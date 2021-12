INTERVIU. Îmbunătățirea activității personalului din subordine, obiectiv de bază pentru directorul de îngrijiri medicale al SCJU Târgu Mureș

Share



”Performanța unui spital nu se cuantifică doar în performanțele medicale și intervențiile de excepție diagnostice sau terapeutice efectuate, ci și în modul de organizare a activității”, susține Bianca Negru, director de îngrijiri medicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș. Ocupă această funcție din luna septembrie 2021 și are drept obiectiv ca întreaga activitate desfășurată de personalul din subordinea sa să aibă în prim plan pacientul și binele acestuia. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, noul director de îngrijiri medicale a făcut o scurtă radiografie a situației găsite la preluarea mandatului și a trasat câteva obiective pe care dorește să le aducă la îndeplinire.

Reporter: Ce a stat la baza deciziei de a alege meseria de asistent medical? Povestiți-ne cum a fost parcursul dumneavoastră profesional până la momentul preluării funcției de director de îngrijiri medicale la SCJU Târgu Mureș?

Bianca Negru: Sunt născută în Târgu Mureș, un oraș cu tradiție medicală recunoscută de altfel la nivel național și internațional. Acest lucru nu putea trece neobservat de mulți dintre tineri, astfel că după terminarea gimmaziului am optat pentru a continua studiile liceale la Liceul Sanitar, cum se numea la vremea aceea. Am continuat la Școala postliceală Gheorge Marinescu, iar ulterior am absolvit Facultatea de Științe Economice și Management. Am intrat de la o vârstă foarte tânără în sistemul sanitar încercând să descopăr tainele îngrijirii bolnavilor și a ajutării aproapelui. Am parcurs toate etapele formării profesionale și am avut șansa de a-mi începe activitatea într-una dintre cele mai renumite instituții medicale din țară, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, mai precis asistentă la Blocul Operator Chirurgie Cardiovasculară. A lucra într-una dintre Clinicile cele mai renumite și performante din țară a constituit un motiv de mândrie, dar și o mare răspundere prin prisma responsabilităților mari pe care le îndeplineam pentru a facilita un decurs bun al intervenției chirurgicale pe cord deschis, atât din punct de vedere tehnic cât și al siguranței pacientului. Vorbesc aici despre intervenții extrem de complexe la adulți și copii, inclusiv transplantul cardiac. Am avut șansa de a participa la multiple prelevări de organe în câteva spitale din țară alături de echipa din care făceam parte, iar ulterior să particip efectiv la intervenția chirurgicală transplant de cord. În 2013 am ajuns în poziția de asistent șef Bloc Operator Chirurgie Cardiovasculară, funcție pe care am ocupat-o până în momentul în care am acceptat această onoare și în același timp mare responsabilitate, funcția de director de îngrijiri medicale a SCJU Târgu Mureș.

Rep.: Ce v-a determinat să acceptați această funcție? Cu ce provocări vine?

B.N.: Funcția de asistent șef Bloc Operator a presupus pe lângă activitatea medicală și o activitate de conducere și organizare extrem de complexă într-o specialitate aparte. Asigurarea continuității necesarului de medicamente și materiale sanitare la nivelul cerințelor, menținerea disciplinei la locul de muncă și a spiritului de echipă, care trebuie să caracterizeze activitatea Blocului Operator, au constituit repere și obligații pe care le-am avut permanent în gând. Fiind un om obișnuit să muncesc în echipă, am primit această provocare de a ocupa poziția de director de îngrijiri medicale la SCJU Târgu Mureș cu gândul de a aduce un plus în domeniul meu de responsabilitate. Am aptitudinile necesare acestui post și consider că perioada petrecută în funcția de asistent șef la Institutul Inimii m-a ajutat foarte mult să mă formez atât pe plan uman cât și pe plan profesional. Am acceptat să intru în echipa doamnei manager Mariana Cernat și mă bucur că am făcut această alegere.

”Orice ieșire este o ușă deschisă către altceva”, spunea Tom Stoppard, dramaturg englez.

