VIDEO: La o zăpăceală cu Sanda și Codruța despre Tara Space

Tara Space este un proiect independent. Un podcast ce deschide minți și perspective noi pentru ascultători. Anul trecut în 21 iunie, două fete cucuiete, Codruța și Sanda ( nu neapărat în ordinea asta), au făcut primul episod, cu un scop bine definit. Mai apoi au urmat altele, având ca invitați cunoscuți mureșeni, Andrea Kajcsa, Edv Iunona, Rugby Club Mureș, Teodora Baba, Natalia Lazăr, Maria Brîndușa Meruțiu, Dr. Diana Haivas-Dimulescu. Foste jurnaliste, știu cum să ne păstreze mintea proaspătă, cu o abundență de curiozitate copilărească. Prin conexiunea garantată de empatie și umor, ele construiesc o poveste și o fac suficient de convingătoare pentru ca să ne dorim să auzim mai mult. Să le urmărim, zic.

Cine sunteți voi?

Sanda Vițelar : Suntem două zăpăcite. (glumesc). Eu sunt Sanda Vițelar, depresiv funcțional timp de mai bine de 20 de ani, iar în urmă cu 5 ani am început să mă și tratez pentru asta folosind terapii alternative. Am fost mereu pasionată de spiritualitate, dar doar la modul toeretic, adică îmi plăcea să citesc despre istoria religiilor. După ce am început terapiile alternative și am pătruns în zona aceasta de muncă energetică și spirituală am ajuns să înțeleg multe lucruri despre mine și despre scopul pentru care mă aflu aici. M-am regăsit pe mine, dacă pot spune așa.





Codruța Pop : Suntem două minunate, care, deși semănăm în multe, răsărim diferit! Una aplicată, ordonată, responsabilă, adică Sanda, iar eu sunt Codruța Pop. În general, evit să vorbesc despre cine sunt, pentru că sunt mereu o surpriză, chiar și pentru mine. Îmi plac lucrurile complicate, altfel nu văd cum reușesc să combin atât de perfect, acolo unde alții fac totul simplu. Sunt o căutătoare desăvârșită…cu cât mai mare misterul, cu atât mai ambițioasă curiozitatea. Experimentez și savurez călătoria în acest univers și mă bucur de toate câte îmi sunt date fie pentru creștere și dezvoltare, fie pentru bucurie și desfătare.

De când vă gândiți la un podcast?

Sanda : Cu mai bine de un an înainte de a apărea ideea unui podcast, amândouă am simțit că trebuie să dezvoltăm un proiect împreună. Înițial voiam să facem un cabinet în care să practicăm terapiile pe care le-am învățat de-a lungul timpului. Apoi, să scriem o carte despre poveștile noastre de viață. În timp ce noi tot experimentam și demaram idei și proiecte, una dintre prietenele noastre terapeut a fost invitată la o emisiune pe un post public de televiziune. Urmărind această emisiune ne-am dat seama că, având în vedere experiența noastră de oameni de presă, precum și experiența din zona terapiilor, putem face un astfel de proiect dedicat acestei zone. Mai ales că internetul ne permite să fim complet independente și să ieșim din formatele rigide folosite în general de mass media.

Codruța : Am avut o scurtă discuție cu Ovidiu Roșca, fostul meu coleg de la PROTV, și i-am propus să facă parte din echipă. Pentru că și Ovidiu e la fel de entuziast când vine vorba de lucruri noi și folositoare a zis Da fără să stea pe gânduri. Împreună cu Sanda am cochetat cu ideea de a genera un proiect folositor, amplu, care să cuprindă mai multe nișe, cu mult timp înaintea podcastului. Dar acesta ni s-a părut cel mai rapid mod de a ajunge în urechea și de acolo în mintea ascultătorului sau privitorului. Voiam să aducem în fața celor care ne urmăresc, o altă perspectivă a realității, alt tip de persoane, cu preocupări diferite de cele de până acum. Și zic că ne-a ieșit.

Cum a auzit lumea de voi?

