei care suferă de boli mintale pot avea parte de ostilitate, discriminare şi stigmatizare”, scrie site-ul Ligii Române pentru Sănătate Mintală, http://www.lrsm.org.ro/.

Totodată, Liga aminteşte că recuperarea este posibilă, simptomele pot fi reduse sau eliminate, dacă bolnavul beneficiază de asistenţă şi tratament. “Mobilizându-ne, învăţând să avem grijă de noi şi beneficiind de servicii profesionale, oamenii pot depăşi afecţiunile cauzate de bolile mintale”, mai precizează http://www.lrsm.org.ro/

