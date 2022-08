Câte decese cauzate de COVID-19 au fost raportate în 2021, în județul Mureș

Share



Conducerea Direcției de Sănătate Publică Mureș a prezentat, recent, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, Raportul de activitate al instituției aferent anului 2021.

Documentul este structurat pe 145 de pagini și conține, firesc, și informații despre gestionarea pandemiei COVID-19 la nivelul județului Mureș.

”Au fost înregistrate 25.221 de cazuri confirmate. 15.656 de cazuri (62,08%) a cazurilor provin din mediul urban, iar 9.656 (37,92%) din mediul rural. Repartiția pe grupe de vârstă a fost următoarea: sub 1 an – 103 de cazuri, 1 an – 46 de cazuri, 2 ani – 26 de cazuri, 3 ani – 42 de cazuri, 4 ani – 36 de cazuri, 5-9 ani – 289 de cazuri, 10-14 ani – 754 de cazuri, 15-19 ani – 935 de cazuri, 20-24 ani – 1.065 de cazuri, 25-34 ani – 3.118 de cazuri, 35-44 ani – 4.226 de cazuri, 45-54 ani – 4.874 de cazuri, 55-64 ani – 3.520 de cazuri, 65-74 ani – 3.459 de cazuri, 75-84 ani – 2.128 de cazuri, peste 85 ani – 600 de cazuri. În cursul anului au fost înregistrate 1.051 de decese”, se menționează în Raport.

În același document se mai informează că în anul 2021 în județul Mureș au fost preluate 477.866 de doze de vaccinuri împotriva COVID-19, din care au fost administrate 448.841 de doze.