Sanda :Cred că lumea a auzit de noi de pe vremea când amândouă lucram în presa locală, dar nu știu dacă asta e relevant sau nu. Lumea ne găsește de pe pagina de Facebook Tara Space și pe canalul de You Tube.

Codruța : Lumea ne știa de multă vreme. Suntem două jurnaliste care ne-am făcut un nume prin munca noastră. Știi tu…la noi a funcționat perfect expresia La muncă, nu la întins mâna! Tara Space a venit ca o completare a ceea ce amândouă eram deja. Am schimbat doar registrul, abordarea și vestimentația, dar vorba aceea: La vremuri noi, tot noi! Acum avem pagina noastră de facebook, grupul nostru, canal pe youtube, ne distribuie lumea episoadele. Uite, acum apărem și la voi…

Cât dureaza un episod?

Codruța : Tara Space se extinde încet, dar sigur. Ca orice creștere are nevoie de timp și spațiu. Formatul e total atipic de cum eram noi obișnuite. Episoadele sunt rebele, se desfășoară după cum vor ele. Fără durată, fără prea multe lucruri bătute în cuie, fără desfășurător. Ținem invitații lângă noi cât ne pică nouă bine și cât se simt conforbabil. Oricât de lung sau scurt e episodul, important e mesajul.

Ce este Tara Space?

Sanda : În primul rând un spațiu, virtual, al poveștilor cu și despre oameni care caută și se caută. Este un proiect prin care dorim să arătăm că a avea o practică spirituală nu înseamnă neapărat să stai ore în șir în meditație sau să urmezi un set de reguli pentru a te dezvolta. Tara Space este un concept care ne ajută să ieșim din zona de confort, să împărtășim idei și gânduri care ne pot ajuta să depășim momente dificile din viață.

De unde acest nume, Tara?

Sanda :Tara este numele unei pisici birmaneze pe care am avut-o timp de 14 ani de zile. De aici a venit prima dată ideea numelui, dar Tara este, de fapt, zeitatea feminină arhetipală în mitologia hindusă, a cărui nume înseamnă “Stea” – cunoscută în Hinduismul Indian ca Mama Creatoare. În scripturile hinduse vechi, ea este descrisă ca una dintre cele opt aspecte majore ale Principiului Divin Feminin, o manifestare plină de iubire în comparație cu tulburătoarea Kali.

Ce subiecte considerați că mai gustă oamenii acestor vremuri?

Codruța : Oamenii gustă tot ce e autentic. Le place să audă povești de viață spuse de oameni simpli, le place să asculte experiențele prin care trec ceilalți, am observat că sunt tot mai interesați de subiectele care îi apropie mult de sufletul lor. Noi ținem cont de sugestiile celor care ne urmăresc și cei mai mulți ne sugerează subiecte care privesc dezvoltarea personală, spirituală.

Sanda : Am observat că mulți din cei care ne urmăresc nu au avut neapărat o atracție față de domeniul spiritualității sau al terapiilor personale, dar pentru că ne-au ascultat poveștile au început să devină interesați.

Care e cel mai frumos feedback pe care l-ați avut?

Codruța :Episoadele de impact au fost cele privind violența în familie, dar și cele care aduc în față sfera terapiilor alternative. Cel mai frumos feedback l-am primit de la adolescente care au ascultat episoadele de educație relațională, cele despre violența în familie. Și mai sunt cei care au dorit să cunoască anumite terapii complementare după ce au auzit la noi despre ele.

Sanda : Personal, cel mai frumos feedback l-am avut chiar de la prietenul nostru Ovidiu, cel care ne ajută cu filmarea podcastului, care după ce am înregistrat episodul despre tarot mi-a spus că el credea că e cu totul și cu totul altceva și că a înțeles acum exact cum lucrez eu cu acest instrument. Practic i-am destructurat un preconcept legat de acest subiect și pentru mine asta este cel mai important.

Care a fost prima reacție a invitaților voștri?

