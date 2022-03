Summitul NATO

epa09535553 A view of a NATO flag placed in front of the flags of the alliance's member states (rear) ahead of a meeting of the NATO Ministers of Defence at the NATO headquarters in Brussels, Belgium, 21 October 2021. The meeting takes place in Brussels on 21 and 22 October 2021. EPA/STEPHANIE LECOCQ

Liderii NATO au început joi un summit extraordinar pentru a analiza modalităţile în care pot oferi mai mult sprijin Ucrainei pentru ca această ţară să se poată apăra de invazia Rusiei şi pentru a consolida flancul estic al Alianţei cu patru noi batalioane, în Bulgaria, România, Slovacia şi Ungaria. Şefii de stat şi de guvern din cele 30 de ţări aliate s-au reunit la Bruxelles pentru a-şi arăta unitatea în faţa agresiunii ordonate de preşedintele rus Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni la care va participa prin videoconferinţă şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Suntem uniţi în condamnarea agresiunii neprovocate a Kremlinului şi hotărâţi să continuăm să impunem costuri Rusiei pentru a pune capăt acestui război brutal" care împlineşte joi o lună de la declanşare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la începerea summitului extraordinar. (E.T.) ( www.agerpres.ro )