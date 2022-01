Maros Gianluca, „Vocea studentului trebuie să fie auzită”

Share



Suntem bucuroși să vă reamintim că anul 2022 a început la Liga Studenților din Târgu Mureș (LSTGM) cu o nouă structură de conducere, o echipă de tineri ambițioși, dinamici, adepți ai schimbării. Maros Gianluca este noul Secretar General al ligii , știe să fie flexibil în ceea ce privesc evenimentele ce așteaptă la fiecare colț de stradă, să le accepte cu brațele deschise, să vadă partea plină a paharului în orice situație, să nu lase lucrurile mici, negative, să-i întunece orizonturile. Să aflăm câteva cuvinte despre el.

Reporter: Pentru început câteva cuvinte despre tine, te rog

Maros Gianluca: Mă numesc Maros Gianluca, sunt student la medicină în anul III la Medicină în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Sunt un om obișnuit cu ambiții neobișnuite și îmi place să mă provoc constant (atât pe mine cât și pe cei din jur) țelul meu fiind dezvoltarea comunității studențești și educarea generațiilor viitoare. Pentru a mă înţelege mai bine o să vă las un citat după care mă ghidez: “How big would you dream if you knew you couldn’t fail?”

Reporter:Prin ce etape ai trecut până ai ajuns în acestă funcție?

MG: în 2017 am participat la Universitatea de Vară pentru Elevi, fiind student pentru o săptămână am observat cum o mână de studenți organizează un asemenea eveniment și m-am îndrăgostit de LSTGM, voluntariatul fiindu-mi familiar încă din liceu. După doi ani de voluntariat am coordonat timp de un an departamentul de Resurse Umane unde am învățat să gestionez și să apreciez fiecare om în parte, abilități de Leadership care m-au făcut capabil să conduc diferite departamente în cadrul proiectelor mari (Marisiensis, Medifun, UVE, etc.). Această călătorie culminănd in 2022 cu funcția de Secretar General.

Reporter:Ce atribuții ai ca Secretar General al LSTGM?

MG: Ca și principale atribuțiuni secretarul LSTGM se ocupă de întocmirea şi verificarea documentelor cu caracter oficial, arhivarea lor și per total de o bună funcționare a asociației din punct de vedere birocratic. Însă ca funcție de conducere în această organizație ai o responsabilitate nescrisă și anume bunăstarea colectivului de voluntari, fără de care Liga nu ar exista.

Reporter: Care este calitatea ta cea mai importantă?

MG: Ambiția și dorința de a nu mă lăsa înfrânt sunt vehiculul care m-au adus astăzi până aici, calități deprinse din familie dorind să le mulțumesc părinților cu acestă ocazie. Nu am fost admis la Medicină la prima admitere însă în următorul an am fost admis cu bursă de performanță; în 2019 am candidat pentru prima dată pentru funcția de coordonator însă contracandidatul meu a căștigat poziția iar astăzi fac parte din Consiliul Director al LSTGM. Nu contează de câte ori cazi, ci de cât de repede te ridici!

Reporter: Care este prioritatea nr.1 în mandatul tău?

MG: Îmi doresc să cresc vizibilitatea LSTGM în rândul studenților și să păstrez standardele înalte create de fosta echipă de conducere, echipă care m-a ajutat să cresc și să învăț, mulțumind în mod special fostului Președinte Manea Andrei și lui Mocanu Andreea

Reporter:Un mesaj pentru studenții pe care îi reprezinți?

MG: Vocea studentului poate fi auzită, trebuie să fie auzită și va fi auzită, nu uitați că împreună facem diferența!