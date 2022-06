Share



Aproximativ 50 de reprezentanți ai principalelor companii mureșene care dezvoltă proiecte imobiliare, ai unor instituții publice și profesioniști din domeniile conexe construcțiilor, imobiliarelor și arhitecturii au participat luni, 23 mai, la conferința ”Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabilă.”

Evenimentul a fost organizat în incinta restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș de către echipa cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business cu scopul de a dezbate public și interactiv proiectele care transformă orașul, viața oamenilor și economia mureșeană, precum și de a prezenta cele mai atractive proiecte imobiliare și cele mai importante investiții de pe piața construcțiilor mureșene.

Facultatea de Arhitectură, prezent și perspectivă

Partea a doua a evenimentului “Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabilă” a fost dedicată investițiilor imobiliare, precum și furnizorilor de soluții pentru construcții și am aflat cum a decurs primul an la Facultatea de Arhitectură din Târgu Mureș. S-au strecurat în discursurile celor prezenți și recomandări către reprezentanții autorităților publice locale, de la soluții alternative pentru decongestionarea traficului până la dezvoltarea integrată a zonei metropolitane a Municipiului Târgu Mureș, sau mesaje către organele de anchetă. Ne vom concentra în articolul de față pe prezentarea proiectelor, urmând să revenim asupra aspectelor ce țin de dezvoltarea urbană în zilele noastre într-un articol viitor.

Prima piatră a învățământului pentru pregătirea specialiștilor în domeniul arhitecturii a fost așezată anul trecut când Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMSFT) „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București au semnat în 9 iunie 2021, la București, un parteneriat de colaborare privind organizarea și desfășurarea programului de studii Arhitectură în limba engleză la UMFST.

Detalii despre noul program de studii au fost oferite, în cadrul evenimentului “Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea Durabilă” de către arhitectul drd. Daniela Suciu, asistent universitar în cadrul UMFST, Facultatea de Arhitectură.

”Anul 2021-2022 a fost primul an pentru studenții de la Facultatea de Arhitectură în limba engleză din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, facultate înființată în asociere cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion-Mincu” din București. În acest prim an universitar, programul s-a desfășurat în sistem hibrid, o parte din cursuri fiind susținute în mediul online de către specialiști de prestigiu ai UAUIM iar activitățile practice fiind desfășurate local, în spațiile special amenajate din cadrul UMFST ”George Emil Palade”, sub îndrumarea personalului didactic format din tineri profesioniști”, a vorbit invitata despre derularea activității nou-înființatei facultăți.

Studenții își desfășoară cursurile în clădirea universității de pe Nicolae Iorga nr. 1, unde au fost amenajate spațiile necesare, la standardele actuale pe care le impun învățarea acestei profesii.

“Studenții lucrează în atelierele special amenajate în cadrul clădirii UMFST ”George Emil Palade” din strada Nicolae Iorga nr. 1, unde se desfășoară o parte din cursuri și toate atelierele practice, care sunt completate de excursii pe teren sau alte activități creative care decurg din tot ce înseamnă proiectarea de arhitectură”, a mai completat speakerul Daniela Suciu.

