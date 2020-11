Share



Primăria Comunei Livezeni în parteneriat cu Asociația pentru Inovare Socială, Școala Gimnazială “Benedek Elek” Livezeni, Fundația Creștină „RHEMA” și Unic Sports SRL

promovează

Antreprenoriatul în Livezeni. Episodul 2: Să-i cunoaștem pe antreprenori

Antreprenorii din Livezeni au vorbit despre firmele lor, despre domeniile în care activează, despre cum acestea ajută la dezvoltarea comunității locale, dar și unde îi găsiți și cum puteți beneficia de serviciile lor. Astăzi îi prezentăm pe cinci dintre aceștia.

Pentru a ne cunoaște mai bine, va rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs.

Mă numesc Tatar Zoltan, am 27 de ani și locuiesc în satul Ivănești din comuna Livezeni.

Sunt Szilagyi Csaba Istvan și am 29 de ani. M-am născut în Livezeni și încă locuiesc aici pentru că îmi place viața în comună; cred că este un loc perfect pentru a ne crește fetița.

Mă numesc Szilagyi Noemi Eszter și am 29 de ani. M-am născut în Cristești dar m-am mutat în Livezeni în 2016, când mi-am întemeiat actuala familie.

Mateh Piroska este numele meu și am vârsta de 33 de ani. Sunt născută în Sardul Nirajului, județul Mureș, iar acum domiciliez în Livezeni.

Sunt Molnar Mihaly, am 37 de ani, m-am născut în Miercurea Nirajului și locuiesc în satul Poienița din comuna Livezeni.

Care este domeniul dvs. de afacere? Concret, ce ne vindeți, dacă venim la dvs.?

T.Z.: Societatea se numește Just ATV Ride SRL și ofer servicii de închirieri ATV. Consider că puteți trăi o experiență de neuitat folosind serviciile noastre, deoarece deținem cele mai puternice dar totodată și sigure mijloace de transport ce oferă adrenalină pe patru roți.

S.C.I.: Firma Magic Mirror Mck SRL oferă activități fotografice și video pentru a imortaliza momentele importante din viață. Vă însoțim pe întreaga durată a evenimentului, capturăm cele mai frumoase clipe, pentru ca apoi să le transformăm în povești în imagini pe care le veți păstra cu drag totdeauna.

S.N.E.: Firma mea se numește Women Time SRL. Am ales acest nume (Timpul Femeilor) pentru că știu din experiență că multe femei nu au timp de fiecare dată să se deplaseze la salon din varii motive și din această cauză renunță la întreținerea personală. Așa mi-a venit ideea de a oferi servicii de înfrumusețare la domiciliul clientelor.

M.P.: Domeniul de activitate al firmei mele este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. Gabor-Piroska SRL este singurul magazin mixt din zonă ce oferă clienților de toate vârstele produsele de care au nevoie fără a mai fi nevoiți să se deplaseze până în Târgu Mureș.

M.M.: Artă și Precizie Molnar SRL produce și comercializează construcții rustice din cărămidă: cuptoare, sobe, loc de ceaun, etc.

Cum ați luat decizia că vreți să faceți acest tip de afacere și cât de greu a fost să alegeți ideea?

T.Z.: Această idee de afacere a pornit de la un hobby pe care am dorit să-l împărtășesc cu cât mai mulți oameni. Plimbările cu ATV-ul prin frumusețile naturii oferă senzații unice, de neuitat pe care potențialii clienți le pot trăi.

S.C.I.: În momentul când am decis să mă înscriu la cursul de formare antreprenorială nu am știut cu ce aș vrea să mă ocup. Ideea a fost a soției mele, întrucât și ea a înființat o firmă în cadrul acestui program care oferă servicii de înfrumusețare și ne-am gândit că astfel putem oferi clienților pachete complete de servicii pentru evenimente.

S.N.E.: După ce am terminat mai multe cursuri de înfrumusețare, am ales să lucrez ca make-up artist, specializarea mea fiind corectarea sprâncenelor femeilor prin pensat și vopsit. Am dintotdeauna o pasiune pentru acest domeniu, deci nu a fost o decizie grea să intru în acest tip de afacere.

M.P.: În urmă cu aproximativ un an și jumătate am urmat cursul de formare antreprenorială, în urma căruia am și luat decizia de a-mi deschide o afacere proprie, până în acel moment fiind casnică și având astfel ocazia de a accesa fonduri nerambursabile. După nu foarte mult timp de gândire, am hotărât împreună cu soțul meu, că un magazin mixt ar fi o afacere profitabilă, mai ales datorită faptului că în zonă nu se regăsește un astfel de magazin.

M.M.: Ideea de afacere mi-a venit din pasiunea de a lucra cu cărămida. Deși nu mi-a fost deloc ușor, am decis că domeniul construcțiilor de acest tip este cel mai potrivit pentru mine.

Cum vă putem găsi în cazul în care ne gândim să apelăm la serviciile firmei dvs ?

