Florin Vos, concert aniversar caritabil

Solistul reghinean Florin Vos va marca cei 25 de ani de carieră artistică printr-un concert aniversar caritabil care va avea loc în data de 1 iunie, de la ora 17.00, la Centrul de Evenimente ”Aroma Wedding Garden” din Reghin. „Cu recunoștință infinită, pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit pe scenă, în cei 25 de ani de activitate muzicală, de când scena mi-a devenit a doua casă și cu speranța la vremuri mai bune, la pace și sănătate, am hotărât să organizez în acest an, un concert aniversar caritabil de excepție, pe care vreau să vi-l dăruiesc, din toată inima. Vor fi prezenți, alături de mine pe scenă, 25 de artiști îndrăgiți, cărora vreau să le mulțumesc din suflet, pentru că au acceptat să îmi fie alături, la această sărbătoare importantă, din cariera mea muzicală”, a precizat Florin Vos.

De ce un concert umanitar?

„Pentru că activez ca voluntar de ceva vreme la Spitalul Municipal din Reghin și la Asociația Pentru Sănătatea Reghinului, prin realizarea materialelor informative pe care le vedeți frecvent, pe pagina de Facebook a instituției și pentru că am început să înțeleg, după mai multe discuții cu doamna manager Simona Toncean cât de importantă ar putea fi implicarea noastră civică în diferite acțiuni, care să aducă un plus necesar condițiilor medicale sau hoteliere, din cadrul spitalului, am luat hotărârea să donez această aniversare, unui deziderat nobil, care vine în sprijinul întregii comunității locale, punctând astfel o reală inițiativă civică, fără precedent în istoria recentă a Reghinului, astfel că încasările integrale din vânzarea biletelor pentru accesul la eveniment, vor fi donate Asociației pentru Sănătatea Reghinului, cu scopul de a sprijini renovarea Blocului Operator (Sala de Operații) din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin”, a precizat Florin Vos.

Intrarea la evenimentul din data de 1 iunie se va face pe bază de bilete achiziționate în prealabil, în limita locurilor disponibile. Acestea se pot cumpăra din magazinele Eldi din Reghin, iar prețul unui bilet este de 50 de lei.

„Biletele se pot procura și online, prin plata unei donații direct în contul Asociației Pentru Sănătatea Reghinului, în cuantum de 50 de lei, (CONT Banca Transilvania Reghin: RO21BTRLEURCRT0404335701). contravaloarea biletului), cu specificația la detalii plată: #DONAȚIE_BILET_CONCERT_CARITABIL_NUME_PRENUME. În ziua concertului, nu uitați cartea de identitate acasă, pentru verificarea identității la întrarea în Centrul de Evenimente”, a precizat Florin Vos.

Protagoniștii concertului

Alături de Florin Vos, vor cânta pentru o cauză nobilă artiștii: Vlăduța Lupău, Daniela Gyorfi, Boby, Ionela Moruțan, Maria Butilă, Ciprian și Mihaela Istrate, Marina Marina, Anuța Motofelea, Haiducii lui 7 cai, Paul Morar, Szabo Elod, Codruț Bistrițeanul, Bea și Alen Clay, Angela Mariașiu, Andreea Vîlcan, Răzvan Pop, Cora Pop, Anca Branea, Doru Pop, Maria Neag, Sorin Pantea, Raul Moldovan, Școala de Muzică „Roata Stelelor”, Mario Cotoi și Alesia Voșloban. Prezentatorii evenimentului, care se va întinde pe durata a patru ore, vor fi dr. Pavel Mihai, asistat de dr. Andreea Vîlcan și Alesia Voșloban.

„Fiecare bilet cumpărat, reprezintă o donație pentru scopul propus de noi. Ne dorim din suflet, să simțim implicarea dumneavoastră activă la această acțiune și vă așteptăm cu drag, la o serată memorabilă. Toți artiștii pe care i-am invitat, s-au alăturat cu drag inițiativei mele, fără a avea vreo pretenție materială, un gest de apreciat, care evidențiază încă odată, dacă mai era nevoie, că artiștii sunt ca un „pansament”, întotdeauna pregătiți să vindece sufletele noastre, prin cântec și energia minunată, pe care o transmit, atunci când sunt pe scenă. Le mulțumesc din suflet dragilor colegi și îi asigur de enorma mea prețuire”, a conchis Florin Vos.

Pe această cale artistul aduce mulțumiri sponsorilor care fac posibil evenimentul din data de 1 iunie: Complexul de Evenimente – Aroma Wedding Garden, Agenția de Turism Mondotours – Târgu-Mureș, Tipografia Regsan – Reghin, Gex Security – Reghin, Restaurant Intim – Reghin, Restaurant – La Mitică – Reghin, Pizzeria Taverna – Reghin, Magazinele ELDI – Reghin, Hotel Central – Reghin, Pyromagia, Crama Liliac – Batoș, Big Sound and Lights – Târgu Mure

Alin ZAHARIE