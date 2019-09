Doua sugestii de a-ti investi banii cu succes

Share



Pentru a te bucura de un viitor confortabil, investitia este esentiala pentru majoritatea oamenilor. De ce sa investesti? Investitia va poate oferi o alta sursa de venit, va poate ajuta sa va finantati pensia sau chiar sa iesiti dintr-un blocaj financiar in viitor. Mai presus de toate, investitia te ajuta sa-ti maresti averea – permitandu-ti indeplinirea obiectivelor financiare si cresterea puterii de cumparare in timp.

Inainte de a investi banii in ceva trebuie sa iei in calcul cateva lucruri. Factorii de risc si orizontul de timp joaca fiecare un rol important in decizia modului de alocare a investitiilor.

Toate investitiile implica riscuri mai mari sau mai mici, care constau in probabilitatea de a pierde banii. Cu alte cuvinte, este vorba despre riscul ca valoarea banilor investiti sa scada. In ceea ce priveste orizontul de timp, acesta se refera la perioada in care pastram banii in investitie.

Iata doua sugestii de investitii inteligente:

Bitcoin

Majoritatea oamenilor cu care vorbesti astazi despre criptomonede cred ca nu mai ramane nici o oportunitate in a investi in acest domeniu. Poate ca exista o farama de adevar in asta, dar exista inca multe oportunitati pe care ti le poate aduce investitia in Bitcoin.

Daca nu stiti prea multe despre avantajele de a cumpara Bitcoin, este de ajuns sa dati o simpla cautare pe Google pentru a descoperi cateva povesti de succes. Veti putea afla despre un barbat care a cheltuit 3.000 de dolari americani in octombrie 2010 pentru a cumpara cate 20.000 de Bitcoin la valoarea de 0,15 dolari fiecare. In 2013 valoarea monedei Bitcoin a crescut enorm, ajungand la valoarea de 350 de dolari (de 2000 de ori mai mult decat investise). El a vandut 2.000 de Bitcoin la acel pret si mai tarziu a vandut inca 2.000 cand valoarea unui Bitcoin a atins 800 de dolari, si a incasat 2,3 milioane de dolari. Ulterior, el a facut multe alte vanzari castigand in cele din urma 25 de milioane de dolari de pe urma investitiei initiale de 3.000 de dolari.

Piata criptomonedelor este inca volatila, iar fluctuatiile preturilor vor continua. Pretul Bitcoin a scazut de la 20.000 de dolari in decembrie 2017 la aproximativ 3.000 de dolari un an mai tarziu si s-a intors recent la aproximativ 6.000 de dolari in mai 2019, cu previziuni de crestere. Priveste intotdeauna valoarea unei monede pe termen mediu-lung; castigurile adevarate sunt probabil realizate in 1, 5 sau 10 ani.

Energie

Exista multe motive pentru a investi in energie si in toate sectoarele si companiile aferente. Conform website-ului ANRE, pretul unui kw in 2019 poate varia intre 0.63 lei si 0.72 lei pentru fiecare kw consumat. Intotdeauna va fi nevoie de energie; utilizarea sa este de asteptat sa creasca; iar investitia in energie va ofera oportunitati de a modela viitorul in timp ce castigati venituri. Dar ce anume face din energie o piata fertila pentru investitii?

Evaluata la aproximativ 7 trilioane de dolari la nivel global, energia este cel mai valoros segment de piata de pe Pamant. O privire asupra celor zece companii din intreaga lume care obtin cele mai mari venituri anuale releva ca noua dintre acestea opereaza in industria energetica.

Merita sa investesti in energie pentru ca energia este universala, este necesar pentru aproape orice activitate umana si, nu in ultimul rand, pentru ca energia genereaza mai multe venituri decat oricare alta industrie.