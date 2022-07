VIDEO-INTERVIU cu Denise Șomodi, șefă de promoție la Liceul ”Lucian Blaga” Reghin

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Denise Șomodi, șefa de promoție de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin.

Reporter: Bună Denise, te rog să te prezinți și să ne spui câteva generalități despre tine.

Denise Șomodi: Bună, mă numesc Șomodi Denise, am 18 ani, trăiesc în Reghin, dar m-am născut în Italia și am trăit acolo 14 ani și îmi place sportul, îmi place muzica, desenul și cam tot ceea ce ține de învățarea unor lucruri noi.

Rep.: Dacă tot ai început cu partea asta, povestește-ne puțin despre hobby-urile tale, ce îți place să face în timpul liber?

D.Ș.: Îmi place să merg la sală, am practicat baschetul și îmi place să îmi petrec timpul cu prietenii. Îmi place să desenez, să mă uit la seriale și la filme.

Rep.: Cu ce medie ai absolvit liceul și clasa a XII-a?

D.Ș.: Am absolvit liceul cum media 9,96 pe cei 4 ani și pe anul acesta am avut 9,93.

Rep.: Felicitări! Ce ne poți spune despre examenul de Bac?

D.Ș.: Într-adevăr, a fost o perioadă stresantă pentru că pe final se adună emoțiile cele mai puternice, dar am fost surprinsă pentru că s-a încheiat cu bine și chiar am fost mulțumită de rezultate. Am avut media 9,85, am avut 10 la limba română, 9,70 la matematică și 9,85 la informatică.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor, ce urmează să faci?

D.Ș.: Vreau să merg la Facultatea de Automatică și Calculatoare pentru că am fost atrasă de partea asta de programare și informatică și pe mai departe o să vedem.

Rep.: Cum a fost perioada pandemiei, cât de tare te-a marcat?

D.Ș.: Oarecum mi-a plăcut pentru că m-am putut organiza singură acasă și să îmi axez puțin timpul pe priorități, dar nu mi-a plăcut ideea de a sta la distanță și de a nu te întâlni cu colegii. Și cred că s-a simțit lucrul acesta.

Rep.: Ai zis de partea cu automatica, dar în liceu care au fost materiile tale preferate?

D.Ș.: Mi-a plăcut informatica, matematica, dar și limba franceză, pentru că am avut o oarecare chemare spre această limbă și am și participat la multe olimpiade și concursuri.

Rep.: Detaliază puțin partea aceasta de activități, concursuri, olimpiadei.

D.Ș.: Liceul ne-a ajutat mereu să participăm la activități extra școlare, olimpiade, concursuri, public speaking, care cred că sunt foarte bune pentru orice elev ca să-și dezvolte abilitățile de comunicare și de asemenea și multe activități de voluntariat pe care le organizează liceul și care ajută în viață și în orice domeniu.

Rep.: Dacă ai avea posibilitate, ce ai schimbat la școală, la modul în care se desfășoară aceasta?

D.Ș.: Sincer, nu știu, nu cred că aș schimbat neapărat ceva. Eu am fost mulțumită. Bine, într-un fel nici nu am putut să profit din plin de această experiență din cauza pandemiei, dar eu am fost mulțumită cu activitatea liceului și a profesorilor.

Rep.: Ce piedici ai întâlnit pe parcursul liceului și cine te-a susținut și te-a sprijinit cel mai mult?

D.Ș.: Păi, ca orice elev, cred că am trecut prin perioade mai proaste din cauza emoțiilor sau a altor experiențe din viață, dar părinții mei au fost mereu alături și prietenii dragi și am reușit mereu să trec peste și să-mi găsesc motivația.

Rep.: Le-ai transmite ceva celor care încă n-au trecut prin această perioadă?

D.Ș.: Să nu se streseze, pentru că pare o chestie foarte grea și se pune foarte multă presiune pe noi, dar până la urmă e doar un examen în care îți arăți cunoștințele, iar nota este doar o consecință a ceea ce ai acumulat de-a lungul anilor.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN