Interviu cu Suciu Sonia Maria, șefă de promoție la Colegiul Petru Maior din Reghin

Șeful de promoție este ”polul” în jurul căruia gravitează întreaga colectivitate. El este cel care reușește să insufle și celorlalți entuziasmul de a munci pentru a obține cele mai bune rezultate, de a face lucrurile bine, dând dovadă de principii morale solide și comportament etic pe măsură. Școlile bune sunt conduse de lideri de succes, iar la Colegiul Petru Maior din Reghin, secția de limba română, Suciu Sonia Maria este unul dintre ei. A terminat clasa a XIIa ca șefă de promoție, pentru că are încredere în sine, în calitățile, capacitățile și judecățile sale.

Sonia, să ne spui, te rog, cu ce medie ai terminat anii de școală? Cum a fost la bacalaureat? Câtă muncă se află în spatele unei reușite precum aceea de a fi șef de promoție?

Anii de liceu i-am terminat cu media 9,97.Din punctul meu de vedere, bacalaureatul a fost cât se poate de accesibil, și nu a fost la un nivel foarte ridicat, într-adevăr, pentru a lua o notă peste 9 trebuia să avem la bază câteva cunoștințe. Niciodată de când am intrat la liceu nu m-am gândit să devin sefă de promoție, dar de-a lungul celor 4 ani am studiat foarte mult din plăcere și din dorința de a acumula cât mai multe infomații utile. De asemenea, nu pot sa spun că mă pregăteam zilnic la toate materiile, dar când simțeam că nu am acumulat destule informații din clasă, studiam și acasă.

Ce sacrificii ai facut pentru a obține acest rezultat?

Nu am facut nici un sacrifiu, am facut totul din plăcere fără să-mi interzic activități sau lucruri care le faceam cu drag și nu erau legate de școală.

Care este valoarea fundamentală în care crezi?

Cea mai importantă valoare fundamentala este încrederea în sine. Tu trebuie să-ți fi principalul susținător, să crezi că vei reuși să ajungi exact acolo unde ți-ai propus și că nimeni și nimic nu-ți va sta în cale.

Ce pasiuni ai?

Cel mai mult îmi place să fac drumeții ,plimbări în natură, sau să fac orice activitate în aer liber.

Ce facultate vrei să urmezi și care este profesia la care visezi?

De când a venit momentul să-mi aleg liceul, am știut că trebuie să urmez un profil real, fiind pasionată mai mult de matematică. Astfel, am urmat profilul matematica-informatică și în continuare o să merg tot pe științe exacte, la facultatea de inginerie din Cluj-Napoca.

Cine au fost mentorii tăi, cui trebuie să mulţumeşti?

Le mulțumesc, în primul rând, părinților mei, care m-au susținut, m-au îndrumat si m-au sprijinit, în orice mi-am propus, dar și profesorilor care ne-au ajutat să ne descoperim pasiunile și să ne urmăm visurile.