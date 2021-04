Prioritizăm sustenabilitatea și protecția mediului înconjurător. Fabrica din Blaj devine prima locație Bosch din România care produce energie verde

Share



Fie că vorbim despre decarbonizarea generală a industriei auto sau despre vehiculele cu emisii zero, fie că discutăm despre eficiența energetică și impactul unităților de producție asupra mediului, este bine să avem în vedere că faptele sunt cele care contează cu adevărat, nu vorbele. Tranziția către o industrie auto cu emisii de carbon reduse și chiar decarbonizarea sectorului au început deja, iar, an de an, Bosch depune eforturi susținute pentru pentru a-și reduce amprenta de carbon, obținând deja o serie de rezultate relevante în acest sens, în ultimii ani. Noi suntem cei care FAC ce promit. Convingerile și performanțele noastre de până acum se reflectă în cele 400 de locații Bosch din întreaga lume care au atins neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon. Cu toate acestea, nu ne vom opri aici. În cursa pentru ștacheta globală a sustenabilității, fabrica Bosch din Blaj face pași semnificativi și își produce astăzi propria energie verde, devenind astfel pionierul român al producției sustenabile.

România devine verde

În vreme ce fiecare unitate de producție este diferită, iar componentele sistemelor energetice industriale sunt unice, eficiența energetică vine să salveaze vieți. Iar în această direcție, fabrica din Blaj are obiective ambițioase și un plan bine pus la punct prin care să le atingă: o misiune pe termen lung de a folosi energie doar din surse regenerabile până în 2027, realizabilă printr-o abordare în etape, pas cu pas. Printr-o mobilizare exemplară de forțe, departamentul de facility management a implementat local un prim proiect care marchează începutul unei noi ere în Blaj: fabricarea de produse competitive de ultimă generație, dar cu protejarea simultană a mediului înconjurător și reducerea amprentei de carbon. Astăzi, unitatea de producție se bucură de un sistem fotovoltaic instalat în zonele porții centrale și de parcare a bicicletelor.

„Nu există nicio îndoială că trebuie să ne concentrăm asupra climei și asupra obiectivului Bosch de neutralitate a emisiilor de carbon pentru a asigura viitorul afacerii noastre și al copiilor noștri. Prin urmare, sunt foarte mândru să anunț că fabrica din Blaj este prima locație Bosch din România care a început propria producție de energie verde”, a declarat Andreas Theis, director tehnic Bosch Automotive Blaj.

Panourile vor furniza energia necesară pentru utilizarea fără probleme, atât a echipamentelor specifice cum sunt compresoarele sau răcitoarele, pentru unul dintre imobilele tehnice existente, cât și pentru liniile de producție din cadrul primei clădiri construite la Blaj în 2007. Imaginați-vă doar că energia care este acum produsă aici ar putea să acopere consumul zilnic de energie electrică pentru aproximativ 50 de gospodării. Această nouă etapă marchează drumul companiei către neutralizarea amprentei de carbon până în 2027, transformând-o pe termen lung într-un client recurent al parcurilor eoliene și solare recent construite.

„Bosch este o companie de tehnologie și credem că tehnologia ne îmbunătățește viața, ea este „Tehnică pentru o viață”. Ne asumăm responsabilitatea pentru produsele noastre. Sunt sigure de utilizat, au o calitate remarcabilă, oferă o experiență superioară utilizatorului și, desigur, trebuie să fie cât mai ecologice posibil. Bosch oferă un exemplu foarte bun în ceea ce privește neutralitatea emisiilor de CO2 și energia verde. Procedând astfel, stabilim un nou standard în industrie și sunt sigur că și alte companii ne vor urma exemplul în curând”, a spus Bernhard Gehlert, director comercial Bosch Automotive Blaj.

Schimbările climatice: provocarea secolului 21

Deși pandemia generată de Covid-19 a fost percepută la nivel global ca fiind cea mai mare provocare din secolul 21, schimbările climatice rămân o preocupare vie; în timp ce actorii globali – indiferent că sunt statali, non-statali sau chiar persoane fizice – și-au unit forțele pentru a pune capăt, cât mai curând, crizei din sanătate, companiile din întreaga lume continuă, deși pe un front secundar, lupta împotriva schimbărilor climatice. În drumul către o lume fără emisii de carbon, energia regenerabilă este primul pas. Compania noastră și-a asumat un angajament voluntar de a-și reduce amprenta de carbon asupra mediului și în acest sens vom continua să fim deschiși la schimbare și să ridicăm ștacheta cât mai sus în lupta împotriva schimbărilor climatice, mai ales în activitățile de producție din industria auto.