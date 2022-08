Eveniment aniversar reușit pentru Azomureș

Share



Sărbătoarea de aniversare a 60 de ani de la înființarea Combinatului Chimic Azomureș a animat Cetatea Medievală cu activități felurite care au fost deschide tuturor doritorilor. La Scena Mare au fost prezentate spectacole de dans popular și concerte de muzică ușoară.

Evenimentul a fost deschis de cântăreața Gențiana Ganea, artistă a orașului Târgu Mureș, care a încântat audiența cu piese proprii dar și cu cover-uri celebre. Pe scenă au urcat apoi membrii Ansamblului „Șireagul”, grupul inițiat de o mână de tineri angajați ai combinatului în 1965 care au considerat la timpul respectiv că trebuie să se mizeze pe tradiții, pe folclor, pe muzica populară, de arta care aici, în Transilvania este plină de valențe. În 1972 ansamblul este preluat de Gheorghe Vanga care a reușit să aducă premii numeroase în palmaresul trupei de dansuri. Ansamblul „Șireagul” a reprezentat România în mai multe festivaluri și competiții desfășurate în Polonia, Italia, Turcia, Grecia, Ceho-Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Anglia, Israel, SUA, Spania, Portugalia și Moldova.

Ateliere și jocuri pentru copii

În partea opusă scenei, spre Bastionul Poartă al cetății, echipa Azomureș a pus la dispoziție diferite activități educative dar și destinate doar distracției. Copiii au putut trage cu arcul la țintă, au făcut campionate de badminton, fussball, au participat la activități de grup moderate de un povestitor, au primit cu bucurie picturile pe față realizate de câteva artiste plastice. De asemenea copiii au putut participa la ateliere educative precum a fost cel desfășurat de către două actrițe ale Teatrului „Ariel” din Târgu Mureș, Alice Bratu și Emilia Banciu.

„Avem un spectacol la Teatrul Ariel care se numește „Frumoasa Adormit” în care personajele principale sunt din legume și fructe. Noi le facem de fiecare dată înainte din legume și fructe proaspete. De multe ori s-a întâmplat să rămânem la finalul spectacolului pentru ca cei mici să construiască și ei păpuși din fructe și legume. Pornind de la această idee am adus la evenimentul de astăzi ultima parte și anume atelierul de construit păpuși. Scopul este ca cei mici să îndrăgească fructele și legumele tot mai mult”, au explicat Emilia Banciu și Alice Bratu.

Reuniunea angajaților seniori

În cadrul evenimentului festiv au participat foști angajați ai Combinatului Azomureș care s-au bucurat de reîntâlnirea cu colegii, sărbătoarea de aniversare a 60 de ani fiind un bun prilej de a depăna amintiri prețioase.

„Am lucrat 40 de ani în Azomureș și mă bucur că în această zi am ajuns aici, să văd fosta conducere, foștii colegi. Să le dea Dumnezeu sănătate tuturor angajaților, și personalului , să nu se închidă, să nu rămână colegii pe drumuri. Azomureș este foarte important pentru agricultură. Îmi dau lacrimile pentru că acolo am lucrat 40 de ani, la același loc de muncă. Mă bucur că am ajuns la anii ăștia și că am putut să vin aici”, a transmis una dintre fostele angajate participante la eveniment.

Domnul Fane a lucrat din 1971 până în 2016 și este alături pe colegul și prietenul său, domnul Oprișor care a lucrat la Azomureș din 1967 până în 2006 la centrala termică. Își aduc aminte cu nostalgie de vremurile acelea. Au avut multe avantaje ca angajați ai Combinatului, iar acum fiecare dintre ei spun că se bucură și sunt mulțumiți de pensia pe care o au.

„Se dădeau televizoare, am primit abonamente la transport, bilete pentru stațiuni balneare și de tratament, apă minerală numai Biborțeni și Borsec ne dădea, aveam prioritate la locuințe, prioritate pentru copii la creșe. A fost bine. Plăteam pe o garsonieră, eu fiind flăcău, 56 de lei pe o garsonieră. Era pomană curată. Noi sperăm ca toată afacerea Azomureș să se redreseze”, au povestit cei doi camarazi.

Furtuna nu a oprit voia bună a sărbătoriților

Evenimentul a fost întrerupt pentru o scurtă perioadă de timp de vremea furtunoasă dar a continuat ulterior cu spectacolul de dansuri populare ale Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, concertul susținut de formația Smoothie & The Urbans, Adda și Horia Brenciu.

„Ne-am bucurat foarte mult că în prima parte a evenimentului am avut alături de noi foarte mulți foști angajați, pensionari care s-au bucurat din ceea ce am văzut, de reîntâlnirea cu foștii colegi. A existat și un program muzical pe care l-am dedicat lor prima parte și chiar ne-am bucurat de acest lucru. Am avut o scurtă pauză de furtună, dar am depășit momentul și apoi în a doua parte a evenimentului am avut prestația celor de la Ansamblul „Mureșul” din nou cu dansul românești, ungurești, săsești, un moment apreciat de public, iar apoi Smoothie & The Urbans, Adda și Horia Brenciu au încheiat seara în aplauzele celor prezenți în Cetate. Una peste alta, credem că a fost un eveniment apreciat de colegii noștri, dar și de colaboratori și de comunitatea târgumureșeană care a participat alături de noi”, a transmis Ovidiu Maior, purtător de cuvânt al Azomureș.

De asemenea, organizatorii au oferit tichete alimentare în valoarea de 5, 7 sau 10 lei pentru ca participanții să se bucure de bucatele alese și de băuturile gustoase puse la dispoziție pe tot parcursul zilei.

