Truța Roxana – Gabriela, masterand, șefă de promoție. ”Fiecare cadru didactic a contribuit, în egală măsură, în evoluția mea ”

Cum ajumgi șef de promoție?! Un prim motiv este plăcerea de a învăța din pasiune, pentru că le place să afle lucruri noi, în mod special în domeniul ales. Un al doilea factor motivațional este reprezentat de dorința de cunoaștere, a știi cât mai multe reprezintă un obiectiv de dezvoltare personală. Dar, mai multe ne poate spune Truța Roxana-Gabriela care a încehait anii de master la Administrație Publică și Politici Europene în cadrul Facultății de Economie și Drept, UMFST Târgu Mureș, ca șefă de promoție cu media 9,81.

Pentru început, să ne spui câteva cuvinte despre tine, te rog.

Bună ziua. Numele meu este Truța Roxana – Gabriela. Sunt o fată simplă de la țară, crescută la poalele munților Călimani într-o zonă de puritate: comuna Bilbor. Provin dintr-o familie modestă care pe parcursul anilor de master m-a susținut și a fost alături de mine în momentele dificile din viață. Am fost atrasă de școală încă din primele momente, ca dovadă, în prezent sunt absolventă a programului de master Administrație Publică și Politici Europene unde am obținut statutul de șef de promoție. Nu am râvnit la acest statut, dar iată că efortul depus de-a lungul anilor mi-a fost recunoscut și răsplătit.

Ce pasiuni ai în viața de zi cu zi?

Pentru mine, ultima perioadă a fost una agitată și încărcată cu stres datorită sfârșitului studiilor post-universitare. Cu toate acestea, nu am renunțat la activitățile care mă relaxează și care îmi oferă clipe de liniște, atât psihică, cât și fizică. Cărțile au fost și vor rămâne pentru mine, cele mai bune prietene pentru că îmi place să citesc. Gătitul este o altă pasiune de-a mea. Atât cât timpul îmi permite, sunt pasionată de combinarea gusturilor în farfurie. La acestea, aș adăuga călătoriile: fie în străinătate, fie în țară. Îmi place să vizitez locuri noi, să descopăr cultura popoarelor, să mă conectez cu natura înconjutătoare.

Ai încheiat masterul cu 9,81. Ce te-a motivat să ai o medie atât de mare?

Într-adevăr, la finalul masterului media mea a fost 9,81, dar atunci când faci ceva cu voință și implicare, drumul este mai lin. O medie atât de mare se obține cu multe sacrificii pe care mi le-am asumat în momentul în care am ales să urmez acest master. Nevoia de a-mi depăși statutul și dorința acerbă de a descoperi unde se situează țara noastră în raport cu țările europene din punct de vedere al administrației publice, au fost motivele care mi-au adus această medie frumoasă.

Ce cadru didactic a jucat un rol esențial în evoluția ta?

În cadrul evoluției mele, fiecare cadru didactic întâlnit de-a lungul celor 2 ani de master a jucat un rol important. Fiecare dintre aceștia a contribuit în egală măsură în evoluția mea, atât ca student, cât și ca persoană integrată în această societate. De la fiecare dintre ei am primit informații teoretice necesare promovării examenelor, dar și sfaturi sau lecții de viață care pentru mine au contat foarte mult. Nu pot spune că un anumit cadru didactic a jucat un rol esențial în evoluția mea deoarece, datorită fiecăruia dintre ei am reușit să obțin statutul de șef de promoție. Pe această cale, țin să le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și pentru toată susținerea oferită.

Ce planuri de viitor ai?

În momentul de față sunt și studentă la Drept, forma de învățământ la distanță, în anul III. După finalizarea studiilor, îmi doresc să devin procuror.

Care e mesajul tău pentru tinerii care vor să urmeze Administrația publică și politici europene?

Dragi tineri, vă îndemn să urmați masterul Administrație publică și politici europene pentru că vi se vor deschide noi orizonturi. În cadrul acestui program de master, veți descoperi politica europeană și procesul de management al informației economice și administrative în contextul administrației publice.