T.Z.: Deocamdată am promovat afacerea pe rețelele de socializare, dar urmează să abordez și alte metode. Țin să vă mulțumesc pe această cale pentru oportunitatea de a-mi prezenta firma.

S.C.I.: În cazul în care doriți să ne contactați, puteți suna la nr. de tel.: 0748.011.014, să ne scrieți pe adresa de e-mail: csabaszoszi@yahoo.com, sau puteți să ne urmăriți pe rețelele de socializare.

S.N.E.: Dacă sunteți la birou și aveți mult de lucru, dar vreți să vă alocați 15-20 de min. din pauză doar pentru dvs., sau pur și simplu nu vreți să stați și să așteptați în salon cu alte persoane, puteți să mă contactați la nr. de tel./ whatsapp: 0741.486.989 sau mă puteți găsi pe rețelele sociale cu numele: Molnar Noemi Eszter (Szilagyi).

M.P.: Magazinul este deschis în Livezeni, str. Mijlocie, nr 76, jud. Mureș, unde găsiți de la fructe, legume, înghețată, produse de panificație, dulciuri pentru copii și nu numai, condimente, mezeluri, produse din carne congelate, lactate, băuturi alcoolice și non alcoolice și rechizite până la produse de uz casnic.

M.M.: Dacă doriți să vă amenajați în curte un grătar sau un cuptor trainic și frumos, mă puteți contacta pe adresa de e-mail: misimolnar808@gmail.com sau la tel: 0730.906.656.

Proiectul are drept scop principal îmbunătățirea calității vieții. Cum credeți că afacerea dvs. îmbunătățește viața oamenilor din comuna Livezeni?

T.Z.: Consider că prin serviciile oferite de mine, fiind singura firmă din comună de acest fel, aduc un aport benefic întregii comunități contribuind astfel la promovarea ei.

S.C.I.: După ridicarearestricțiilor impuse de pandemia COVID-19 și reluarea desfășurării evenimentelor, voi putea oferi posibilitatea de a avea un loc de muncă pentru încă două persoane din comuna Livezeni. În plus, locuitorii comunei beneficiază de 20% reducere la serviciile oferite de mine.

S.N.E.: Aș vrea să creez o echipă cu care să ofer clientelor servicii complete de înfrumusețare de înaltă calitate. Astfel, ofer posibilitatea de a mi se alătura persoanelor din Livezeni care au pasiune pentru make-up, sau hair style. Nu este necesară experiență, ci doar talent la realizarea machiajelor sau la aranjarea părului. Poate vă întrebați de ce nu cer diplomă sau experiență. Consider că sunt multe persoane calificate dar fără talent, însă dacă ești cu adevărat pasionat și urmezi ulterior cursuri de perfecționare, poți deveni un profesionist adevărat.

M.P.: Sunt bucuroasă să văd că afacerea merge din ce în ce mai bine. Am fost foarte impresionată când după o jumătate de lună am văzut cât de multă vânzare am avut. Prin acest lucru consider că și viața sătenilor din preajmă s-a schimbat, ușurându-le drumul până la magazin și scurtându-le timpul de mers, evitând astfel deplasarea cu autobuzul în oraș.

M.M.: Cred că pot îmbunătăți viața oamenilor din Livezeni, prin crearea celui puțin a unui nou loc de muncă.

În ce fel a schimbat viața dvs. această afacere?

T.Z.: Am învățat multe despre ce înseamnă să ai o firmă și cum să devii cu timpul un antreprenor de succes și, de ce nu, având experiență, să mai pot accesa fonduri pentru dezvoltarea firmei.

S.C.I.: Mă bucur că am avut posibilitatea să înființez firma proprie prin fonduri nerambursabile, devenind astfel independent din punct de vedere financiar.

S.N.E.: Deschizând această afacere mi-am împlinit visul și anume acela de a-mi pune pasiunea în slujba femeilor și a le ajuta să se simtă mai frumoase în fiecare zi.

M.P.: Sunt bucuroasă că am reușit să înființez propria afacere, pentru că mi-a schimbat viața în totalitate, transformându-mă din femeia casnică în femeia activă care în momentul de față se ocupă atât de vânzarea în magazin, de achiziția de mărfuri, cât și de administrarea propriu-zisă. În timpul cursului de antreprenoriat și pe parcursul implementării proiectului, am cunoscut și foarte mulți oameni minunați cu care am schimbat o multitudine de experiențe.

M.M.: Viața mea s-a schimbat total în urma deciziei de a deveni antreprenor și sunt foarte mândru că m-am încumetat să o iau pe acest drum.

Le mulțumim tuturor acestor noi antreprenori din comuna Livezeni pentru că ne-au destăinuit câte puțin din experiențele și trăirile lor din domeniul antreprenorial și vă invităm să ne însoțiți în continuare în călătoria prin economia socială a comunei Livezeni, cunoscând și alți oameni care au avut curajul de a începe o nouă și diferită etapă în viața lor, schimbând astfel atât propria existență dar și ajutând la îmbunătățirea nivelului de trai al conlocuitorilor lor.