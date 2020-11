“Profesori fericiți în România”, program susținut de Herlitz și AZO. Vezi detalii

Share



Starea de bine a profesorilor: o călătorie conștientă este training-ul online creat de Simona Baciu, autoarea cărții „Profesorul din tine” și inițiatoarea programului „Profesori Fericiți pentru România”. Programul va începe în 3 noiembrie și se derulează pe parcursul întregului an.

Inițiatorii acestui program propun o abordare simplă, concretă și directă a ceea ce înseamnă educația secolului XXI și cu atât mai mult, în vreme de pandemie. Acesta este menit să introducă o serie de tehnici ușor de implementat, care să reducă stresul atât pentru profesori, cât și pentru elevi, aducând starea de bine emoțională și comportamentală. Prin aceasta se creează un nou context în care dascălul este ferit de riscul de extenuare fizică și emoțională, având la îndemână instrumentele necesare pentru comunicarea bazată pe empatie, compasiune și respect.

Starea de bine este mai importantă acum decât oricând!

Profesorii din România vor avea acces la o serie de training-uri online pentru reducerea stresului și construirea rezilienței emoționale, astfel încât să își poată continua activitatea didactică cu entuziasm și motivație. În acest an altfel, mesajul programului „Profesori fericiți pentru România” despre importanța grijii față de profesori a ajuns la peste 3.000 de oameni.

„Anul acesta a fost presărat cu toate emoțiile: bucurie că am învățat mai multe și am reușit unele lucruri noi, teamă sau griji pentru acest nou an școlar, speranța că orice va veni, cu un strop de curaj vom trece și peste asta, recunoștință că putem să păstrăm conexiunea cu elevii, chiar și online și, nu în ultimul rând, drag de copiii noștri. Nesiguranța ne poate bloca, dar dacă pornim cu ideea de adaptabilitate, cu încredere în punctele noastre forte și ale elevilor noștri, cred că ne vom surprinde cu rezultate pozitive”, transmite Simona Baciu.

Training online gratuit, la standarde internaționale, pentru profesorii din România

Cursul se concentrează pe importanța stării de bine a profesorilor, a sănătății emoționale și fizice. Fiecare grupă de profesori va beneficia de cinci sesiuni online live, studiu individual ghidat pe o platformă digitală și întâlniri online cu grupuri de reflecție. Programul va fi implementat național, cu sprijinul companiilor Herlitz România și Azomureș. Prima sesiune, ce se va desfășura în paralel în județele Cluj și Mureș, cu 60 de profesori, va începe în data de 3 noiembrie, urmând ca în fiecare lună să se dea startul, pe rând, și în celelalte județe din România.

Scopul programului este de a oferi profesorilor cursuri inovative, ce au la bază cercetarea în domeniul neuroștiinței pe tema practicilor de mindfulness, a rezilienței și a stării de bine. Aceste practici coreleazăbunătatea și grija de sine cu sănătatea emoțională și fizică, fapt care se va reflecta în comportamentul și rezultatele academice ale elevilor.

Reducerea stresului, gestionarea emoțiilor, construirea rezilienței emoționale sunt abilitățile pe care le vor dobândi cursanții la finalul trainingului. Programul este conceput sub forma unui ghid foarte practic, ușor de urmat, care conduce la dezvoltarea unor strategii de susținere emoțională pentru a reduce stresul zilnic, construind potențialul individual al fiecărui participant pentru a putea preda cu motivație și entuziasm.

Structura programuluiîmbină o parte teoretică și una practică, prin implementarea unor concepte de actualitate, a exercițiilor și tehnicilor prezentate în curs. La sfârșitul programului, participanții vor primi Certificate de absolvire care vor include 25 de ore de teorie și practică.

Companiile private conștientizează importanța educației și susțin echilibrul emoțional al profesorilor și elevilor

Herlitz România contribuie decisiv prin tot ceea ce face la susținerea sănătății, educației și siguranței consumatorilor săi, atât prin produsele realizate, cât și prin implicarea în proiecte sociale și umanitare. „Copiii sunt mai presus de orice pentru noi, deoarece ei sunt principalul obiectiv al tuturor eforturilor pe care le depunem. În afară de misiunea noastră de a le oferi produse adecvate nevoilor și preocupărilor lor, ne implicăm activ în fiecare etapă din educația acestora și facem acum un pas înainte, concentrându-ne și pe modul în care se face educația, pentru a sprijini formarea într-un mod sănătos a următoarelor generații. Acest proiect completează perfect pachetul de beneficii pe care îl oferim deja consumatorilor noștri și societății, aducând astfel în școli o stare de bine atât de necesară astăzi din punct de vedere emoțional și comportamental”, declară reprezentanții companiei.

Azomureș, cel mai important producător de fertilizanți pentru agricultură din România, a cărui activitate de producție se realizează pe platforma industrială situată în zona de nord-vest a municipiului Târgu Mureș, a răspuns prompt inițiativei lansate de programul Profesori Fericiți pentru România. „Sprijinul pentru acest proiect a venit firesc și se înscrie în linia pe care a ales-o Azomureș în urmă cu câțiva ani, de a sprijini sistemul educațional. Am susținut programe în domeniul educației ce s-au derulat la nivelul orașului Târgu Mureș, dar și în mediul rural din mai multe județe ale României. Am donat în ultimii 6 ani peste 25.000 de cărți copiilor din mediul rural, în cadrul unor evenimente derulate în școli din satele României. Vremurile pe care le traversăm supun profesorii și elevii unui stres suplimentar, motiv pentru care orice inițiativă care vine să rezolve măcar o parte din problemă este binevenită. Suntem bucuroși că ne-am putut alătura organizatorilor acestui curs și că, datorită sprijinului nostru, mii de profesori din România vor beneficia de noi metode de lucru pe care le vor implementa la clasă.”

Mai multe detalii pot fi găsite pe website-ul programului și pe pagina de Facebook Profesori Fericiți pentru România.