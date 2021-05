Valea Gurghiului, inclusă în oferta Castel Rally 2021

Share



În perioada 21-22 mai 2021 va avea loc a VI-a ediție a raliului Castel Rally by EHRLE, raliu de regularitate întins pe durata a două zile. În prima zi a raliului (vineri, 21 mai) se va vizita județul Mures și o etapă în Targu Mures, iar a doua zi (sâmbătă 22 mai), sunt programate mai multe etape și repere turistice din județul Mureș. Începând cu acest an, Castel Rally este parte componentă a Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehiculele Istorice.

Printre zonele alese de organizatori se numără și Valea Gurghiului, respectiv comuna Ibănești, locul unde mașinile istorice își vor face apariția în cursul zilei de sâmbătă.

„56 de mașini istorice, al căror an de fabricație începe din 1955, ajung sâmbăta aceasta în Ibănești, într-o etapă din cadrul evenimentului auto Castel Rally, competiție care adună participanți din toată țara. Mașinile ajung începând cu ora 11.45 și merg până în parcul din Ibănești sat, după următorul traseu: intrare în Ibănești – se merge pe drumul județean, până în dreptul școlii din Ibănești Sat – dreapta, pe lângă cele două biserici – parcul din Ibănești Sat și întoarcere (la întoarcere se merge pe drumul județean). Mașinile circulă la interval de un minut”, a precizat Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești.