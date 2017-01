Peste 10 posturi de cercetători, scoase la concurs

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș a anunțat joi, 19 ianuarie, pe site-ul propriu, că European Training Network on Bioenergetic Remodelling in the Pathophysiology and Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease organizează concurs pentru ocuparea a 13 posturi de cercetători pentru masteranzi sau doctoranzi. Informații suplimentare referitoare la obiective, teme de cercetare și condiții de înscriere se pot obține accesând site-ul UMF Târgu-Mureș.