Sanda: Invitații noștri sunt prietenii noștri, oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului. Aproape pentru toți, participarea la un astfel de proiect este o ieșire din zona de confort.

Codruța : Da, sunt încântați în prima fază, dar se trezesc în a doua. Adică vin cu plăcere la Tara Space și sfârșesc prin a ne mărturisi lucruri care nu sunt întotdeauna confortabile. Nu știu cum se face, dar fiecare episod ne vorbește despre ieșirea din zona de confort. Și fiecare invitat care a trecut pe la Tara Space iși dorește să mai vină cel puțin o dată la discuții cu prietenii de dincolo de ecran.

Fascinant mi se pare felul în care apăreți, simple, naturale, fără ditamai machiajul sau limbajul, în fond, naturalețea a fost dintotdeauna la modă. Cum de ați ales acest look?

Sanda : Am vrut să fim noi, fără formate, fără artificii de machiaj, fără tot felul de brizbrizuri, oamenii sunt frumoși atunci când sunt naturali, cănd sunt ei înșiși. NU încercăm să părem altceva, de aceea nici nu edităm foarte mult episoadele, ce iese, iese. Avem o idee generală înainte de fiecare episode despre ce am vrea să vorbim, dar lăsăm discuția să curgă de la sine. De fapt, ceea ce se vede la final este exact cine suntem noi, exact așa se derulează discuțiile dintre noi și în afara camerelor de luat vederi.

Codruța :De voie, de nevoie, a trebuit să ne descurcăm cu machiajul și să îl facem cum știm. Aproape deloc. Pentru că ne dorim să apărem în fața celor care ne urmăresc așa cum suntem: fără măști, fără secrete. Accentul nu e pus pe forma fizică a moderatoarelor, ci pe intimitatea discuțiilor din Tara Space. Pentru că asta se întâmplă: mărturisim unii altora lucruri de suflet. Iar aceste mărturisiri necesită familiaritate, în primul rând și lipsa formalismului impus uneori de televiziuni.

Care este principalul obiectiv pe care îl urmăriți prin ceea ce faceți?

Sanda : Să ne spunem poveștile și să ajungem la câți mai mulți oameni care astfel să devină interesați de a se descoperi pe ei înșiși. Să le arătăm că putem ieși din tiparele mentale toxice în care am funcționat ani de zile, că există multe instrumente cu care putem lucra și că avem nevoie doar de disponibilitatea de a încerca să facem ceva.

Vom dezvolta proiectul Tara Space pe mai multe paliere, va continua partea de podcast, dar vom crea și conținut video legat de tarot, cristale și nu numai. Anul acesta am organizat două workshopuri în care învățăm cum să acceptăm acele părți mai întunecate din noi, cum să scoatem la lumina tiparele mentale care ne blochează și cum să le transmutăm, iar acestea vor continua. Pregătim unul nou în care ne vom axa pe traumele cauzate de relațiile toxice și violența în familie. De asemenea, vom avea curând un spațiu fizic care ne va permite să lucrăm și unul la unul cu cei care își doresc să facă terapii din zona de metafizică, reiki, terapia cu îngeri și tehnici șamanice.

Codruța : Da, e important să ajungă informația la cei care au cu adevărat nevoie de ea. Pentru că orice informație, orice gând, orice este în plus față de ceea ce știm poate schimba paradigma. De la bun început, proiectul a fost conceput ca un mijloc de a transmite mesaje, de a ajuta la transformarea celor care își doresc să crească, de a aduce răspunsuri acolo unde există întrebări sau căutări.

Oamenii au nevoie de o schimbare, au nevoie să se redescopere, să își preia puterea personală pentru a-și trăi propria viață. Supraviețuiesc încorsetați în șabloane, unii plini de traume, alții cu profunde răni emoționale și trebuie să știe că au șansa de a renunț la aceste greutăți. Aici intervine puterea exemplului invitaților noștri sau pur și simplu instrumentele de lucru , orizonturile deschise prin discuțiile de la Tara Space pot fi farul care aprinde lumina in întuneric.