Atunci când îți stabilești obiectivele, gândești în perspectivă. Probabil că deschizându-mi-se această ”ușă” nu m-am blocat în ”rutină”, am gândit mai departe și am ales să fac ”altceva”. O fac cu plăcere și sper că am făcut o alegere bună pentru că, uneori, în viață apare o schimbare între priorități și mi-am dorit să descopăr ce pot face și din această poziție.

Rep.: Ce responsabilități presupune funcția de director de îngrjiri medicale?

B.N.: Directorul de îngrijiri este membru al Comitetului Director, având ca primă responsabilitate asigurarea interfeței între secțiile clinice, compartimente și laboratoare, blocuri operatorii și conducerea instituției în privința funcționării corespunzătoare a activității de îngrijire a pacienților, menținerea contactului permanent cu asistentele șefe și asigurarea din punct de vedere organizatoric și profesional a activității personalului medical mediu și auxiliar.

În contextul acestor responsabilități, consider că în orice funcție de conducere trebuie să adopți o atitudine și o conduită prin care să nu jignești pe nimeni, dar și să-i determini pe oameni să facă ceea ce trebuie, mai ales în condițiile în care ne desfășurăm activitatea în contextul pandemiei COVID-19.

Sunt multe provocări, personal medical insuficient, dar ne străduim să facem față acestor situații. Mi-am luat rolul în serios. Am instruit personalul și, chiar dacă unora nu le-a convenit, i-am supravegheat. Încerc să mediez conflictele, așa cum am învățat, cu tact și moderație, însă pentru mine cel mai frustrant este să constat că cineva nu respectă regulile. Chiar dacă pentru unii este greu de acceptat am această obligație menționată în atribuțiile directorului de îngrijiri.

Apoi, ca să fie mai ușor de controlat totul, pentru că o asemenea funcție presupune și asta, încerc să responsabilizez asistentele șefe că trebuie să-și supravegheze personalul și să-mi comunice deficiențele sesizate în activitatea prestată, pentru a putea propune Comitetului Director și managerului moduri de îmbunătățire a condițiilor de muncă.

Rep.: La momentul la care ați venit în echipa de conducere a SCJU Târgu Mureș ce ați găsit și ce schimbări v-ați propus să faceți?

B.N.: Performanța unui spital nu se cuantifică doar în performanțele medicale și intervențiile de excepție diagnostice sau terapeutice efectuate, ci și în modul de organizare a activității și evident a performanței financiare. Este întotdeauna loc de mai bine în sănătate. În continuare, ne confruntăm atât cu subfinanțarea cronică a sistemului sanitar cât și cu efectele pandemiei COVID-19. Am găsit, desigur, multe lucruri bune și multe lucruri care pot și vor fi schimbate în bine, lucruri pe care le vom realiza împreună cu întreg personalul medical, pe care îl percep ca pe o echipă ce trebuie să se perfecționeze permanent și să participe la schimbarea mentalităților pe alocuri puțin învechite, totul pentru a putea crește standardele de îngrijire ale pacienților și satisfacția personalului medical. Schimbând mentalități putem muta munți, spunea un clasic.

În centrul tuturor preocupărilor și acțiunilor personalului medical trebuie să fie pacientul. Luați cu problemele de zi cu zi, se poate ca personalul medical uneori să uite care este rolul său și să piardă din centrul atenției pacientul. Nimic nu este mai important decât pacientul și nevoile lui. Acesta este principiul după care trebuie să acționeze întreg personalul medical în SCJU Târgu Mureș. Este mandatul pe care l-am primit și mi-l asum.

Rep.: Dacă este să faceți o radiografie a personalului din spital, având în vedere că sunt deja câteva luni de la preluarea mandatului, cum ați caracteriza relația dintre asistenții medicali din spital medici și restul personalului?

