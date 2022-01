O nouă investiție de un milion de euro a fost finalizată la Câmpia Turzii

Share



Noul an aduce în economia județului Cluj finalizarea unei noi investiții, realizată „la firul ierbii”, în domeniul serviciilor profesionale. O societate care operează în domeniul servicii profesionale și de curățenie, One Way din Cluj-Napoca, a decis să se extindă prin înființarea unei noi divizii de servicii, Industrial Laundry Transilvania, care va oferi servicii de spălătorie industrială firmelor și instituțiilor care dețin imobile în sistemul HoReCA, cabinete și unități medicale, centre Spa, grădinițe, cluburi sportive, unități industriale, companii aeriene, unități militare și altele asemenea.

Spălătoria industrială ecologică de la Câmpia Turzii este organizată astfel încât să se conformeze cerințelor legale cu specific strict, precum cele din domeniul medico-sanitar. Investiția s-a ridicat la aproximativ un milion de euro și este realizată de la zero. Finanțarea ei s-a realizat din resurse proprii și din bani europeni. Managerul general al societății, Mariana Rădulescu, spune că cele două surse de finanțare au fost în proporții aproximativ legale și că sume importante din investiție au venit din profitul societății din anii precedenți.

Societatea a implementat Sistemul de Management al Calității de Mediu și SR OHSAS, care se referă la sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale pentru activitățile cu spălare și curățare umedă. „Am construit la Câmpia Turzii o veritabilă făbricuță de spălat”, spune Mariana Rădulescu, managerul general al societății, „utilizând, în proporții relativ egale, resurse financiare proprii cât și fonduri europene”.

„Ambiția noastră a fost să folosim un sistem de spălare wet cleaning cu barieră igienică, un sistem care reprezintă cea mai nouă alternativă ecologică la sistemul de curățare cu substanțe chimice cu percloretilenă. Este, practic, alternativa ecologică la curățarea chimică pe care o cunoșteam până acum”, mai precizează Mariana Rădulescu, managerul general al societății One Way.

Unitatea de la Câmpia Turzii are capacitatea de procesare zilnică a șapte tone de textile, înțelegând prin aceasta procesul complet de spălare – uscare – finisare și ambalare. Spălătoria, care este dotată cu utilaje performante de ultimă generație, poate să proceseze atât echipament de lucru industrial cât și lenjerii de pat și alte textile din sectorul HoReCa.

„Oferim astfel servicii de curățare, spălare, detașare a petelor, dezinfectare, împachetare și ambalare a articolelor. În plus, putem asigura livrarea acestora către beneficiar cu propria noastră flotă de mașini”, a mai precizat Mariana Rădulescu, managerul general și proprietar al companiei. Găsiți mai multe detalii pe site-ul: www.one-way.ro