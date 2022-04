Investiție de 9 milioane de euro într-un hotel din Sovata

Share



Conducerea Grupului hotelier Ensana a anunțat marți, 19 aprilie, prin intermediul unui comunicat de presă, demararea unei investiții de 9 milioane de euro pentru renovarea Hotelului Sovata aflat în stațiunea omonimă.

”Am profitat de situaţia impusă de pandemie şi am considerat-o ca perioada ideală de a renova complet Hotelul Sovata”, mărturiseşte Andrei Rusu, General Manager Ensana Health Spa Hotels Sovata. „Aceşti doi ani ne-au permis să ţinem hotelul închis în perioada renovării, ceea ce a însemnat că, în intervalul 2020-2021, am reuşit să renovăm un etaj, iar din 2021 până în 2022 am continuat cu încă trei etaje (5/4/3). Termenul final de predare al investiţiei este finele lunii mai 2022”, se menționează în comunicat.

Conform sursei cotate, Hotelul Sovata are 168 de camere și este clasificat la 4 stele. Unitatea beneficiază de un spa și o bază de tratament care sunt conectate printr-un tunel subteran de Hotelul Brădet.

(Redacția)