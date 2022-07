Mirdatod Prod, producătorul brandului ”Telemea de Ibănești”, și-a dezvoltat afacerea utilizând ERP și BI de la Senior Software

Share



Producătorul de brânzeturi, Mirdatod Prod, a dezvoltat afacerea și a avut o evoluție impresionantă de când folosește ERP și BI de la Senior Software. În ultimii 4 ani, compania a redus semnificativ timpii de lucru și costurile și a obținut acces în timp real la informații cheie. Susținut de sisteme moderne pentru managementul afacerii, producătorul a deschis o nouă fabrică, a inclus noi produse în portofoliu și a format parteneriate avantajoase, estimând o cifră de afaceri de 20 milioane euro pentru 2022.

Implementarea sistemelor ERP și BI de la Senior Software a avut un impact major asupra companiei Mirdatod Prod, producătorul brandului ”Telemea de Ibănești”, afacere deținută de frații Mircea și David Todoran. Activitățile de vânzare și producție au fost extinse și se desfășoară mult mai eficient datorită pachetului de soluții scalabile și ușor de folosit – SeniorERP și SeniorVisualBI, achiziționat în urmă cu 4 ani.

Activitatea producătorului și distribuitorului de brânzeturi și alte derivate din lapte a început în anul 1995, ca o afacere de familie. În urma dezvoltării constante a businessului, precum și a schimbărilor din piață, au apărut și numeroase dificultăți, în special în ceea ce privește accesul la informații. După achiziția sistemelor performante pentru managementul integrat al afacerii, compania a reușit să soluționeze provocările întâmpinate și să înregistreze beneficii neașteptate în producție și vânzări. Producătorul a obținut acces instant la informații esențiale, vizibilitate și control sporit asupra întregii afaceri, reducând considerabil costurile și timpii de lucru.

”Problemele începeau când ceream situații financiare, contabile, situații din care trebuia să extragem vânzarea pe clienți / parteneri / articole, valorică sau cantitativă, să putem face o analiză pe produsele care nu sunt vandabile, să le înlocuim cu cele care se vor vinde mai bine.

În momentul de față, cu ERP de la Senior Software, lucrurile sunt mult mai facile, situațiile și informațiile vin mult mai repede. Am implementat inclusiv preluarea comenzilor pe tabletă, fapt care permite transmiterea și vizualizarea stocurilor în timp real. Sistemul este de mare ajutor și în zona de producție pentru că ne oferă, în doar câteva zeci de secunde, date despre materii prime, consum, cantități și despre absolut orice din producție. E o diferență de la cer la pământ față de modalitatea de lucru de dinainte”, a declarat David Todoran, Administrator Mirdatod Prod.

”Remedierea problemelor e făcută mult mai rapid și prin costuri mult diminuate”

Mirdatod Prod deține 2 fabrici (în Ibănești și Reghin), unde se procesează zilnic 80.000 litri de lapte colectat de la peste 4.000 de fermieri din zona județului Mureș. Datorită parteneriatului cu Senior Software, producătorul identifică ușor problemele și reacționează imediat spre remedierea oricărei situații din fabrici, economisind timp și bani. Totodată, soluțiile ERP și BI au permis eliminarea transmiterii de documente fizice, gestionarea integrală a producției și obținerea trasabilității complete, de la materie primă și până la produs finit.

”Foarte importante, sau poate chiar mai importante, sunt beneficiile pe care le înregistrăm în zona de producție. Aici, orice greșeală de metodă de lucru, de tehnologie, de orice, se poate vedea într-o oră și în următoarea oră se pot lua măsuri. Fără un astfel de soft, deciziile se iau peste o săptămână, două sau chiar peste o lună, timp în care compania pierde bani. Acum, remedierea problemelor e făcută mult mai rapid și prin costuri mult diminuate”, a completat David Todoran.

Soluții moderne pentru extinderea afacerii și creșterea vânzărilor

Sistemele SeniorERP și SeniorVisualBI au înlocuit vechiul soft din companie, atunci când echipa Mirdatod Prod a realizat că afacerea are nevoie de soluții capabile să susțină, fără probleme, tot ceea ce presupunea extinderea businessului. În momentul implementării, așteptările producătorului privind sistemele Senior Software, erau legate de automatizarea operațiunilor de planificare și gestionare resurse, dar și de raportare și analiză.

”SeniorVisualBI ne-a influențat doar pozitiv. Când am dorit o colaborare cu un presupus partener, am putut realiza o analiză rapidă a capacității de producție vs. producția solicitată, a capabilității de a colecta mai multă materie primă, de a angaja mai multe persoane și de a obține o producție mai mare. Inclusiv decizia de a construi o altă fabrică, cea de la Reghin, s-a bazat foarte mult pe analiza și informațiile din BI. Pe baza lor am construit un proiect, am ținut cont de discuțiile cu potențialii clienți, de cerințele din piață și am dezvoltat și o gamă de produse acidofile.

Îi sfătuiesc pe cei care au ca țel extinderea afacerii să folosească soluțiile smart. Cred că este imposibil să ai o imagine cât mai complexă asupra companiei fără un soft performant. În urmă cu 4 ani nu vedeam atât de multe oportunități și atât de multe informații obținute într-un timp așa de scurt. Acum, sigur că vedem adevărata valoare a acestui soft”, a adăugat David Todoran.

Cu o cifră de afaceri de 13,5 milioane euro în 2021, producătorul și-a impus ca target, pentru anul în curs, o creștere de aproape 50%, iar pe baza rezultatelor obținute în ultimele luni, cu ajutorul soluțiilor Senior Software, acesta consideră că își va îndeplini obiectivul setat. De asemenea, în prezent, echipa din Mureș lucrează la un brand comun cu o companie americană, urmând ca produsele din fabricile Mirdatod Prod să ajungă și pe piața din SUA.

Despre Mirdatod Prod

Mirdatod Prod produce și distribuie brânzeturi și alte produse lactate, compania devenind cunoscută pe piața din România prin produsul ”Telemea de Ibănești” (singurul produs românesc cu atestat DOP, caracteristică recunoscută la nivel european). Producția se realizează prin fabricile din Ibănești și Reghin, după rețete tradiționale. Compania are 185 de angajați, iar produsele (cașcaval, brânză de burduf, unt, chefir etc.) sunt comercializate atât local, cât și în afara granițelor țării.

Despre Senior Software

Senior Software este unicul furnizor de sisteme software din România cu un pachet complet de soluții integrate. Fondată în 2003, compania a realizat peste 450 de implementări de succes, utilizând cele mai noi tehnologii. Senior Software a început activitatea cu o singură divizie, iar în prezent dispune de 7 divizii prin care implementează sisteme intuitive de tip ERP, BI, SCM, MES, E-commerce și Hardware. Compania își desfășoară activitatea în cinci locații din România (București, Constanța, Cluj, Iași, Timișoara) cu o echipă formată din peste 180 de angajați.