B.N.: Referitor la relația medic-personal medical mediu și auxiliar consider că ne aflăm pe coordonatele bune, pe care, evident, ne-am propus să le menținem și îmbunătățim. Comunicarea eficientă între membrii echipei implicați în tratamentul pacienților reprezintă piatra de temelie pentru stabilirea și realizarea planului terapeutic optim. Colaborarea între medic și asistent are efecte asupra calității actului medical și asupra prognosticului pacientului, asupra creșterii gradului de satisfacție a pacientului, scurtarea duratei de spitalizare și scăderea numărului de efecte adverse asociate asistenței medicale. Relația medic-asistent poate să fie îmbunătățită semnificativ, dacă ambele părți interacționează cu respect reciproc, încredere mutuală și o înțelegere a rolurilor fiecărei componente implicate în actul medical.

Rep.: Cum arată comunicarea asistent medical pacient în SCJU Târgu Mureș?

B.N.: Relația asistent medical – pacient trebuie să fie una de respect reciproc și înțelegere a rolului fiecărui actor al actului medical. În cazul SCJU Târgu Mureș întărirea încrederii pacienților în personalul medical reprezintă unul din obiectivele prioritare ale mandatului actualei echipe manageriale.

Rep.: Cum arată planul dumneavoastră pentru acest mandat privind personalul din subordine? Ce ați reușit să realizați din ceea ce v-ați propus la preluarea mandatului și ce schimbări credeți că veți putea face pe termen scurt, mediu și lung?

B.N.: Intenția mea este aceea ca înainte de a coordona activitatea la nivelul asistenței medicale să caut și să găsesc pârghiile necesare pentru o colaborare directă, bazată pe încredere și reciprocitate între mine și restul personalului de specialitate. A avea în subordine un număr de aproximativ 1.500 de asistenți medicali este o adevărată provocare. Așa cum am menționat în proiectul de management, mi-am propus în primul rând îmbunătățirea activității personalului din subordine și implementarea unor măsuri care să asigure creșterea calității actului medical a personalului, inclusiv prin participarea la cursuri de formare profesională continuă, atât pentru cadrele medicale cât și pentru personalul administrativ. În contextul pandemic actual, am reușit să onorez, parțial, acest obiectiv. Concret, am organizat cursul de Noțiuni fundamentale de igienă pentru personalul auxiliar (infirmieri, îngrijitori de curățenie și brancardieri) cu sprijinul financiar al SCJU Târgu Mureș, pentru un număr de 360 de persoane. Chiar dacă acesta a fost doar începutul mă voi lupta pentru continuarea acestor demersuri, respectiv extinderea acestor cursuri și către alte categorii de persoane. Am încercat să schimb modalitatea de comunicare între servicii. Este o adevărată provocare. Mai este de lucru. De altfel, acest principiu este valabil ori de câte ori intervine o schimbare.

Voi încuraja creativitatea, comunicarea. Ca director de îngrijiri, trebuie să te îngrijești ca persoanelor cu care lucrezi să li se creeze oportunitatea de a contribui și ele cu soluții noi, inovatoare.

Cea mai importantă calitate este aceea de a putea comunica cu toate categoriile de personal. Știm foarte bine că lumea medicală e o lume a orgoliilor. Toată lumea vrea să fie valorizată și trebuie să ai capacitatea să-i acorzi fiecăruia valoarea pe care o merită și o dorește. Știu că este imposibil să faci îmbunătățiri semnificative fără eforturi. Voi accepta micile îmbunătățiri mai degrabă decât să le aștept pe cele mari; pașii mici sunt necesari pentru a pregăti salturile importante de mai târziu.

Tocmai de aceea, voi continua să încerc să implementez la nivelul SCJU și celelalte obiective pe care le-am menționat în proiectul de management-eficientizarea spațiilor administrative ale spitalului, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului, creșterea siguranței și gradului de satisfacție a nevoilor pacientului.

Rep.: Dacă ați fi acum la momentul deciziei ați alege o altă profesie decât cea de asistent medical?

B.N.: Nu, niciodată. Cred că această profesie mă caracterizează și o exercit oricând cu dăruire și cu demnitate în interesul pacientului și, prin prisma funcției de director de îngrijiri, sper că și în intersul personalului din subordine.

A consemnat Arina TOTH