Abia la 750 de absențe elevii sunt considerați în situație de risc de abandon școlar

Abia la peste 750 de absențe pentru un elev de gimnaziu și la peste 540 pentru un elev din clasele primare directorul este obligat să anunțe serviciile de asistență socială privind riscul de abandon școlar , potrivit unei măsuri luate de Ministerul Educației în ROFUIP 2024.

Dacă un elev lipsește “cel puțin 75% din numărul de ore de curs prevăzute într-un an școlar la disciplinele/modulele respective”, directorul este obligat să anunțe serviciile de asistență socială, potrivit unui articol din ROFUIP 2024. Potrivit calculelor făcute de Edupedu.ro, pe baza rapoartelor OECD privind numărul de ore de curs, un elev de gimnaziu ar trebui să aibă peste 750 de absențe nemotivate pentru ca directorul să poată anunța serviciile de asistență socială, iar un elev de clasă primară, peste 540 de absențe.

Raportul OECD Education at a Glance 2023 arată că în România, elevii de clasele primare au 720 de ore pe an, iar cei de gimnaziu 1001 ore pe an.

Potrivit calculelor făcute de Edupedu.ro, un elev de gimnaziu ar trebui să acumuleze peste 750 de absențe nemotivate într-un an școlar, iar un elev din clasele primare, 540 de absențe, pentru ca directorul școlii să poată anunța serviciile de asistență socială privind riscul de abandon școlar.

Având în vedere că anul școlar are 34 de săptămâni în care sunt 1001 ore de curs la gimnaziu un elev de gimnaziu ar trebuie să aibă într-o săptămână 29,4 de absențe dacă lipsește la toate orele, iar într-o lună 118 absențe, iar un elev de clasă primară 21 de absențe pe săptămână și 84 de absențe pe lună.

Asta înseamnă că situația poate fi semnalată de directorul școlii abia după aproape trei sferturi din anul școlar, adică 7 luni din 9 de școală, când elevul respectiv adună numărul de absențe care să indice că e în risc de abandon școlar.

Abandonul școlar este consecinţa migraţiilor părinților spre locuri de muncă îndepărtate, bine plătite, nivelul redus de educație al părinților care nu-și pot ajuta copii la teme, neînţelegerile și dezechilibrele în plan familial.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș asigură consilierea copiilor cu absenteism şcolar, colaborarea cu şcolile în vederea prevenirii și combaterii abandonului şcolar şi a absenteismului şcolar. ”Odată ce am primit înștiințarea de la directorul școlii , facem o anchetă socială la domicilul elevului, evaluăm situația, motivele absenteismului și întocmim un plan de servicii integrat, acolo sunt mai multe probleme ”, a explicat Andreia Moraru, director executiv DAS Târgu Mureș.

Județul Mureș este pe locul 4 pe țară la numărul de analfabeți (aproximativ 1% din populația sub 14 ani este analfabetă), locul 3 pe țară la riscul de abandon școlar și locul 1 pe țară la mame minore (408 mame minore).

Fără educație, perspectivele de dezvoltare ale viitorilor adulți sunt minime, de aceea trebuie conștientizată importanța pe care o are sistemul de învățământ.

